Si les Titans reconstruisent cette intersaison, à quoi cela pourrait-il ressembler?

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Les Titans pourraient très bien encore participer aux séries éliminatoires cette saison, malgré leur séquence de cinq défaites consécutives au milieu d’un effondrement époustouflant. S’ils battent les Jaguars lors de la finale de la saison régulière, ils décrocheront un troisième titre consécutif de l’AFC Sud – un exploit que la franchise n’a pas accompli depuis 60 ans – et organiseront un match éliminatoire. A partir de là, tout peut arriver. C’est quelque chose à espérer à court terme.

A long terme, cependant ? Une reconstruction potentielle est ce vers quoi les Titans devraient se tourner. C’est ce qu’ils besoin.

La défense a été prometteuse quel que soit le personnel, mais l’attaque a été épouvantable, nécessitant une réimagination complète.

Le jeu de la ligne offensive du Tennessee a été décevant. Il n’y a pas assez de talent aux points de réception des passes. Et dans l’ensemble, l’équipe dépend d’un certain nombre de vétérans à prix élevé et de choix de repêchage élevés qui sont soit dans la réserve des blessés et / ou manquent systématiquement de longues périodes de temps. La profondeur derrière ces joueurs fait également défaut. Dans les classes de repêchage 2020 et 21 combinées, les Titans n’ont ajouté qu’un seul joueur qui a commencé au moins 10 matchs (le demi de coin Kristian Fulton).

Alors, à quoi pourrait ressembler une reconstruction des Titans ? Quelques piliers :

Passer de Ryan Tannehill

Malik Willis a mal performé lors de la superbe défaite de dimanche contre les Texans, mais il reste possible que les Titans se soient engagés à donner au quart-arrière brut à double menace une chance d’être le partant de 2023. On peut affirmer que ses trois départs – et de petits camées dans deux autres jeux – à ce stade ne sont pas assez d’une taille d’échantillon pour décider de son potentiel de départ. Jouer derrière une mauvaise ligne offensive n’a pas aidé non plus.

Mon processus de réflexion: Willis obtient un challenger pour le rôle de QB1 en 2023 dans un vétéran bon marché, et Tannehill – le partant depuis le milieu de la saison 2019 – est échangé. Les Titans pourraient économiser 17,8 millions de dollars par rapport au plafond salarial de 2023 en le libérant pendant l’intersaison, selon Over The Cap. Mais ils pourraient gagner les mêmes économies de plafond en le traitant – et obtenir un retour sur un joueur qui a été un quart-arrière productif.

De cette façon, les Titans peuvent utiliser l’espace de plafond en se séparant de Tannehill (et d’autres victimes potentielles de plafond) pour maximiser le talent autour de Willis, lui donnant les meilleures chances de réussir. S’il ne réussit pas, les Titans pourraient recruter un quart-arrière au premier tour en 2024.

Garder Derrick Henri

Henry sera dans sa saison de 29 ans l’année prochaine. C’est généralement un obstacle pour les franchises de la NFL, en particulier avec les porteurs de ballon qui ont géré une charge de travail importante. Mais il est toujours parmi les meilleurs à son poste.

Après avoir raté neuf matchs la saison dernière en raison d’une fracture de Jones, Henry a couru 319 fois en tête de la ligue pour 1 429 verges (deuxième de la NFL) et 13 touchés (deuxième parmi les porteurs de ballon) en 15 matchs. Sa production est restée à un niveau d’élite malgré une ligne offensive en difficulté et blessée.

Henry est toujours le meilleur meneur de jeu offensif de l’équipe et il est sous contrat jusqu’en 2023, date à laquelle il doit toucher 10,5 millions de dollars en salaire de base. Il ne pense pas non plus avoir beaucoup de marché compte tenu de son âge et de sa position. Les Panthers ont inscrit un choix de deuxième, troisième, quatrième et cinquième tour pour Christian McCaffrey, mais il a deux ans de moins qu’Henry, a moins d’usure en tant que coureur et est un bien meilleur passeur que la star des Titans.

Le Tennessee serait mieux servi en gardant Henry dans les parages pendant la dernière année de son contrat, puis en réévaluant la position de porteur de ballon en 2024.

Garder Taylor Lewan sur une réduction de salaire (si possible)

Taylor Lewan était un candidat slam-dunk cap-victime pour les Titans il y a plusieurs mois, mais la baisse drastique du jeu de l’équipe au tacle gauche rend cette conversation plus difficile.

Dennis Daley, le partant sur place depuis que Lewan a déchiré son ACL lors de la semaine 2, a beaucoup lutté. Il mène tous les plaqués offensifs de la NFL dans les sacs (12) et les pressions (47) autorisés cette saison, selon Pro Football Focus. Dillon Radunz, un choix de deuxième tour en 2021, a subi une blessure au genou de fin de saison (apparemment une déchirure du LCA) lors de la semaine 15 contre les Chargers, et le moment de la blessure met sa saison 2023 en doute. Le Tennessee n’a pas de réponse à long terme au point de tacle gauche critique.

En vertu de son contrat actuel, Lewan doit 14,8 millions de dollars de salaire de base pour 2023, la dernière année de la prolongation qu’il a signée en 2018, par Over The Cap. Cela compte intégralement dans le plafond salarial. Si les Titans peuvent retravailler l’année dernière sur un accord favorable à l’équipe, ce serait le meilleur scénario. Cela permettrait au Tennessee de rédiger un tacle offensif sans la pression de jouer la recrue tout de suite, et l’empêcherait de payer trop cher pour un tacle gauche au milieu d’une reconstruction.

Les Titans sont également confrontés à de grandes questions sur la ligne offensive intérieure – au centre et aux deux postes de garde. Ben Jones reviendra-t-il pour la seconde moitié de la prolongation de deux ans qu’il a signée au printemps ? Qui sera le garde gauche ? Le garde droit Nate Davis, un agent libre sans restriction cette intersaison, restera-t-il à Nashville?

Se séparer d’une flopée d’anciens combattants

Tannehill et Lewan mis à part, ce sont les vétérans qu’il serait le plus logique de libérer – en fonction des performances, de l’historique des blessures et du plafond atteint – et les économies de plafond qui en résulteraient:

Secondeur extérieur Bud Dupree – 9,3 millions de dollars

Le receveur large Robert Woods – 12 millions de dollars

Secondeur Zach Cunningham – 9,2 millions de dollars

Joueur de ligne offensive Jamarco Jones – 1,3 million de dollars

La libération de ces quatre joueurs à eux seuls créerait plus de 31,8 millions de dollars d’espace de plafond salarial, selon OverTheCap, laissant la place au plafond du Tennessee pour renforcer leur liste ailleurs.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .