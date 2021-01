En monopolisant l’approvisionnement en vaccins contre Covid-19, les pays riches menacent plus qu’une catastrophe humanitaire: la dévastation économique qui en résultera frappera les pays riches presque aussi durement que ceux des pays en développement. C’est la conclusion cruciale d’une étude universitaire qui sera publiée lundi. Dans le scénario le plus extrême – avec des pays riches entièrement vaccinés au milieu de cette année et des pays pauvres largement exclus – l’étude conclut que l’économie mondiale subirait des pertes dépassant 9 billions de dollars, une somme supérieure à la production annuelle du Japon et de l’Allemagne. combiné. Près de la moitié de ces coûts seraient absorbés par des pays riches comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Dans le scénario que les chercheurs qualifient le plus probable, dans lequel les pays en développement vaccinent la moitié de leur population d’ici la fin de l’année, l’économie mondiale absorberait encore un coup compris entre 1,8 et 3,8 billions de dollars. Plus de la moitié de la douleur serait concentrée dans les pays riches.

Commandée par la Chambre de commerce internationale, l’étude conclut qu’une distribution équitable des vaccins est dans l’intérêt économique de chaque pays, en particulier ceux qui dépendent le plus du commerce. Cela revient à réprimander la notion populaire selon laquelle le partage de vaccins avec les pays pauvres n’est qu’une forme de charité. «De toute évidence, toutes les économies sont connectées», a déclaré Selva Demiralp, économiste à l’Université Koc d’Istanbul qui travaillait auparavant à la Réserve fédérale à Washington et l’un des auteurs de l’étude. «Aucune économie ne sera complètement rétablie tant que les autres économies ne seront pas rétablies.» Mme Demiralp a noté qu’une initiative philanthropique mondiale connue sous le nom de ACT Accelerator – qui vise à fournir des ressources pandémiques aux pays en développement – a obtenu des engagements de moins de 11 milliards de dollars pour un objectif de 38 milliards de dollars. L’étude expose la justification économique de la réduction de l’écart. Les 27 milliards de dollars restants peuvent, à première vue, ressembler à une somme énorme, mais c’est une somme dérisoire par rapport aux coûts pour permettre à la pandémie de se poursuivre. L’idée courante que la pandémie ne respecte ni les frontières ni les divisions raciales et de classe a été promue par les chefs d’entreprise et les experts. Ce concept réconfortant a été démenti par le fait que Covid-19 a entraîné sa mort et la destruction de ses moyens de subsistance sur les travailleurs des services à bas salaire, et en particulier les minorités raciales, tandis que les employés cols blancs ont pu travailler en grande partie en toute sécurité à des personnes les plus riches du monde peuvent surmonter la pandémie sur des yachts et des îles privées.

Mais dans le domaine du commerce international, il n’y a pas de cachette au coronavirus, comme le rapporte l’étude. Au lieu de cela, il existe des chaînes d’approvisionnement mondiales qui produisent les pièces détachées pour l’industrie, et qui continueront d’être perturbées tant que le virus restera une force.

L’ARNm dans les vaccins est conçu pour résister un peu plus longtemps aux enzymes de la cellule, afin que les cellules puissent produire des protéines virales supplémentaires et provoquer une réponse immunitaire plus forte. Mais l’ARNm ne peut durer que quelques jours au maximum avant d’être détruit. Si les habitants des pays en développement restent sans travail en raison des verrouillages nécessaires pour étouffer la propagation du virus, ils auront moins d’argent à dépenser, ce qui réduira les ventes des exportateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l’Est. Les entreprises multinationales des pays avancés auront également du mal à sécuriser les pièces, composants et produits de base nécessaires. Au centre de l’histoire se trouve la réalité selon laquelle la plupart des échanges internationaux ne concernent pas des marchandises finies mais des pièces qui sont expédiées d’un pays à un autre pour être pliées en produits. Sur les 18 trillions de dollars de biens échangés l’année dernière, les biens dits intermédiaires représentaient 11 trillions de dollars, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’étude révèle que la pandémie continue dans les pays pauvres est probablement la pire pour les industries qui dépendent particulièrement des fournisseurs du monde entier, parmi lesquels l’automobile, le textile, la construction et la vente au détail, où les ventes pourraient baisser de plus de 5%. Les résultats ajoutent une couche de complication à l’hypothèse de base selon laquelle la pandémie laissera l’économie mondiale plus inégale que jamais. Bien que cela semble vrai, une forme frappante d’inégalité – l’accès aux vaccins – pourrait poser des problèmes universels. Témoignage extraordinaire des capacités d’innovation des scientifiques les plus qualifiés au monde, certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques ont produit des vaccins vitaux en une petite fraction du temps que l’on croyait possible. Mais les pays les plus riches d’Amérique du Nord et d’Europe ont bloqué des commandes pour la majeure partie de l’approvisionnement – suffisamment pour vacciner deux ou trois fois leur population – laissant les pays pauvres se démener pour obtenir leur part.