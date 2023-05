"Si l’Inde ne vient pas…": Message du chef du cricket pakistanais sur la Coupe d’Asie

Le président du Pakistan Cricket Board, Najam Sethi, a clairement indiqué vendredi que le Pakistan ne se rendrait en Inde pour la Coupe du monde ODI que si l’équipe dirigée par Rohit Sharma était autorisée à disputer la prochaine Coupe d’Asie et le Trophée des champions 2025 dans son pays. L’Asian Cricket Council (ACC) a récemment rejeté le « modèle hybride », qui, selon l’ancien journaliste, est la seule solution réalisable jusqu’à ce que l’Inde et le Pakistan commencent à s’affronter dans leurs pays respectifs. Sethi a également déclaré que si l’Inde venait au Pakistan, son équipe nationale n’aurait aucun problème à jouer dans n’importe quelle ville indienne, y compris Ahmedabad.

Extraits d’un entretien exclusif avec le PTI :

Q : Quel est le statut de la Coupe d’Asie et quelle est la réaction de l’ACC à votre proposition de modèle hybride ?

R : Dans le scénario actuel, nous avons clairement indiqué que nous jouons quatre matchs au Pakistan et que nous jouerons le reste des matchs sur un terrain neutre sur lequel nous pouvons nous mettre d’accord. L’Asian Cricket Council peut prendre deux décisions. Soit ils peuvent dire « D’accord, allons-y et publions le calendrier » selon ma proposition, soit ils peuvent dire « Non, nous voulons jouer tous les matches sur un terrain neutre ».

S’ils prennent la première place, tout s’arrangera et on craquera. S’ils prennent la deuxième position, j’ai bien peur que nous ne participions pas à la Coupe d’Asie. C’est la situation actuelle. Nous attendons la réponse de M. Jay Shah et d’autres collègues.

Q : Est-il logique que le Pakistan reste dans l’ACC s’il ne joue pas la Coupe d’Asie ?

R : C’est à l’Asian Cricket Council d’en tenir compte. Le prochain tour pour la présidence de l’Asian Cricket Council appartient au PCB. C’est notre tour. Nous tenons donc beaucoup à rester au Asian Cricket Council. Permettez-moi d’aller au-delà. Il ne peut y avoir d’ACC sans le Pakistan.

Les deux membres les plus importants qui apportent des revenus à l’ACC sont l’Inde et le Pakistan. Ce sont leurs matchs qui rapportent 80% des droits de diffusion. Si le Pakistan ne joue pas la Coupe d’Asie, alors le diffuseur, c’est-à-dire Star, va avoir des problèmes.

Les 45 ou 46 millions de dollars qui sont censés venir pour la série (Coupe d’Asie) vont principalement provenir de ces matches et la façon dont la Coupe d’Asie est structurée, le Pakistan et l’Inde jouent deux matches minimum et s’ils se qualifient pour la finale, il y a un troisième match.

C’est pourquoi l’Inde et le Pakistan sont tous deux essentiels à la coupe et au conseil. Il faut donc mentionner qu’à Bahreïn lors de la dernière réunion de l’ACC, j’avais présenté le modèle hybride pour sauver la Coupe d’Asie car l’Inde avait refusé de jouer au Pakistan, qui est le pays organisateur, c’est là que le problème s’est posé. J’avais dit, une solution est de trouver un lieu neutre pour les jeux indiens.

Le président de la BCB avait alors déclaré que l’option du Pakistan de ne pas jouer la Coupe d’Asie était exclue. Si l’Inde vient au Pakistan, les foules seront hospitalières mais si l’Inde ne vient pas et ne donne aucune raison rationnelle de ne pas venir au Pakistan, alors que le monde entier vient au Pakistan, alors c’est la solution que j’ai en tête. Nous affronterons l’Inde dans un lieu neutre, mais les autres pays doivent venir jouer leurs matchs au Pakistan.

Nous sommes allés jusqu’à dire ne jouer que quatre matchs au Pakistan et jouer le reste des matchs dans un lieu neutre. Nous avons donc donné une solution non seulement à un problème, mais également à la Coupe du monde et au Trophée des champions (au Pakistan en 2025). Parce que si nous n’allons pas en Inde pour jouer, il y aura un problème. Et si l’Inde ne vient pas au Pakistan pour le Trophée des champions (2025), alors il y a un problème.

Q : L’Inde ne se rend pas au Pakistan en raison de tensions politiques, mais après l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan, ne pensez-vous pas que d’autres équipes hésiteront à se rendre au Pakistan dans la situation sécuritaire actuelle ?

