"Si nous appelons Alliance Bharat…": Arvind Kejriwal sur la ligne « Renommer »

L’utilisation du « Président de Bharat » à la place du traditionnel « Président de l’Inde » dans une invitation officielle aux dirigeants étrangers participant au sommet du G20 a déclenché une vague de réactions politiques. Alors que les dirigeants de l’opposition ont critiqué cette décision et l’ont liée à leur alliance de 28 partis se nommant INDE, le BJP s’est demandé pourquoi certains partis « s’opposent à toute question liée à l’honneur et à la fierté du pays ».

L’une des réactions les plus vives à la formulation utilisée dans l’invitation est venue du chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, qui a demandé si le parti au pouvoir changerait le nom du pays en « BJP » si l’alliance d’opposition décidait de s’appeler « Bharat ».

S’adressant à une conférence de presse mardi, le ministre en chef de Delhi a déclaré en hindi : « Je n’ai aucune information officielle selon laquelle cela (un changement de nom) est en train de se produire. Juste parce que de nombreux partis d’opposition ont formé une alliance et l’ont appelée INDE, le Centre va-t-il changer le » Nom du pays ? Le pays appartient à 140 millions d’habitants, pas à un seul parti. Si le nom de l’alliance est changé en Bharat, changeront-ils le nom de Bharat en BJP ? »

Le collègue du parti de M. Kejriwal et député du Rajya Sabha, Raghav Chadha, a également critiqué le BJP et déclaré que le pays n’appartenait pas à un seul parti politique.

« La récente décision du BJP de changer la référence de « Président de l’Inde » à « Président de Bharat » sur les invitations officielles au sommet du G20 a fait sourciller et déclenché un débat public. Comment le BJP peut-il abattre « l’INDE » ? Le pays ne le fait pas. appartiennent à un parti politique ; il appartient à 135 millions d’Indiens. Notre identité nationale n’est pas la propriété personnelle du BJP qu’il peut modifier selon ses caprices et ses fantaisies. Judega Bharat. Jeetega INDE », a posté M. Chadha sur X, anciennement Twitter.

La récente décision du BJP de remplacer la référence « Président de l'Inde » par « Président de Bharat » dans les invitations officielles au sommet du G20 a fait sourciller et déclenché un débat public. Comment le BJP peut-il abattre « l'INDE » ? Le pays n'appartient à aucun parti politique ; il appartient à…

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré que le monde entier connaissait ce pays sous le nom d’Inde et se demandait si le nom de Rabindranath Tagore serait ensuite modifié.

« J’ai entendu dire qu’ils changeaient le nom de l’Inde. Les invitations au nom du président disent Bharat. Qu’y a-t-il de nouveau là-dedans ? Nous disons Inde en anglais et Bharat en hindi. Même nous disons Bharat. Mais le monde connaît le pays. comme l’Inde. Que s’est-il passé soudainement pour que le nom du pays soit changé ? Kabi Thakur (Rabindranath Tagore) soit également modifié », a-t-elle demandé.

Le ministre en chef du Tamil Nadu et président de Dravida Munnetra Kazhagam, le député Staline, a déclaré que le BJP avait promis de transformer l’Inde, mais que tout ce que le pays avait obtenu était un changement de nom après neuf ans.

Après que les forces non-BJP se soient unies pour détrôner le régime fasciste du BJP et aient bien nommé leur alliance #INDEmaintenant le BJP veut remplacer « Inde » par « Bharat ». Le BJP a promis de TRANSFORMER l'Inde, mais tout ce que nous avons obtenu, c'est un changement de nom après 9 ans ! On dirait que le BJP est ébranlé par un seul terme…

« Après que les forces non-BJP se soient unies pour détrôner le régime fasciste du BJP et aient nommé à juste titre leur alliance #INDIA, le BJP veut maintenant remplacer « Inde » par « Bharat ». Le BJP a promis de TRANSFORMER l’Inde, mais tout ce que nous avons obtenu, c’est un changement de nom après 9 ans ! On dirait que le BJP est ébranlé par un seul terme appelé Inde, car il reconnaît la force de l’unité au sein de l’opposition. Pendant les élections, « l’Inde » chassera Le BJP est hors du pouvoir », a posté le chef du DMK sur X.

S’adressant à une conférence de presse dans le district de Jalgaon, dans le Maharashtra, le chef du Parti du Congrès nationaliste, Sharad Pawar, a déclaré que personne n’avait le droit de changer le nom du pays.

« Je ne comprends pas pourquoi le parti au pouvoir est perturbé par un nom lié au pays », a déclaré le chef du PCN, ajoutant que le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, avait convoqué mercredi une réunion des chefs des partis de l’alliance indienne.

« Il y aura une délibération à ce sujet lors de la réunion, mais personne n’a le droit de changer le nom (du pays). Personne ne peut changer le nom », a déclaré M. Pawar, cité par l’agence de presse PTI.

Affirmant que le Premier ministre Narendra Modi a peur de l’alliance INDE, le vice-ministre en chef du Bihar et leader du RJD, Tejashwi Yadav, a déclaré que l’Inde est partout, de la Constitution du pays à son passeport.

