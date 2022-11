“Si Maradona nous regarde du ciel, alors demain nous espérons lui apporter de la joie”: entraîneur argentin

Les footballeurs argentins sont déterminés à ramener la joie dans la nation après une journée de deuil à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Diego Maradona, a déclaré vendredi l’entraîneur Lionel Scaloni.

Les anciens joueurs et fans de la Coupe du monde au Qatar ont rendu hommage à Maradona pour marquer le décès du vainqueur de la Coupe du monde 1986 d’une crise cardiaque en 2020 à l’âge de 60 ans.

Et après leur défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite mardi, les joueurs et l’entraîneur argentins se sont engagés à renverser la vapeur contre le Mexique samedi pour garder vivant leur rêve de soulever la Coupe du monde pour la troisième fois.

« C’est un jour très triste pour tout le monde. S’il nous regarde du ciel, demain nous espérons lui apporter de la joie”, a déclaré Scaloni.

“Cela semble incroyable qu’il ne soit plus là. C’est un jour pour tous les Argentins mais nous espérons que demain sera un jour heureux.”

Maradona a inspiré l’Argentine à sa dernière victoire en Coupe du monde en 36 ans, alors qu’il était largement considéré comme le meilleur joueur de sa génération.

“Nous le gardons à l’esprit, pour nous Argentins, il était une personne très importante dans le football mondial, pas seulement pour nous Argentins”, a déclaré l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

«Nous nous souvenons de lui de la meilleure façon. Aujourd’hui est un jour triste pour tout le monde et j’espère que demain nous pourrons donner du bonheur.”

L’Argentine est arrivée à Doha sur une série de 36 matchs sans défaite et comme l’un des favoris au classement général pour soulever le trophée.

Mais après avoir glissé contre les Saoudiens, une défaite contre le Mexique les verrait éliminés du tournoi.

Les joueurs savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de répéter leur match d’ouverture.

“C’était difficile mais nous sommes un groupe uni, un groupe fort qui sait ce que nous voulons, nous connaissons nos adversaires, nous avons déjà surmonté beaucoup de choses”, a déclaré Martinez, qui a eu deux fois un but annulé pour hors-jeu contre le Saoudiens.

Interrogé pour savoir si sortir en phase de groupes serait la plus grande catastrophe de l’histoire du football argentin, Martinez a insisté sur le fait que l’idée n’avait jamais traversé l’esprit de personne dans l’équipe.

« Nous n’avons pas parlé de cela. Il n’y a pas de pression. Nous avons confiance en notre travail, en ce que nous faisons, en chacun de nous. Nous sommes très calmes”, a-t-il déclaré.

L’ailier mexicain Hirving Lozano a déclaré que son équipe se réjouirait de la défaite choc de l’Argentine.

“Le résultat saoudien contre l’Argentine a été très surprenant, même si je pense que c’était plus dû à la façon dont l’Arabie saoudite a joué, ils ont très bien joué”, a-t-il déclaré.

“C’est très motivant mais comme tous les matches on respecte nos adversaires, on va essayer de s’y prendre de la meilleure façon possible face à l’Argentine.”

Alors que l’accent sera largement mis sur le saloon de la dernière chance de l’Argentine, l’entraîneur argentin du Mexique, Gerardo Martino, a déclaré que c’était également un match crucial pour son équipe, qui a fait match nul 0-0 avec la Pologne lors de son premier match.

“Les nécessités ne sont pas si différentes, nous avons aussi besoin d’un résultat demain, c’est la clé pour les deux équipes”, a déclaré Martino.

