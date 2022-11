Si les sociétés pétrolières et gazières ne réduisent pas leurs émissions au maximum de leurs bénéfices, quand entreront-elles dans le jeu ?

Cette chronique est l’opinion de Laura Cameron, analyste des politiques à l’Institut international du développement durable à Winnipeg. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Les sociétés pétrolières et gazières canadiennes étaient en Égypte la semaine dernière pour le sommet mondial sur le climat COP27 – parmi certains 636 lobbyistes des énergies fossiles – à se positionner en tant que chefs de file dans la réduction des émissions de l’industrie lors d’un événement organisé par le gouvernement canadien.

Ce qui n’était pas à l’ordre du jour était une preuve documentée de succès, car les principaux producteurs de sables bitumineux du Canada ont investi très peu de leur argent dans la décarbonisation et n’ont pas réussi à réduire leurs émissions. En effet, les émissions du secteur augmenté de 20 pour cent de 2005 à 2019. Ceci malgré leurs promesses de zéro net et leurs bénéfices records – qui devraient dépasser 150 milliards de dollars cette année.

Au lieu de cela, les sociétés pétrolières et gazières canadiennes continuent de demander des aumônes au gouvernement, de en cherchant 50 milliards de dollars en dollars des contribuables pour atteindre une production nette nulle pression pour un crédit d’impôt à l’investissement de 75 % pour les projets de captage et de stockage du carbone (CSC).

Pendant ce temps, l’industrie est opposé des réglementations qui limiteraient leurs émissions, y compris la prochaine politique de plafonnement des émissions de pétrole et de gaz.

Des lobbyistes des combustibles fossiles ont rencontré des ministres et des décideurs du gouvernement fédéral plus de 100 fois en septembre seulement. Les lobbyistes de Pathways Alliance – comprenant les six plus grands producteurs de sables bitumineux du pays – étaient les plus actifs d’entre eux. Au cours du même mois, le groupe a enregistré cinq nouveaux lobbyistes pour discuter des priorités, y compris “l’éligibilité aux projets Pathways Alliance” dans le fonds fédéral Net Zero Accelerator.

Lisez les petits caractères

Le mois dernier, Pathways Alliance a fait la une des journaux avec son plan d’investissement de $ 24,1 milliards dans les projets de réduction des émissions d’ici 2030, mais comme d’habitude, il vaut la peine de lire les petits caractères. Étalé sur huit ans, cela ne représente que 2 % des bénéfices annuels des entreprises sur la base chiffre d’affaires prévisionnel 2022et l’investissement est conditionné à un soutien gouvernemental encore plus important.

De plus, près d’un tiers de cette promesse — plus de 7 milliards de dollars — sera effectivement supportée par la population canadienne, par l’intermédiaire du crédit d’impôt fédéral pour le CCS. Cela s’ajoute aux milliards de dollars que le gouvernement soutient déjà l’industrie reçoit annuellement .

Des rapports publiés récemment par le Agence internationale de l’énergie et le Programme des Nations Unies pour l’environnement souligner qu’il ne devrait pas y avoir d’argent public pour la nouvelle production de pétrole et de gaz, que le gaz naturel n’est pas un carburant de transition et que la demande de pétrole et de gaz doit diminuer pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Et le dernier rapport sur le “budget” restant de carbone combustible montre qu’atteindre zéro émission d’ici le milieu du siècle nécessitera des réductions égales à ce que nous avons vu lors de la pandémie en 2020 chaque année pendant les trois prochaines décennies.

Ces données internationales montrent où va la rondelle et où l’économie canadienne doit rattraper son retard.

Plutôt que d’attendre sur le banc, les sociétés pétrolières et gazières doivent entrer dans le jeu et mettre leur argent là où elles le disent. Alors que les Canadiens sont aux prises avec la hausse du coût de la vie et que le gouvernement resserre les cordons de sa bourse les producteurs de pétrole et de gaz du Canada devraient canaliser leurs profits vers des solutions climatiques éprouvées, et non vers des lobbys et des actionnaires.

Le leadership équivaut à l’action

En attendant que le gouvernement mette plus d’argent public sur la table, les compagnies pétrolières et gazières continuent d’augmenter leurs émissions. Le secteur de l’électricité a réduit ses émissions de 52 % depuis 2005, tandis que les émissions de l’industrie lourde ont chuté de 18 %. Pendant ce temps, les émissions du secteur pétrolier et gazier ont augmenté de 20 %. Dans le monde d’aujourd’hui, la décarbonisation doit être internalisée en tant que coût des affaires. L’argent du gouvernement, en revanche, devrait être consacré aux gains économiques et climatiques les plus fiables et à long terme.

Un véritable leadership de l’industrie impliquerait de prendre des mesures ambitieuses conformément aux objectifs nationaux, en donnant la priorité aux résultats à court terme. Cela signifie réduire les émissions d’au moins 40 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. Mais le CSC, qui représente les deux tiers du nouveau budget d’investissement de Pathways Alliance, ne contribuera pas à atteindre cet objectif. Experts du GIEC soulignent que cette technologie ne jouera pas un rôle important dans la réduction des émissions de cette décennie, compte tenu du temps nécessaire pour construire l’infrastructure importante requise et de la rentabilité ou de l’évolutivité non prouvée.

Que devrait donc être la formation de départ de l’industrie ? Existant rentable et facilement disponible solutions qui peuvent réduire la pollution tout de suite : réduire fuite de méthane , l’électrification des processus industriels, la mise hors service des installations en fin de vie et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les plans net zéro de l’industrie doivent également s’aligner sur Critères de l’ONU et des trajectoires crédibles de 1,5 °C — qui ne nécessitent aucune augmentation supplémentaire de la production de combustibles fossiles.

Dans l’état actuel des choses, il semble que le secteur pétrolier et gazier canadien essaie de manquer de temps en matière d’action climatique. Mais ce n’est pas une stratégie gagnante lorsque nous perdons la partie.