« Le Premier ministre Modi a peur de l’alliance INDE. Nous avons le président de l’Inde, le Premier ministre de l’Inde. Le nom figure sur le passeport et les cartes Aadhaar. La Constitution dit ‘Nous, le peuple indien’ et ‘Bharat’ en hindi. S’il a un problème avec le nom INDIA, il devrait également avoir un problème avec Bharat. Parce que notre slogan est « Judega Bharat, Jeetega INDIA », a déclaré M. Yadav.

« Jusqu’à il y a quelques jours, ils n’arrêtaient pas de dire ‘Votez pour l’Inde’. Maintenant, ils veulent cacher le nom de l’Inde et écrire Bharat. Mais il n’y a aucune différence entre l’Inde et Bharat. L’un est en anglais et l’autre en hindi. Donc ces « Les décisions sont prises parce qu’ils sont nerveux. De combien d’endroits allez-vous supprimer le nom ? Combien allez-vous dépenser ? Changer le nom peut coûter autant que le budget d’un État. Qu’arrivera-t-il à Make in India et Skill India », Il a demandé.

Cette décision a également suscité de vives critiques de la part du Congrès, qui a accusé le gouvernement de Narendra Modi de « déformer l’histoire et de diviser l’Inde ».

Dans un article sur X, le secrétaire général du Congrès et ancien ministre de l’Union, Jairam Ramesh, a déclaré : « La nouvelle est donc effectivement vraie. Rashtrapati Bhawan a envoyé une invitation pour un dîner du G20 le 9 septembre au nom du « président de Bharat » au lieu de l’habituel « Président de l’Inde ». Désormais, l’article 1 de la Constitution peut se lire comme suit : « Bharat, c’était l’Inde, sera une Union d’États. » Mais aujourd’hui, même cette « Union d’États » est attaquée. »

M. Modi peut continuer à déformer l’histoire et à diviser l’Inde, c’est-à-dire Bharat, c’est-à-dire une Union d’États. Mais nous ne nous laisserons pas dissuader. Après tout, quel est l’objectif des partis indiens ? C’est BHARAT : Apportez l’harmonie, l’amitié, la réconciliation et la confiance. Judega BHARAT

Jeetega INDE !

Il a ajouté : « M. Modi peut continuer à déformer l’histoire et à diviser l’Inde, c’est-à-dire Bharat, c’est-à-dire une Union d’États. Mais nous ne nous laisserons pas dissuader. Après tout, quel est l’objectif des partis indiens ? Harmonie, amitié, réconciliation et confiance. Judega BHARAT. Jeetega INDE! »

Le député du Congrès Shashi Tharoor a déclaré qu’il espérait que le gouvernement ne serait pas assez « stupide » pour renoncer au nom « Inde », dont la valeur s’est construite au fil des siècles.

« Bien qu’il n’y ait aucune objection constitutionnelle à appeler l’Inde « Bharat », qui est l’un des deux noms officiels du pays, j’espère que le gouvernement ne sera pas assez stupide pour se passer complètement de « l’Inde », qui a une valeur de marque incalculable accumulée au fil des ans. siècles. Nous devrions continuer à utiliser les deux mots plutôt que de renoncer à notre prétention à un nom chargé d’histoire, un nom reconnu dans le monde entier », a-t-il déclaré sur X.

Les dirigeants et ministres du BJP ont cependant salué l’utilisation du mot Bharat et ont accusé le Congrès d’être antinational et anticonstitutionnel.

L’une des premières réactions a été celle du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, qui a déclaré que le libellé de l’invitation le rendait fier. « RÉPUBLIQUE DE BHARAT – heureuse et fière que notre civilisation avance avec audace vers AMRIT KAAL », a déclaré M. Sarma sur X.

RÉPUBLIQUE DE BHARAT – heureuse et fière que notre civilisation avance avec audace vers AMRIT KAAL – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 5 septembre 2023

Dans une réponse cinglante à la déclaration des dirigeants du Congrès, le président du BJP, JP Nadda, a déclaré que le parti d’opposition n’avait aucun respect pour le pays ou la Constitution.

कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर Qu’est-ce que c’est que ça? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वाल Est-ce que « भारत माता की जय » के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवै धानिक… – Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) 5 septembre 2023

« Pourquoi le Congrès s’oppose-t-il autant à chaque question liée à l’honneur et à la fierté du pays ? Pourquoi un parti qui a lancé un yatra politique au nom de Bharat Jodo déteste-t-il la proclamation de Bharat Mata Ki Jai ? Il est clair que « Le Congrès n’a aucun respect pour le pays, la Constitution ou les institutions constitutionnelles. Tout ce qui l’intéresse, c’est l’éloge d’une famille en particulier. Le pays tout entier connaît très bien les intentions antinationales et anticonstitutionnelles du Congrès », a déclaré le chef du BJP. dit en hindi.

S’adressant à l’agence de presse ANI, le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que la décision d’utiliser « Bharat » est une grande déclaration contre la mentalité coloniale.

« Cela aurait dû arriver plus tôt. Cela me donne une grande satisfaction. ‘Bharat’ est notre introduction et nous en sommes fiers. Le président a donné la priorité à ‘Bharat’. Je suis certain que le pays sera très heureux d’apprendre cela. C’est une grande déclaration contre la mentalité coloniale », a-t-il déclaré.

Un message d’une ligne de la mégastar Amitabh Bachchan a également été lié par les utilisateurs des médias sociaux à la querelle politique autour de l’invitation au G20.

भारत माता की जय

« Bharat Mata Ki Jai (victoire de Mère Inde) », a posté l’acteur sur X.