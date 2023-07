Si l’histoire du présentateur de la BBC nous apprend quelque chose, ce devrait être les pièges de la précipitation au jugement | Jane Martinson

jeSi l’ampleur de toute crise de la BBC peut être jugée par le nombre d’équipes de tournage à l’extérieur de Broadcasting House, la position du diffuseur était plutôt désastreuse lundi. Objectif après objectif a été entraîné sur ses portes tournantes, mais aucun de ceux qui attendaient à l’extérieur, et peu de ceux à l’intérieur, ne semblaient savoir à quel point l’histoire du présentateur et les images explicites faisaient partie d’une fausse guerre.

Pour récapituler, un article paru dans le Sun vendredi soir alléguait qu’un présentateur anonyme de la BBC avait payé 35 000 £ à un jeune pour des images sexuellement explicites envoyées dès l’âge de 17 ans. Alors que leurs parents accusaient le présentateur d’alimenter une dépendance à la drogue, lundi le jeune a fait une déclaration par l’intermédiaire d’un avocat disant qu’il n’y avait «pas de vérité» dans les affirmations «inutiles» et suggérant que le journal avait ignoré leurs démentis.

Quelle que soit la triste situation au cœur de cette histoire, elle a déjà fourni plus qu’assez de matériel pour inspirer le désespoir quant à l’état de l’industrie des médias.

Au milieu d’une rafale de tweets devinant le nom du présentateur sur Twitter au cours du week-end, Elon Musk s’est vanté de sa plateforme mardi : « Vous êtes libre d’être vous-même ici. » Ce «vrai soi» avait déjà conduit à l’identification erronée de nombreux présentateurs bien connus de la BBC.

Ce type de rumeurs inexactes et très préjudiciables devrait être une aubaine pour la presse écrite, étant donné la croyance traditionnelle selon laquelle la vérité et l’exactitude sont les remparts d’un bon journalisme. Pourtant, le Daily Mail a déterminé que quelque chose qu’il a décrit comme un sondagedans lequel 49 personnes sur 291 ont « correctement identifié » le présentateur, devrait être éclaboussé sur sa première page.

Ce traitement d’un sondage que le Mail lui-même a décrit comme « indicatif plutôt que scientifique » semblait faire partie d’une tentative des médias d’encourager suffisamment de membres du public, ou juste un de leurs amis politiques à la Chambre des communes, à nommer l’homme à éviter la facture légale potentielle de le faire eux-mêmes. Ce faisant, il espérait exercer une pression supplémentaire sur la BBC.

Même après que le jeune ait rejeté les affirmations, le Sun – un journal ce modèles de page 3 de 16 ans régulièrement utilisés – s’est tenu à ses rapports. Il cite les préoccupations des parents au sujet de l’argent qui finance la consommation de drogue; l’allégation selon laquelle le jeune avait 17 ans au début de l’arrangement et ne pouvait donc pas consentir; et l’échec de la BBC à parler aux parents. Un porte-parole a déclaré: « C’est maintenant à la BBC d’enquêter correctement. »

BBC News s’est au moins effondré pour le faire, avec un enthousiasme qui frôle l’autoflagellation. La couverture de ses propres actes répréhensibles potentiels est allée de mur en mur, avec des reportages approfondis sur le réseau et une course pour obtenir autant de voix critiques que possible. Neil Wallis, ancien rédacteur en chef adjoint du Sun, a été interviewé et a déclaré que le diffuseur était « dans une position très, très précaire ».

Est-ce? Si l’enquête policière révèle un acte répréhensible commis par un homme utilisant sa position privilégiée à la BBC pour exploiter un jeune qui ne réalise peut-être pas à quel point c’est mal, la position de la BBC sera en effet très précaire, compte tenu des vents contraires politiques et financiers auxquels elle est confrontée. Mais c’est vraiment un « si ». L’histoire est complexe – comme le sont souvent celles sur le sexe et la sexualité – mais nouvelles allégationscette fois brisé par la BBC elle-même, que le présentateur a envoyé des messages menaçants à un autre jeune, au début de la vingtaine, exerce une pression encore plus grande sur la direction de la BBC pour qu’elle agisse.

Quatre jours après l’histoire initiale du Sun, il n’y a toujours aucune preuve publiée suggérant autre chose qu’un comportement profondément imprudent et douteux. Une enquête menée par une unité spéciale de la BBC de la police est actuellement en cours.

Selon sa propre chronologie publiée, la BBC semble n’avoir pris l’affaire au sérieux qu’une fois qu’un tabloïd s’est impliqué, mais après quelques tentatives pour contacter les membres de la famille, elles ont échoué. Un tel comportement ne dissuadera en rien ceux qui pensent que la BBC se soucie plus de ses détracteurs dans les médias et au parlement que des gens ordinaires.

Cela ne semble pas encore être une erreur assez grave pour justifier que le Sun – détenu par un homme qui n’a pas caché son aversion pour un rival financé par l’État – fasse de la BBC le problème central de cette histoire. Pendant ce temps, le Sun demande des réponses à la BBC mais n’en fournit que très peu, par exemple pourquoi il a choisi de ne pas publier le démenti du jeune.

Un chroniqueur de journal suggérant qu’une précipitation au jugement sur une grande histoire est la dernière chose dont on a besoin ne sera probablement pas populaire, mais le besoin de vérité et d’exactitude dans les reportages n’a jamais été aussi fort. Nous n’aimons peut-être pas qu’un homme puissant paie un autre adulte pour des photos explicites, mais s’il a son consentement, il ne fait rien d’illégal. Cela peut intéresser le public, mais ce n’est pas dans l’intérêt public que cela s’arrête.

Jusqu’à ce que la vérité sur cette histoire soit connue, tout ce que nous savons, c’est que la croissance des médias en ligne n’a pas fait grand-chose pour diminuer le pouvoir des médias traditionnels de changer des vies, ou la nécessité pour eux de le faire de manière responsable.