R : La situation de protestation d’Imran Khan dure depuis six mois. L’équipe nationale néo-zélandaise jouait à Rawalpindi, Lahore, Karachi lorsque la manifestation d’Imran Khan se déroulait. Ce n’est donc pas un problème. La sécurité fournie à ces équipes est la sécurité présidentielle VVIP et elle prime sur tout le reste.

S’il y a un peu de hoquet à Islamabad, vous voulez dire que vous ne pouvez pas avoir de cricket à Pindi, Multan, Lahore ou Karachi ? Non ça ne veut pas dire ça. Laissez-moi aller plus loin. Nous sommes au mois de mai et nous parlons de la Coupe d’Asie en septembre. Laisse-moi tranquille. Êtes-vous en train de dire qu’en septembre, le Pakistan sera en flammes et ne pourra pas jouer au cricket. Eh bien, pourquoi ne pas attendre septembre et voir ce qui se passe.

« Si la situation est telle, que la sécurité ne peut être assurée aux équipes, je serai le premier à dire, déplaçons-le dans un lieu neutre pour tous les matches. Pensez-vous que nous voulons que nos honorables invités fassent face à des émeutes au Pakistan « Non, nous ne le faisons pas. Nous nous soucions d’eux. S’il vous plaît, permettez-nous d’être responsables. »

Q : Pourquoi Ahmedabad ne peut-il pas être le lieu du match Inde-Pakistan alors que le Pakistan a joué sur ce même site en 2005 ?

R : Je n’ai jamais dit ça. Tout ce que j’ai dit, c’est que personne de la BCCI ne nous a rien demandé au sujet d’Ahmedabad. Pour une raison étrange, c’est mettre la charrue avant les bœufs. Vous me demandez si nous jouerons à Ahmedabad ou non mais je vous le dis, la vraie question est de savoir si nous jouerons en Inde ou non ? Nous jouerons en Inde si l’Inde joue au Pakistan. Mais si l’Inde ne joue pas au Pakistan, pourquoi devrions-nous jouer en Inde ? Ma solution était donc de laisser les matchs Inde vs Pakistan se jouer sur un terrain neutre. C’est tout. Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi.

En venant maintenant à Ahmedabad, si l’Inde vient au Pakistan, nous assurerons la sécurité VVIP sur chaque site et j’ose dire, nous irons en Inde en termes réciproques, si l’Inde nous demande de jouer à Ahmedadbad en termes réciproques, nous n’aurons aucun problème. Nous jouerons là où ils voudront que nous jouions parce que nous attendons d’eux qu’ils nous assurent la sécurité dont nous avons besoin, tout comme l’Inde voudrait que nous leur fournissions la sécurité sur n’importe quel site si l’Inde jouait au Pakistan.

Donc Ahmedabad n’est franchement pas un problème. Résolvons d’abord l’Inde et le Pakistan jouant dans les pays de l’autre.

Q : Si l’ACC accepte un modèle hybride de quatre matches, le Pakistan jouera-t-il en Inde alors que le modèle hybride en Coupe du monde avec le Pakistan affrontant l’Inde au Bangladesh pourrait ne pas être une solution réalisable ?

R : Écoutez, le problème en ce moment, c’est la Coupe d’Asie. J’aimerais que le modèle hybride fonctionne et réussisse. C’est une formule qui va de l’avant pour la Coupe du Monde et le Trophée des Champions. Car si l’Inde refuse de venir au Pakistan pour le Trophée des Champions, nous aurons un problème. Si le Pakistan refuse d’aller en Inde, il y aura un problème, n’est-ce pas ? La cause profonde est que l’Inde ne vient pas au Pakistan. Alors soit on ne joue pas du tout, soit on fait un compromis en faisant avancer le ballon. Alors, ayons une solution. L’Inde et le Pakistan vont de l’avant dans tous les tournois – la Coupe d’Asie, la Coupe du Monde, le Trophée des Champions ne s’affronteront pas dans le pays de l’autre. Pas grave. Le jeu continuera toujours.

Q : Dans le modèle de revenus d’ICC, l’Inde obtient environ 38,5 %. C’est une proposition, mais êtes-vous d’accord avec cela?

R : Nous avons demandé à ICC de nous fournir tous les détails sur les idées et les formules qui sous-tendent ce modèle. La CPI nous a fourni quelque chose que nous voulons, mais pas tout ce que nous voulons. Nous écrivons à ICC pour nous fournir les hypothèses sous-jacentes à ce modèle et les formules utilisées pour arriver à ce modèle.

Il ne suffit pas de nous dire que ce sont les chiffres. Conformément à la constitution de l’ICC, chaque membre a le droit de savoir comment les choses sont faites et comment certaines décisions sont prises. Nous attendons ces détails et nous les prendrons à partir de là.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)