Si les Lionnes veulent être égales, elles devront renoncer à leur vie privée et endurer la pêche à la traîne – cela fonctionne dans les deux sens

DONC, après 56 ans, il est vraiment revenu à la maison.

Peu importe que Jack Grealish coûte 100 millions de fois plus cher que Lucy Bronze, ou que Harry Kane gagne plus en une semaine que son homologue capitaine, Leah Williamson, en un an.

Dimanche soir, 23 jeunes femmes intrépides se sont audacieusement éloignées du poêle, ont posé leurs soucis et ont battu l’Allemagne 2-1 avec désinvolture. 1 crédit

Chloe Kelly a célébré avec extase après avoir marqué le vainqueur de la prolongation de l’Angleterre Crédit : AP

(Sans pénalités, la victoire en prolongation signifiait que les filles étaient probablement encore à la maison à temps pour préparer le thé de leurs maris et partenaires. Quelle aubaine.) Je plaisante, bien sûr.

Le superbe triomphe des Lionnes en euros a uni une nation fatiguée. Ces femmes sont désormais des noms familiers, avec une base de fans dédiée pour démarrer.

Cette équipe travailleuse, dirigée par l’éminemment sensée Sarina Wiegman, sera-t-elle désormais nommée Dames ?

Mais pour réussir là où tant d’hommes avant eux ont échoué, le 31 juillet 2022 doit marquer un changement sociétal. Pour de bon.

Désormais, le sport féminin doit être pris tout aussi au sérieux que le sport masculin, avec les transactions lucratives, les avenants et les retombées qui s’ensuivent.

Au cours des deux dernières semaines, les marques opportunistes ont été très rapides pour soutenir publiquement les Lionnes.

Specsavers, Yorkshire Tea, Cadbury, Sainsbury’s et John Lewis ont tous lancé des campagnes sur les réseaux sociaux ou/et des panneaux d’affichage géants pour se brancher sur les femmes.

Ce qui soulève la question – où étiez-vous il y a 20 ans, lorsque le football féminin de base se jouait à High Wycombe Rec sous la surveillance de deux hommes et d’un chien?

Où étiez-vous quand moi et mes copains de 10 ans jouions dans des tenues de garçon abandonnées, enfilant tristement des protège-tibias dans les vestiaires du Men’s Fourth XI ?

Et où étiez-vous lorsque les femmes ont été confrontées à des « bâillons » sans fin sur la longueur de nos shorts et sur notre capacité, ou notre absence, à comprendre la règle du hors-jeu ?

Ils étaient occupés à investir des millions dans le jeu des hommes sans âme, c’est là.

Comme si les footballeuses n’avaient pas fait face à suffisamment de difficultés au fil des ans – notamment en se faisant bannir par la FA en 1921 – la semaine dernière, elles se sont vues entraînées dans les guerres culturelles toxiques.

Parce que se référer aux Lionnes comme, euh, “lionnes” est sexiste, apparemment.

Selon une femme sérieuse qui appelait sur Woman’s Hour sur Radio 4 – une femme qui a joyeusement exprimé ses préoccupations sexistes dans une émission intitulée “Woman’s Hour” – le surnom est dégradant et chauvin.

Non. C’est de l’image de marque. C’est de l’or commercial. Et cela a aidé à capturer l’imagination du pays et a donné à ces athlètes talentueuses une plate-forme qu’elles auraient pensé inimaginable en tant qu’écolières.

Après des décennies à être des citoyens de seconde classe, ce n’est pas le moment d’être obstinément fier. Quoi ensuite?

La FA et la WSL ont la responsabilité de maintenir cet élan. Sky et la BBC ont récemment signé un accord de diffusion considérablement amélioré pour diffuser davantage de matchs de club.

Fondamentalement, TOUTES les écoles doivent ouvrir le football aux filles. Toutes les filles ne veulent pas s’amuser autour d’un terrain de netball – je ne l’ai certainement pas fait en tant qu’enfant de huit ans passionnée de football.

Les médias, eux aussi, doivent continuer à défendre ces stars. Mais cela signifie également que les joueurs prennent le rugueux avec le lisse.

Si Grealish – qui a signé pour Man City pour 100 millions de livres sterling, par rapport au récent transfert gratuit de Bronze à Barcelone – est filmé en train de trébucher hors d’une boîte de nuit, martelé, il s’attendrait à juste titre à voir les images résultantes dans les journaux.

Ces femmes, dont la majorité mènent discrètement des actions caritatives à côté, sont des modèles. S’ils se trompent, ils devraient être prêts à faire face aux conséquences – tout comme Grealish et ses amis l’ont fait, avec une relative bonne grâce, au fil des ans.

