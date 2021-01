MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer vous dira que Manchester United n’a pas vraiment atteint le sommet de sa forme cette saison, et que l’une des raisons est Anthony Martial. Cela augure bien, alors, que le jour de l’ouverture d’une année qui pourrait donner un premier défi au titre de l’ère post-Sir Alex Ferguson, c’est le Français qui a marqué le premier but alors que United battait Aston Villa 2-1 à Old Trafford. .

Solskjaer avait besoin d’un autre penalty de Bruno Fernandes, de trois bons arrêts de David De Gea, d’une performance impressionnante de Paul Pogba et d’un blocage héroïque d’Eric Bailly à la cinquième minute du temps d’arrêt pour franchir la ligne, mais son équipe est maintenant à égalité de points avec Liverpool en haut du tableau après 16 matchs. À tout le moins, United s’est donné une chance de remporter le titre numéro 21 en 2021.

Le but de Martial, juste avant la mi-temps, n’était que son deuxième en Premier League cette saison, ayant attendu jusqu’en décembre pour obtenir son premier. Il a fait une moyenne d’un match tous les autres après le redémarrage du projet la saison dernière pour aider United à terminer troisième et à assurer un retour en Ligue des champions, et s’il peut trouver ce genre de forme d’ici mai, Solskjaer ne sera pas en mesure de répondre aux questions sur un charge de titre pendant beaucoup plus longtemps.

Lorsqu’un journaliste a commencé une question lors de la conférence de presse d’après-match en disant: « Vous n’allez probablement pas parler du titre », Solskjaer a rapidement répondu simplement: « Vous avez raison. »

Le Norvégien n’est pas du genre à distinguer les joueurs dans les conférences de presse, mais Martial a fait l’objet d’un petit coup de coude plus d’une fois. Solskjaer dit qu’il « a été sur lui » à propos de ses statistiques de course pendant les matchs et la saison dernière en particulier a exhorté Martial à marquer plus de « buts d’attaquant » du type qu’il avait l’habitude de collecter régulièrement lorsqu’il était joueur à Old Trafford.

Le but de Martial ici – son cinquième toutes compétitions confondues cette saison – était exactement dans ce moule, traversant le poteau avant pour trouver un espace entre les arrières centraux Tyrone Mings et Ezri Konsa pour se diriger vers le centre bas d’Aaron Wan-Bissaka. C’était un objectif dont Solskjaer, Ruud van Nistelrooy ou Dwight Yorke auraient été fiers et importants, eux aussi, contre une équipe arrivée à Old Trafford avec plus de draps propres que toute autre équipe de la ligue.

« J’adore les têtes de plongée », a déclaré Solskjaer par la suite. « Anthony va s’améliorer et être meilleur. Il a eu des chances cette saison – il les a toujours mais il n’a pas eu la chance. Ce soir, nous avons vu une meilleure version d’Anthony, plus confiante. »

Le but d’Anthony Martial a incité Manchester United à une victoire 2-1 sur Aston Villa. Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Ce fut un début de saison difficile pour Martial après avoir été banni de trois matchs pour son carton rouge lors de la défaite 6-1 contre Tottenham Hotspur en octobre et d’une blessure à l’aine en décembre. De nouveau en forme, il trouve lentement ses chaussures de tir avec trois buts lors de ses six derniers matchs après avoir marqué seulement deux fois lors de ses 19 précédentes apparitions en club et en country. S’il parvient à se rapprocher des 17 buts en championnat qu’il a inscrits la saison dernière, United devrait se rapprocher de Liverpool.

« Nous avons eu quelques discussions et nous avons parlé de la saison dernière et de l’importance qu’il était à l’époque et le sera maintenant », a déclaré Solskjaer. « Les bons joueurs savent que la forme est temporaire, mais il a prouvé sa classe et il ira de mieux en mieux. »

Cela aide aussi lorsque votre meneur de jeu clé contribue à chaque fois qu’il joue. Le penalty de Fernandes en seconde période, après l’égalisation de Bertrand Traoré, était le 19e but du milieu de terrain portugais en 30 matches de Premier League depuis son arrivée du Sporting Lisbonne. Aucune équipe n’a gagné plus de points depuis les débuts de Fernandes le 1er février 2020.





Depuis sa défaite contre Arsenal le 1er novembre, United a disputé 10 matchs sans défaite, en remportant huit et en en tirant deux pour prendre 26 points sur les 30 derniers disponibles. Le voyage à Liverpool le 17 janvier ressemble déjà à l’un des matches de championnat les plus importants auxquels United ait participé depuis la retraite de Ferguson en 2013.

« Je suis très content de la position dans laquelle nous nous trouvons, une si grande différence par rapport à il y a 12 mois », a déclaré Solskjaer. « Vous pouvez perdre la chance d’être dans la course au titre dans les 10 premiers matchs. C’est une bonne position, mais nous devons nous améliorer. Si vous pouvez gagner des matchs comme ce soir, cela fera une grande différence. »

Solskjaer n’est pas encore prêt à reconnaître que United semble être l’obstacle de Liverpool pour regagner le trophée de la Premier League, et le match à Anfield dans un peu plus de deux semaines contribuera grandement à décider si leur défi est éphémère ou plus ferme. Pour l’instant, cependant, United est à sa position la plus élevée le jour de l’an depuis la dernière saison de Ferguson, et Solskjaer insiste sur le fait qu’il y a plus à venir – en particulier de Martial.