Si Man United termine la Roma et remporte la Ligue Europa, cela confirmerait l’affirmation de Solskjaer selon laquelle il est l’homme idéal pour le poste.

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer a été plus une évolution qu’une révolution, et son équipe a fait un autre pas en avant à Old Trafford jeudi soir.

Après quatre défaites consécutives en demi-finale, United mène l’AS Roma 6-2 après le match aller de leur quatrième match en Ligue Europa. Tout sauf une lourde défaite dans la capitale italienne dans une semaine fera gagner au Norvégien une place dans sa première finale depuis qu’il est devenu entraîneur. Ce sera une autre case cochée sur sa liste de choses à faire avant ce qu’il espère être un premier trophée.

Il aime plaisanter sur le fait que United ne le fait jamais de la manière facile, et la même chose était vraie jeudi. Deux buts à l’extérieur ont donné à la Roma quelque chose à quoi s’accrocher, mais la façon dont Solskjaer a célébré le sixième but avec deux poings fermés et un cri suggère qu’il pense que c’est presque fini, même s’il n’est pas du genre à l’admettre.

« Non, je ne pense pas que le travail soit fait, mais c’était du bon travail », a déclaré Solskjaer. « Nous avons bien fait mais nous savons qu’ils ont de la qualité. Ils ont marqué deux buts sur les deux occasions que nous leur avons données.

« Le personnage a montré qu’il était revenu et n’avait pas perdu la tête. Peut-être cinq ou dix minutes à la fin de la première mi-temps, nous n’avions pas l’air super mais nous nous sommes ressaisis. Les deux buts sont des erreurs d’écoliers juniors qui ne devrait pas se produire à ce niveau. «

C’était la saison de United encapsulée en 90 minutes. Il y a eu des moments de football merveilleux, fluide et offensif couplés à une apparente envie de se tirer une balle dans le pied et, évidemment, à la pénalité obligatoire de Bruno Fernandes.

La Roma, septième de Serie A, a perdu trois joueurs sur blessure en première mi-temps, dont le gardien Pau Lopez, mais s’est quand même inscrite à la mi-temps 2-1 grâce à un penalty de Lorenzo Pellegrini concédé par Paul Pogba – la France international a donné quatre des six dernières pénalités concédées par United à Old Trafford – et un tap-in de l’ancien attaquant de Manchester City, Edin Dzeko. Mais comme c’est souvent le cas, United a décidé d’attendre la deuxième mi-temps pour l’activer, et cinq buts en 38 minutes signifient qu’ils contrôlent fermement le match. Tant qu’ils n’ont pas envie de faire plus de dégâts auto-infligés au Stadio Olimpico la semaine prochaine, ils devraient réserver leur place en finale contre Arsenal ou Villarreal à Gdansk, en Pologne, le 26 mai.

Ole Gunnar Solskjaer et Paul Pogba ont Manchester United au bord de la finale de la Ligue Europa. PAUL ELLIS / AFP via Getty Images)

Fernandes a marqué le premier et le quatrième sur penalty. Edinson Cavani a obtenu les deuxième et troisième et Pogba, excellent toute la soirée, a pris la tête dans le cinquième. Mason Greenwood, en tant que remplaçant, a marqué le sixième après une passe de Cavani qui était si bonne que l’attaquant uruguayen s’est arrêté pour l’admirer.

Au final, la Roma est sortie légèrement, après avoir concédé 20 tirs et 11 cadrés. L’entraîneur de la Roma Paulo Fonseca a déclaré par la suite que son équipe « n’existait pas » en seconde période.

« Il est difficile d’expliquer comment la même équipe qui a si bien fait en première mi-temps a eu ce genre de seconde mi-temps », a-t-il ajouté. « C’est difficile de jouer contre une équipe comme United sans avoir les remplacements. En seconde période, tout s’est mal passé. »

C’est dommage que les fans ne soient pas à l’intérieur d’Old Trafford pour le voir car c’était une nuit où le stade aurait rebondi. S’ils avaient été là-bas, ils auraient vu United devenir la première équipe à marquer six fois dans une demi-finale européenne majeure depuis le Real Madrid en Coupe d’Europe en mai 1964.

« Nous savons que nous avons des joueurs créatifs capables de créer de grands moments », a déclaré Solskjaer. « La position de Paul Pogba aujourd’hui était très bonne dans cette position, il a laissé une certaine liberté. Il a les bases derrière lui. La différence aujourd’hui est que nous avons saisi la plupart de nos chances.

« Edinson a été excellent; un avant-centre comme il devrait jouer: créer des occasions et marquer des buts. Je suis ravi de lui. Vous pouvez voir la différence en lui quand il a travaillé sur sa forme physique. »

United a un maximum de sept matchs à jouer cette saison pour cimenter le sentiment que des progrès sont en cours sous Solskjaer. Un résultat positif contre Liverpool dimanche – qui devrait être joué dans un contexte de manifestations anti-Glazer à l’extérieur du stade – contribuera grandement à assurer le football de la Ligue des champions et une deuxième place en Premier League, tout sauf Une catastrophe à Rome signifiera une première finale et une chance en or de gagner de l’argenterie.

Solskjaer n’a jamais failli à sa conviction qu’il est la bonne personne pour le poste et que son plan pour faire avancer le club est le bon. Terminer le travail contre la Roma et gagner la Ligue Europa serait une preuve supplémentaire pour le soutenir.