Leurs relations seront documentées et discutées, leurs magasins de supermarchés cassés sur Twitter, les chariots examinés, longuement. Demandez à Erling Haaland.

Avec la renommée et le succès vient le fardeau irritant de la responsabilité.

Si nous, en tant que femmes, voulons l’égalité, cela fonctionne dans les deux sens.

KYLIE LISSE SON CHEMIN DE RETOUR AUX ANNÉES 90

RIP l’enfance de toute personne âgée de 35 à 55 ans.

Vendredi soir dernier, Channel 5 a diffusé le dernier épisode de Neighbours, mettant en vedette une pléthore d’anciennes stars de la liste A et Harold Bishop.

Vendredi soir dernier, Channel 5 a diffusé le dernier épisode de Neighbours

Ce sont Jason Donovan et Kylie Minogue – ainsi que son Miraculous Non-Moving Forehead® – qui ont volé la vedette Crédit : Alamy

Oubliez Guy Pearce, Margot Robbie et Chris Hemsworth d’Hollywood, ce sont Jason Donovan et Kylie Minogue – plus son Miraculous Non-Moving Forehead® – qui ont volé la vedette.

Bref, un Botoxy Tardis tout droit sorti de 1991 à 17h35.

DANNI EST DE L’OR PUR

DANNI Winrow est une source d’inspiration.

La jeune femme de 25 ans, fatiguée des commentaires cruels sur son œil de verre, l’a troqué pour une version dorée scintillante.

Danni Winrow, malade des commentaires cruels sur son œil de verre, l’a troqué pour une version dorée étincelante Crédit : Kennedy News

Il – et elle – a l’air brillant.

Pour tous les jeunes enfants handicapés, Danni démontre parfaitement comment la différence doit être célébrée.

Allez sur YouTube et sélectionnez un clip de Rishi Sunak parlant.

Ferme tes yeux.

Rishi Sunak célèbre lors de la victoire finale des Lionnes à l’Euro Crédit : PA

Simon, Will, Neil et Jay de la comédie des années 2000 The Inbetweeners 1 crédit

Et je vous défie de ne pas entendre Will de The Inbetweeners. Essayez-le.

PEU PEU CHER

Le Colisée de ROME a été évalué à 65 milliards de livres sterling.

Un clin d’oeil à moitié prix.

Selon un rapport de Deloitte, cela tient compte à la fois de la « valeur économique et sociale » de l’amphithéâtre historique.

Hélas, mon seul souvenir de cette ancienne structure en ruine est de veiller pendant que ma mère profitait d’un pipi géant sous une arche alors que les touristes affluaient.

En tant que jeune de 12 ans tranquillement bouillonnant, cela ne devient pas beaucoup plus embarrassant.

Gêne de la semaine : Les gens s’acharnent sur Bluetooth dans les transports en commun.

Et une mention spéciale à la dame, et ses écouteurs ginormes, sur le train 9.06 South Western à destination de Waterloo mercredi dernier.

J’espère que vous avez largué votre petit ami infidèle, apprécié la quiche maison lorraine de ce soir-là et réussi votre présentation PowerPoint de midi.

PLUS DE CÂPRES HARRY

ET penser que plus d’arbres pauvres doivent mourir pour cela.

Le porte-parole des éco-croisés mondiaux Meghan et Harry, Omid Scobie, écrit un autre tome.

Le porte-parole des éco-croisés mondiaux Meghan et Harry, Omid Scobie, écrit un autre tome 1 crédit

Non content de son précédent best-seller co-écrit, Finding Freedom – un récit assez exhaustif qui comprenait des scoops tels que Harry utilise l’emoji fantôme, Meghan aime les sucreries et le couple a une fois mangé un rôti du dimanche en semaine (les rebelles !) – il écrit un autre livre, promettant un “nouveau chapitre de l’histoire royale”.

Nous attendons avec impatience.

La CITATION du jour vient de Kate McCann de Talk TV après son malheureux débat entre les dirigeants.

Elle raconte : « Soudain, mon corps n’était pas là où il devait être et quelqu’un que je ne pouvais pas voir me demandait mon âge.

Kate McCann de Talk TV s’est malheureusement évanouie lors du débat à la direction des conservateurs du Sun Crédit : Paul Edwards

“Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu’un aurait besoin de savoir cela au milieu d’une discussion sur l’Ukraine et je me souviens avoir pensé à quel point il était impoli pour l’un ou l’autre des candidats de demander.”

Comme toute femme le sait, seul un professionnel de la santé qualifié peut s’en tirer avec la question de l’âge.

Ce mème a été sous-titré par un wag Internet

FÉLICITATIONS au wag Internet qui a sous-titré ce mème qui fait actuellement le tour des médias sociaux.

Génie.