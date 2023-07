Si les ovnis sont réels, je connais quelques musiciens qui seront très intéressés – National

J’ai toujours rêvé de voir un véritable OVNI honnête envers Dieu. Comme Fox Mulder de Les fichiers Xje veux vraiment croire qu’il y a quelque chose là-bas dans les peut-être deux billions de galaxies de l’univers observable.

Mes grands-parents vivaient à quelques kilomètres seulement du lieu du tristement célèbre incident de Falcon Lake en 1967. Depuis lors, je suis fasciné par la perspective d’une sorte de rencontre rapprochée. j’espère que Star Trek sera une fois de plus prémonitoire, et un pionnier semblable à Zefram Cochrane lancera le premier vol de distorsion (prévu pour le 5 avril 2061, malgré une invasion Borg), attirant l’attention d’un vaisseau Vulcain qui passe et initiera ainsi le premier contact.

Je veux qu’il y ait un monolithe noir aux proportions parfaites enfoui sous mes hortensias dans le jardin qui m’avertit de laisser Europe tranquille. Je rêve de capter une émission d’Alan Freed de 1955 sur ma petite radio à transistor, qui nous est renvoyée par une civilisation quelque part dans un rayon de 35 années-lumière (je préférerais cela aux trucs d’Hitler auxquels ils ont dû faire face dans Contact.) Et ces rafales radio rapides ? Ils feraient mieux d’être de véritables signaux WOW interstellaires / intergalactiques – en particulier celui-ci. Ce serait beaucoup plus amusant que de chercher des émissions d’hydroxyle.

Mais hélas, même si je continue à regarder le ciel, je n’ai jamais rien vu d’autre que des étoiles filantes et passer des satellites et des stations spatiales.

Dernièrement, cependant, je suis devenu plus optimiste. D’abord sont venus les rapports du New York Times sur les pilotes de l’US Navy traitant des UAP (Unidentified Aerial Phenomenon, le nouveau changement de marque pour les OVNIS). Des rapports supplémentaires se sont accumulés si haut que la semaine dernière, des dénonciateurs ont témoigné sous serment devant le comité du Congrès de surveillance de la Chambre concernant une prétendue dissimulation massive, affirmant que des corps «non humains» et des technologies extraterrestres avaient été récupérés dans des véhicules accidentés.

Des millions d’entre nous attendent la vérité, y compris un certain nombre de musiciens de haut niveau.

En tête de file se trouve Tom DeLonge, maintenant de retour à la guitare avec Blink-182, qui a été sur l’odeur des extraterrestres pendant des décennies, bien avant que le groupe ne se réunisse. Au début du groupe, il était connu pour passer des heures dans le bus de tournée à regarder par la fenêtre les ovnis. Le classique pop-punk multi-platine du groupe en 1999, Lavement de l’État fdévoré la chanson Les extraterrestres existent.

On dit que la relation de Tom avec le groupe – il a été séparé de ses amis Mark Hoppus et Travis Barker pendant des années avant une réunion en 2022 – était tendue en raison de sa poursuite passionnée des théories et des complots impliquant des extraterrestres et des UAP.

Lorsqu’il s’est séparé de Blink, Tom a co-écrit un certain nombre de romans et de livres de non-fiction sur les « machines à sekret » (son terme pour les UAP ; je les ai tous dévorés) et était à l’origine de la série History Channel, Non identifié : dans l’enquête américaine sur les ovnis. Toujours pendant sa pause, il a fondé To The Stars Academy of Arts & Sciences, une entreprise avec à la fois une division de divertissement et une autre sérieusement consacrée à l’aérospatiale, à l’ufologie et à la recherche technologique. Il est rempli d’universitaires, d’ingénieurs, de scientifiques de la NASA et d’anciens membres du gouvernement, dont au moins un ancien de la CIA. L’Académie n’a cessé de réclamer la transparence du gouvernement.

Ces jours-ci, il est plutôt excité par les dernières révélations. Lors de la tournée actuelle de Blink-182, son coéquipier Mark Hoppus a dit à la foule « Tom avait raison ». Chez To the Stars, tout le monde est plutôt motivé par ce qui pourrait arriver ensuite. En attendant, si jamais vous avez l’occasion de parler à Tom, posez-lui des questions sur ses théories sur « l’énergie du point zéro ». Préparez-vous à passer quelques heures sur le sujet.

Black Francis de The Pixies a également des réflexions sur les extraterrestres, ayant écrit des chansons sur le sujet dans le cadre du groupe en tant qu’artiste solo. Cela découle d’une observation en 1965 par sa mère et plusieurs de ses cousins. « Il y avait une soucoupe volante flottant au-dessus de la maison pendant une demi-heure et tout le monde s’est tenu là et l’a regardée. … C’était juste planant. Puis la police d’état est venue et l’a poursuivi mais ils n’ont pas pu le rattraper. Ma mère est bizarre mais elle n’est pas si bizarre. Elle n’a aucune raison d’inventer ce genre de choses. Plus tard, il a commenté la mission des Pixies : « Nous avons essayé d’élever le truc de la science-fiction, de le rendre plus opéra, plus rock sérieux. Nous voulons que les ovnis soient un sujet acceptable. Ils sont romantiques.

Shaun Ryder de The Happy Mondays affirme avoir eu plusieurs rencontres avec des soucoupes volantes, en disant : « Je ne vais pas chercher des extraterrestres. Ils me trouvent. À 15 ans, lui et un compagnon marchaient vers un arrêt de bus quand « nous venons de voir ces choses, en zigzaguant ». (Il dit qu’il était bien trop jeune pour ingérer quoi que ce soit d’hallucinogène.) Cela a stimulé une obsession de toute une vie pour tout ce qui est extraterrestre – de multiples observations de PAN (y compris de sa propre cour) au fil des ans. Lui aussi a réalisé une série documentaire sur le sujet.

Si les extraterrestres cherchent un endroit pour atterrir, Keith Richards des Rolling Stones dit qu’il l’a de bonne source, son domaine des Redlands dans le West Sussex était un site d’atterrissage pour les OVNI en 1968. Je cite : « J’en ai vu quelques-uns, mais rien qu’aucun des ministères ne croirait. Je crois qu’ils existent – beaucoup de gens les ont vus. Ils sont liés à beaucoup de choses, comme l’aube de l’homme, par exemple. Il ne s’agit pas seulement de repérer une soucoupe volante. … Je ne suis pas un expert. J’essaie toujours de comprendre ce qui se passe. »

Et puis il y a Dave Grohl. Foo Fighters est dérivé du surnom donné aux aviateurs alliés qui se sont précipités pour enquêter sur de mystérieuses boules de feu – feu — le long du front franco-allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même nommé son label Roswell Records d’après la ville du Nouveau-Mexique où ils veulent nous faire croire qu’un ballon météo s’est écrasé en 1947. Si vous croyez cela, alors vous pensez probablement qu’il ne se passe rien d’étrange dans la zone 51 et rien d’étrange stocké dans Hanger 18.

Malheureusement, Elvis Presley, Jimi Hendrix, John Lennon et Lemmy de Motorhead – tous croyants et témoins – ne sont plus avec nous. Mais où que soient leurs esprits maintenant, j’aimerais croire que la vérité leur a été révélée.

Aujourd’hui, les observations sont en hausse dans tous les domaines. Et si vous rencontrez certains de ces reptiliens sanglants qui changent de forme, ne tournez pas le dos, surtout s’ils portent un t-shirt KEEP CALM AND PROBE ON.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, il y a un homme en costume noir et lunettes de soleil qui veut me voir pour un truc clinquant.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

