Si les stars travaillent dans les vidéoclips, vous pouvez dire que ça va bien: Arjun Kanungo | Nouvelles des gens

Mumbai: Le chanteur pop Arjun Kanungo pense que des morceaux indépendants et des clips vidéo définiront la scène musicale du futur, ajoutant qu’une des raisons pour lesquelles le genre réussit est que les stars de Bollywood figurent désormais dans ces vidéos.

« C’est l’avenir. C’est le présent et l’avenir. Le genre de croissance que nous avons vu dans le secteur non cinématographique – c’est en quelque sorte maintenant en concurrence avec les films au niveau de la fréquence au moins. Je pense que nous sommes dans quelques années. des films et des non-films fonctionnant complètement « , a déclaré Arjun, dont le single » Famous « est sorti récemment, à IANS.

Plusieurs stars de cinéma, dont Vicky Kushal, Nawazuddin Siddqui, Nora Fatehi, Jacqueline Fernandez, Emraan Hashmi et Allu Sirish, ainsi que des stars de la télévision comme Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill, Himanshi Khurana et Asim Riaz, ont récemment figuré dans des vidéoclips indépendants.

« Cela vous montre que le genre est en train de réussir. Les acteurs seront les premiers à adopter maintenant des stratégies qui fonctionnent. Si les stars travaillent sur des vidéoclips, vous pouvez voir que ça va bien », a déclaré Kanungo.