Si les soldats russes sont prêts à faire défection à Wagner, Prigozhin devient vraiment dangereux

Le dirigeant de WAGNER, Yevgeny Prigozhin, a passé la majeure partie de sa vingtaine dans le système pénitentiaire soviétique, où il a été exposé au code des voleurs.

De plus, de nombreux soldats de Wagner ont été recrutés dans les prisons.

Le groupe Wagner s’est retourné contre le président russe Vladimir Poutine alors qu’une dispute sur la guerre débordait Crédit : EPA

Une pierre angulaire de ce code est que vous ne reculez jamais et ne pardonnez jamais un léger. C’est pourquoi cela est devenu personnel.

Wagner s’est entraîné aux côtés de GRU, la branche du renseignement.

Mais parce que Wagner était tellement intégré, vous aviez le GRU et l’armée régulière qui combattait aux côtés de ces gars.

Ce que nous ne savons pas, c’est ce que feront les autres forces de sécurité.

La réalité est qu’ils sont beaucoup plus nombreux que Wagner. Sur le papier, il n’est pas question de savoir qui va gagner.

Mais si d’autres soldats sont prêts à faire défection, ou ne veulent tout simplement pas tirer sur Wagner, c’est alors que Prigozhin devient vraiment dangereux.

Jusqu’à présent, si l’on regarde quand les troupes de Prigozhin ont pris le contrôle de la ville de Rostov-sur-le-Don, la garnison locale et la garde nationale locale – essentiellement une force de sécurité paramilitaire – n’ont pas rejoint Wagner, mais ne s’y sont pas non plus opposées.

Beaucoup de gens attendent de voir si l’élan commence à basculer vers Prigozhin, ou le Kremlin.

Quand ce sera le cas, tout le monde rejoindra le camp des gagnants. Y aura-t-il donc des défections ?

Si les gens commencent à rejoindre Wagner, les choses commenceront à devenir très intéressantes.