Si les plantes sont si intelligentes, faut-il arrêter de les manger ? | Emma Beddington

Si vous commenciez à peaufiner votre halo Veganuary, désolé, j’ai une nouvelle bouleversante, glanée dans une émission de Radio 4 intitulée Est-ce mal de manger des plantes ?. Alerte spoiler : peut-être.

Les plantes, explique-t-il, “peuvent ressentir le monde qui les entoure, apprendre, se souvenir et s’engager dans une communication complexe avec les espèces qui les entourent”. La recherche suggère que les semis de pois peuvent apprendre à associer un son à la lumière dont ils ont besoin et choisir de pousser dans une direction particulière en conséquence. Ils peuvent aussi s’écouter mutuellement et se protéger en fonction de ce qu’ils «entendent». Les plants d’armoise communiquent entre eux le risque d’être rongés par les insectes et les arbres partagent les nutriments grâce à ce que la professeure Suzanne Simard appelle avec plaisir le “large toile de bois”; ils le font plus avec des arbres auxquels ils sont apparentés qu’avec des « étrangers ».

Les plantes font-elles preuve d’intelligence ? “Certainement, oui – je n’y vois aucun problème”, a répondu une personne interrogée sur le programme, me rebutant ma pomme de terre au four et faisant craindre ce que les plantes d’intérieur que mon fils a imprudemment laissées à mes soins disent de moi derrière mon dos. .

C’est une indication qui fait tourner la tête de tout ce que nous avons encore à apprendre sur le monde. La question vraiment délicate, cependant, est de savoir ce qui reste pour le déjeuner d’un éventuel mangeur éthique? Le fruitarianisme éthique – ne manger que les parties des plantes qui se détachent sans danger, ne causant aucun dommage – pourrait répondre aux normes du Comité fédéral d’éthique sur la biotechnologie non humaine (qui a gouverné que les plantes ont le droit d’être protégé d’un préjudice injustifié).

Mais que pourrions-nous manger au Royaume-Uni à cette époque de l’année sous ce régime : des noix ? Ne priverions-nous pas les écureuils ? La viande créée en laboratoire est encore au stade expérimental et coûte plus d’un Bifteck saupoudré d’or Salt Bae, mais la mortalité routière est-elle autorisée ? Je dirais que le respirianisme – ne “mangeant” que de l’air – mérite un renouveau, mais c’est fou, dangereux et probablement une secte, donc non. Alternativement, nous pourrions aller à l’encontre de décennies de conseils médicaux et nous en tenir à des trucs sans relation discernable avec quoi que ce soit de vivant : le régime Irn-Bru ?

Ma dernière option : apprendre à faire de la photosynthèse. S’ils sont si intelligents, peut-être que les plantes peuvent nous apprendre.