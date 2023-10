Si les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson veulent être des prétendants au Super Bowl dans une AFC empilée, ils doivent commencer à s’occuper de leurs affaires | Nouvelles de la NFL

Lamar Jackson fera-t-il entrer les Ravens de Baltimore dans la discussion des prétendants à l’AFC ?

Il n’y a pas de récompenses pour « je devrais, je voudrais, je pourrais » dans le sport. Les « et si » peuvent rester à jamais dans la mémoire des fans et des joueurs, mais les résultats finaux restent les mêmes.

Tout cela dit, Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore auront l’impression qu’ils devrait être 5-0 à ce stade de la saison NFL, pas 3-2.

Au cours de la troisième semaine, après avoir limogé le quart-arrière suppléant des Colts d’Indianapolis, Gardner Minshew, dans la zone des buts pour assurer une sécurité et prendre une avance de 19-16 à domicile à deux minutes de la fin… les Ravens devrait ont tenu bon pour gagner. Mais ils ont renoncé à un panier égalisateur et ont perdu en prolongation.

Au cours de la cinquième semaine, après que Jackson ait mené les Ravens à une avance de 7-0 à Pittsburgh et mis sur pied une série de 15 matchs pour remonter 10-0, il devrait étaient 14-0 mais Mark Andrews et Rashod Bateman n’ont pas pu tenir le coup dans la zone des buts.

Avec un premier et un but, menés 10-8 à cinq minutes de la fin, ils devrait ont inscrit des points au tableau. Mais une interception sur la ligne de but et un long touché de George Pickens plus tard, ils tombèrent à 3-2.

Dans une ligue épris des mystérieux X et Os de Mike McDaniel, de la domination de Patrick Mahomes et des Niners imparables de Christian McCaffrey, les Ravens de Baltimore auraient dû se mettre dans la liste des prétendants.

Il leur suffit de commencer à s’occuper de leurs affaires.

La grande image

Nous ne devrions pas ignorer le fait que les Ravens ont un bilan de victoires dans une conférence aussi bondée et ont déjà deux victoires dans la division AFC Nord à leur actif.

Ils ont commencé leur saison en écartant les Texans de Houston et en éliminant les Bengals de Cincinnati. Après cette défaite dégonflante en prolongation contre Indianapolis lors de la troisième semaine, ils ont rebondi pour écraser les Browns de Cleveland avant la défaite de la semaine dernière.

Résultats des Corbeaux 2023 Semaine Adversaire Résultat 1 contre Houston F 25-9 2 @Cincinnati F 27-24 3 contre Indianapolis L 22-19 (OT) 4 @Cleveland F 28-3 5 @Pittsburgh L 10-17

Dans l’ensemble, les chiffres dressent le portrait d’une équipe bien équilibrée. En attaque, ils sont 13e pour le total des verges, mais 18e pour les points. Leur jeu de course est très fort (quatrième avec 146 yards par match), mais leur jeu de passes pourrait être bien meilleur (189 yards par match – septième pire).

La défense de Baltimore vole. Ils n’ont accordé que 266 verges et 15 points par match, les deux plus bas de la ligue. Ils ont le deuxième plus grand nombre de sacs, avec 18 en cinq matchs.

Calendrier des Corbeaux 2023 Semaine Adversaire 6 contre Tennessee 7 contre Détroit 8 @Arizona 9 contre Seattle dix contre Cleveland 11 contre Cincinnati 12 @ Chargeurs de Los Angeles 13 SEMAINE AU REVOIR 14 contre les Rams de Los Angeles 15 @Jacksonville 16 @ San Francisco 17 contre Miami 18 contre Pittsburgh

Cependant, ce sont les incidents et la mauvaise exécution de l’attaque qui ont tourmenté l’équipe de l’entraîneur-chef John Harbaugh jusqu’à présent, et s’ils ne parviennent pas à résoudre le problème, ils prendront trop de retard sur les Dolphins, les Bills et les Chiefs, qui ont la capacité marquer rapidement et marquer plus de 30 points dans un match donné.

Prenons le week-end dernier comme exemple.

Les réseaux sociaux proposent de nombreux clips autonomes, mais regardez cette courte vidéo de Jackson mettant le ballon sur l’argent pour ses receveurs, seulement pour qu’ils ne parviennent pas à obtenir des captures à plusieurs reprises.

Les passeurs des Ravens ont été crédités de sept passes décisives contre Pittsburgh dimanche dernier, trois d’entre eux semblant être des touchés clairs s’ils avaient tenu bon.

