Si Netanyahu est évincé, il pourrait toujours diriger le parti Likoud.

Ce n’est pas seulement la direction du pays qui sera décidée dimanche après-midi. Le vote de confiance pourrait en fin de compte également affecter qui dirige le parti de droite Likoud de M. Netanyahu.

M. Netanyahu a dirigé le parti pendant toutes les 28 dernières années, sauf six, dont 15 en tant que Premier ministre. S’il perd les voix dimanche, il entend rester au poste de chef de l’opposition, a confirmé Aaron Klein, haut conseiller de M. Netanyahu, lors d’un entretien téléphonique.

Mais ses rivaux pourraient ne pas être d’accord avec ça.

Une fois que M. Netanyahu aura quitté ses fonctions gouvernementales, son autorité sur ses rivaux à la direction du parti diminuera car il ne pourra plus promouvoir des alliés du parti à des postes ministériels convoités ou rétrograder des rivaux. Cela donnera un plus grand élan aux critiques internes qui estiment que le parti aurait pu rester au pouvoir si M. Netanyahu avait démissionné de la direction plus tôt et avait permis à un collègue de prendre le relais.

Trois partis de droite rivaux auraient pu s’allier au Likud, donnant au parti la majorité au Parlement, si M. Netanyahu n’avait pas été aux commandes. Les trois partis étaient tous dirigés par d’anciens membres du Likoud qui étaient soit d’anciens collaborateurs soit des alliés du Premier ministre, mais qui se sont brouillés avec lui personnellement.