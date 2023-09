Si l’Occident veut une solution au conflit ukrainien, qu’il en soit ainsi – Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou se félicitait des négociations sur l’Ukraine mais avait exclu un cessez-le-feu.

Si l’Occident cherche à régler le conflit ukrainien par la force, Moscou réagira en conséquence, a déclaré samedi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse à l’issue de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« [The West says that] en général, la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille. » a déclaré le plus haut diplomate russe aux journalistes lors de la 78e session de l’Assemblée.

« […] Personne ne veut sérieusement montrer sa compréhension de ce qui se passe – [and] ceux qui comprennent ne veulent pas vraiment le montrer publiquement », dit-il avant d’ajouter que « Si l’Occident veut résoudre le problème sur le champ de bataille, qu’il en soit ainsi. »

Lavrov, qui a qualifié le collectif occidental de « l’empire du mensonge » lors de son discours, a fait ses commentaires à l’AGNU quatre jours après les discours du président ukrainien Vladimir Zelensky et du dirigeant américain Joe Biden.

Le ministre des Affaires étrangères du Kremlin a également accusé les États-Unis et « son collectif occidental subordonné » de tenter de « diviser artificiellement l’humanité en blocs hostiles ». Il s’agit d’une tactique, a déclaré Lavrov, destinée à « forcer le monde à jouer selon ses règles égocentriques. »

Lors de la conférence de presse, Lavrov a également déclaré que certains « formules de paix » liés au conflit en Ukraine, y compris ceux qui ont reçu l’approbation du président Zelensky, « sont irréalistes, et tout le monde le sait. »

Mais le diplomate a déclaré que Moscou était prêt à engager des négociations pour mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine, bien qu’il ait exclu la possibilité d’accepter un cessez-le-feu, car, a-t-il déclaré, « Moscou a déjà été trompé une fois. »