Si les Ravens avaient augmenté le score plus tôt ou étaient capables de déplacer les chaînes plus efficacement, nous ne parlerions probablement pas du pire lancer de Jackson de la journée – son choix dans la zone des buts en direction d’Odell Beckham Jr qui a permis à Pittsburgh revenir dans le jeu.

Le score de la boîte ne raconte pas ses performances, à la fois en tant que passeur et coureur.

Bien qu’il n’ait jusqu’à présent que le 20e plus grand nombre de verges par la passe (1 030), il prend de bonnes décisions et, pour la plupart, place le ballon exactement là où il doit être. Il est cinquième en pourcentage d’achèvement (69,9) et ce, malgré les baisses de l’équipe, comme indiqué ci-dessus.

En plus de ses passes, il ajoute toujours une excellente valeur en tant que coureur, avec 265 verges au sol (5,6 par tentative), quatre touchés et 18 premiers essais (11e parmi tous les joueurs).

C’est ce dynamisme à double menace qui a vu Jackson nommé MVP de la NFL en 2019, faisant de lui le seul joueur en dehors de Patrick Mahomes et Aaron Rodgers à remporter le prix au cours des cinq dernières saisons.

Cette année-là, Jackson a totalisé 3 127 verges et 36 touchés avec une note de passeur de 113,3, et a ajouté 1 206 verges et sept touchés au sol.

Cette fois-ci, le volume n’est tout simplement pas encore là – malgré le fait qu’il fasse des jeux spéciaux à l’entrée et à la sortie.

Il existe deux autres exemples de la victoire de Baltimore contre Cleveland lors de la quatrième semaine :

Dans le premier jeu, Jackson fait preuve de patience, de vitesse et de sournoiserie, mais tout en restant derrière la ligne de mêlée, lui permettant de garder les yeux sur le terrain et de repérer Zay Flowers. Lors du deuxième, le QB de sixième année n’aurait pas pu placer le ballon dans un meilleur endroit pour l’ailier rapproché Mark Andrews.

Malgré un retard et la possibilité réelle d’un départ de Baltimore au cours de l’été, Jackson a finalement obtenu son contrat à long terme d’une valeur de 260 millions de dollars, et jusqu’à présent, il en vaut largement la peine. Il a juste besoin d’aide.

Et maintenant?

Début septembre, Cameron Hogwood de Sky Sports NFL a identifié le coordinateur offensif de première année de Baltimore, Todd Monken, comme l’une des personnes les plus importantes de la ligue à l’approche de la saison.

Il fallait s’attendre à des difficultés croissantes alors que les Ravens passaient d’une unité de puissance axée sur la course en premier à une unité qui cherche à étendre le terrain et à se connecter sur des jeux explosifs vers le bas du terrain.

Cependant, l’entraîneur-chef Harbaugh a besoin que cette transition se produise rapidement. Au cours de ses 16 années exceptionnelles à la tête de l’entreprise, on ne peut nier son succès. Onze saisons gagnantes, 150 victoires en saison régulière, un Super Bowl lors de la saison 2012.

Les cinq dernières années ont été remplies de fins déchirantes.

Records des Ravens depuis que Lamar Jackson a commencé QB Année Enregistrer Résultat des séries éliminatoires 2018 10-6 L WC ronde 17-23 (Chargeurs) 2019 14-2 Div L, tour 12-28 (Titans) 2020 11-5 L Div ronde 3-17 (Bills) 2021 8-9 Playoffs manqués 2022 10-7 L WC ronde 17-24 (Bengales)

Jackson n’a pas encore organisé sa soirée de sortie des séries éliminatoires, et le duo quart-arrière-entraîneur-chef sait qu’il doit y remédier.

Flowers est une recrue, Beckham revient d’une blessure et pour sa première année avec l’équipe, le vétéran Nelson Agholor est également nouveau dans la liste. Rashod Bateman, joueur de troisième année, a raté une grande partie de la saison dernière en raison d’une blessure au pied. À l’heure actuelle, l’un ou l’ensemble d’entre eux doivent se mobiliser et se démarquer.

Lorsque Baltimore affrontera le Tennessee au Tottenham Hotspur Stadium dimanche lors du dernier des matchs de Londres de cette année, ils n’auront aucune idée des matchs de janvier, ni même d’un match de février. Ils ne penseront pas à la façon dont ils devrait avoir cinq victoires ou ce qui pourrait arriver sur toute la ligne.

Mais pour qu’ils atteignent cet objectif ultime et soient sur le terrain au Nevada le 11 février, les Ravens doivent simplement s’occuper de leurs affaires, chaque semaine.