Si les pistes tiennent, 9 nouveaux visages rejoindront le conseil du comté de La Salle – Shaw Local

Jerry Hicks (D-Marseille) risque de perdre son siège au conseil départemental.

L’ancien président du conseil d’administration du comté a suivi le challenger républicain Stephen Aubry, un concessionnaire de camions et agriculteur à la retraite, 783-712 au total des votes non officiels mardi.

Hicks siège au conseil depuis 1998.

Le conseil du comté de La Salle avait 18 candidats en lice pour neuf sièges ouverts.

Si les pistes tiennent, le conseil du comté de La Salle aura neuf nouveaux visages.

Dans le district 1, la propriétaire d’entreprise JoAnn McNally (R-Mendota) a battu l’indépendant Stephen Carlson 889-187 dans le décompte des voix non officiel mardi, alors qu’elle cherchait son quatrième mandat.

Joseph Oscepinski Jr. (D-Pérou), qui travaille pour UPS, est en tête 827-632 pour sa réélection dans le district 10 contre le républicain Glen Pratt.

Joe Witczak (D-Pérou), qui est propriétaire de Witczak Bros., est en position de reprendre son siège contre le républicain Rick O’Sadnick, détenant une avance de 793-574.

Dans le district 13, Mike Kasap (D-La Salle), qui siège au conseil depuis 12 ans, est également en position pour un autre mandat avec une avance de 469-282 contre la républicaine Crystal Loughran.

Le titulaire Ronald Blue (R-Streator), un chauffeur de camion à la retraite, mène le challenger démocrate Fred Nimke, 629-476.

Ray Gatza, un républicain du canton de Dimmick et directeur des opérations pour United Natural Foods Inc., mène 787-451 contre Carolyn Moore.

“Nous avons eu une excellente participation aujourd’hui et je suis très fier des électeurs du comté de La Salle”, a déclaré Gatza. « Je suis extrêmement excité de servir ces mêmes personnes et je suis sûr qu’ils ne seront pas déçus. J’adopterai une approche conservatrice et je resterai éthique et professionnel. Je suis sûr qu’ils seront fiers quand ils verront ce que je peux faire pour eux.

Le nouveau venu William J. “Bill” Brown Jr., d’Utica, un retraité détient une avance de 777-643 dans le district 16 contre l’adversaire démocrate Joseph J. Panzica Jr.

Une autre nouvelle venue, la démocrate d’Ottawa Pamela Beckett, qui dirige la Starved Rock Country Community Foundation, détient une avance de 761-681 sur le républicain d’Ottawa Lloyd Chapman.

Membres du conseil Chuck Borchsenius (R-Norvège), Allen Erbrederis (R-Somonauk), Tom Green (R-Streator), Curt Faber (R-Mendota), Randy Freeman (R-Lostant), Robert Lee (D-Seneca), Jerry Myers (R-Streator) et Elmer Walter (R-Grand Ridge) n’étaient pas sur le scrutin de mardi et ne reviendront pas au conseil.

Vingt circonscriptions ne sont pas contestées. Parmi ces candidats, les républicains Beth Findley Smith, Kathy Bright, Michael McEmery Sr., Tony Tooley et Matt Slager seront les nouveaux venus au conseil.

Arrondissement 2 : Gary Petit (R)

Arrondissement 3: Kindra Pottinger (R)

Arrondissement 4 : Beth Findley Smith (droite)

Arrondissement 5 : Catherine Owens (R)

Arrondissement 6 : Kathy Bright (R)

Arrondissement 7: Craig E. Emmett (R)

Arrondissement 8 : Douglas L. Stockley (R)

Arrondissement 12 : Jill Bernal (D)

Arrondissement 14: Joseph A. Savitch (D)

Arrondissement 15 : David Torres (D)

Arrondissement 17 : Douglas Trager (D)

Arrondissement 19 : Lou Anne Carretto (D)

Arrondissement 20 : Tom P. Walsh (D)

Arrondissement 21 : Brian R. Dose (D)

Arrondissement 23 : Michael McEmery père (R)

Arrondissement 24 : Arratta A. Znaniecki (R)

Arrondissement 26 : Tony Tooley (R)

Arrondissement 27 : Walter Roach (R)

Arrondissement 28 : Matt Slager (R)

Arrondissement 29 : Tina Busch (R)