Si les mauvaises herbes d’été envahissent votre jardin, voici comment les identifier et les traiter

C’est la période la plus merveilleuse de l’année, si vous êtes une mauvaise herbe ! J’ai l’impression de cultiver un champ expérimental pour les mauvaises herbes, et elles connaissent un très, très grand succès.

La chaleur et les précipitations sont le terrain idéal pour nos mauvaises herbes de saison chaude. Que doit faire un jardinier ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, mais vous devez vous attaquer aux mauvaises herbes en fonction de leurs personnalités individuelles.

Beaucoup d’entre elles, comme la crépis d’Asie, sont plus faciles à arracher. Vous avez probablement déjà rencontré cette mauvaise herbe à l’apparence plutôt innocente. Elle a une rosette de feuilles et une tige d’un pied de long qui pousse avec de petites fleurs jaunes au sommet. Arrachez-en 10 aujourd’hui en allant chercher votre courrier, 10 demain. Ne vous exposez pas à un coup de chaleur, arrachez-les simplement avant qu’elles ne montent en graines. C’est très important pour toutes les mauvaises herbes car les graines de mauvaises herbes peuvent germer pendant des années. Vous voulez empêcher les graines d’être produites et libérées dans votre jardin. Pour en savoir plus, consultez le site https://edis.ifas.ufl.edu/publication/EP636.

Une autre jolie plante qui ne cesse de vouloir embellir mon jardin s’appelle la fleur de pinceau de Flora ou fleur de gland. Elle a des fleurs magenta et mesure environ 30 centimètres de haut. Elle produit des graines qui s’envolent facilement au gré du vent. Arrachez-la aussi. Ne laissez pas ces graines sortir ou vous les arracherez pendant des années.

L’herbe à dollar aime le sol humide que l’on trouve dans les jardins du nord de la Floride à cette période de l’année.

Il faut arracher le chiendent très tôt car il commence à se ressemer tôt. Il est possible de traiter ce dernier avec précaution à l’aide d’un herbicide non sélectif.

Les phyllanthus à longues tiges sont en pleine forme. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Je parie que vous les avez déjà vus. Ils produisent des folioles avec de petites feuilles parallèles disposées en rangées bien nettes le long des tiges. Sous les feuilles, les graines poussent en rangées bien ordonnées le long de la branche centrale de la tige : de petites bombes qui attendent de faire pousser plus de mauvaises herbes. Cette plante a un cousin plus grand, appelé phylanthus à longues tiges, qui fait pousser les graines un peu différemment mais qui est à peu près aussi prolifique et tout aussi facile à arracher. Ces plantes sont très prolifiques, alors arrachez-les vite et souvent. Pour en savoir plus, consultez https://gardeningsolutions.ifas.ufl.edu/care/weeds-and-invasive-plants/chamberbitter/.

Les mauvaises herbes sont souvent liées aux conditions qui les entourent. Les carex en font partie. On les reconnaît à leurs tiges triangulaires. Les souchets aiment les sols humides et compactés. Nous en avons trois variétés différentes : jaune, violet et globe. À cette période de l’année, ils fleurissent et montent en graines. Ce n’est pas une mauvaise herbe que l’on élimine en arrachant, car le tubercule ressemblant à une « noix » et les stolons souterrains resteront sur place et feront pousser plusieurs nouvelles plantes. Pouvez-vous améliorer votre drainage pour que l’eau ne stagne pas dans cette zone de votre jardin ? Les tempêtes de cette année ne font que commencer et nous avons encore un long chemin à parcourir avant d’arriver au 30 novembre.èmela fin de la saison officielle des ouragans.

Une partie du jardinage consiste à enquêter, à déterminer ce qui cause les problèmes et ce qui les résout. L’Université de Floride a publié une publication intéressante qui peut vous aider à utiliser les mauvaises herbes pour comprendre ce que les mauvaises herbes qui poussent dans votre jardin disent sur les niveaux d’humidité de votre sol. Toutes les plantes ont un niveau d’humidité du sol préféré et si une certaine plante (y compris une mauvaise herbe) pousse comme une folle dans votre jardin, c’est un bon signe qu’elle a le genre de conditions qu’elle aime. Vous pouvez donc en savoir plus sur les niveaux d’humidité de votre sol (niveaux d’ensoleillement/niveaux de fertilité) en identifiant les mauvaises herbes qui poussent. Voyez si cette publication vous donne des indices sur votre jardin : https://edis.ifas.ufl.edu/publication/EP634Peut-être pourriez-vous modifier les conditions pour offrir des conditions moins parfaites aux mauvaises herbes.

Le dichondra ou herbe à dollar est une autre plante qui aime les conditions humides. Dans les pelouses, vous pouvez traiter avec un traitement de pré-émergence au début du printemps ou de post-émergence à la fin du printemps. (Voir plus sur https://hgic.clemson.edu/factsheet/dollarweed/.)

La fleur de jour étalée a une petite fleur bleue et de petites feuilles pointues et recouvre les pelouses et envahit les parterres de fleurs. Arracher ces plantes est une perte de temps car les morceaux de racines laissés derrière elles donneront naissance à de nouvelles plantes. J’ai ri en faisant des recherches sur ce sujet et j’ai vu dans la publication de l’Université de Floride que cette mauvaise herbe, également connue sous le nom d’herbe du Bengale, est l’une des pires mauvaises herbes du monde ! Un herbicide est nécessaire pour arrêter cette plante. Elle est résistante au glyphosate (Roundup), donc Basagran peut être votre meilleure option, et il faudra plusieurs applications pour la contrôler.

Si vous avez du sumac vénéneux, du chêne ou du sumac, j’espère que vous en êtes conscient. On le confond souvent avec la vigne vierge. La vigne vierge a cinq feuilles. Sa sève irrite certaines personnes, mais pas au même niveau que le trio de l’herbe à puce, du chêne et du sumac. Pour plus d’informations, voir https://edis.ifas.ufl.edu/publication/EP220.

Il n’est pas facile d’identifier les mauvaises herbes. Il existe des applications d’identification des plantes que vous pouvez obtenir sur votre téléphone, ou si vous aimez les livres, l’Université de Floride a un livre intitulé Weeds of Southern Turfgrasses. Mon exemplaire est très écorné et plein de marque-pages Post-it. Vous pouvez toujours rechercher « ask ifas » et les numéros de document répertoriés sur l’un des liens que nous fournissons. Les images sont très utiles pour identifier les mauvaises herbes et savoir à quoi vous avez affaire est toujours la première étape vers le succès. Je vous souhaite bonne chance dans la lutte contre les mauvaises herbes.

Becky Wern est une bénévole Master Gardener du Duval County Extension Service et de l’Université de Floride/IFAS. Pour toute question relative au jardinage, appelez le Duval County Extension Office au (904) 255-7450 de 9h00 à midi et de 12h30 à 15h30 du lundi au vendredi et demandez un bénévole Master Gardener.

Cet article a été publié à l’origine sur le Florida Times-Union : Comment identifier les mauvaises herbes dans vos plantes (et s’en débarrasser)