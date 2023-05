Si les Lakers débarquent Kyrie Irving, LeBron James reportera-t-il sa retraite?

LeBron James et les Los Angeles Lakers balayés lors de la finale de la Conférence Ouest était une histoire fascinante en soi.

Mais James a profondément secoué le monde de la NBA lorsqu’il a révélé après le match 4 qu’il envisagerait de quitter le basket après avoir terminé sa 20e saison.

« Pour aller de l’avant avec le basket-ball », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match, « j’ai beaucoup de choses à penser.

Suite aux citations, ESPN a approché James pour plus de détails, et sa conversation avec un journaliste s’est déroulée comme suit :

Le fait que James soit même pensée c’est un choc pour la plupart, car il a longtemps déclaré qu’il aimerait jouer dans la NBA avec son fils Bronny, qui sera éligible au repêchage après la prochaine saison universitaire. Pourrait-il réellement s’éloigner du match pendant l’intersaison?

Colin Cowherd dit non, et sa raison est liée à un invité spécial qui s’est assis sur le terrain pendant le match de lundi.

« La raison pour laquelle il ne le fera pas était à Crypto hier soir : Kyrie Irving », a déclaré Cowherd mardi sur « The Herd ».

» … Kyrie Irving fournit ce dont les Lakers ont réellement besoin. Ils n’ont pas besoin de défense, et il ne la joue pas. Ce dont ils ont besoin, c’est d’un manieur de balle, d’un tireur à 3 points. Et lui et Austin Reaves peuvent diriger l’attaque quand LeBron est assis ou rate un match. Si je vous disais l’année prochaine : Kyrie Irving, Austin Reaves, LeBron, Anthony Davis, Rui Hachimura. . . Éloignez-vous de D’Angelo Russell, [Jarred] Vanderbilt, Malik Beasley, allez trouver un tireur en rotation sur le banc.

« LeBron, AD et Kyrie, vous croisez un peu les doigts sur la santé. Aucun d’entre eux ne joue probablement plus de 60 matchs, mais nous venons de voir LeBron faire une bonne série en séries éliminatoires, et Anthony Davis a une série très solide et saine en séries éliminatoires. … Vous obtiendriez beaucoup de buzz et beaucoup de victoires. Les deux choses [Irving] se fait déchirer pour: Il a besoin du ballon tout le temps. C’est bon, LeBron va rater 30 matchs. [Also], eh bien, il ne joue aucune défense. C’est bien, Anthony Davis en ville, Rui – vous avez des protecteurs de longueur et de jante. … Ils ont perdu à Denver par six points, cinq points et deux points. Vous pouvez certainement parler de Kyrie. … Il ne serait pas l’épine dorsale de la franchise. AD serait votre grand joueur défensif. LeBron serait votre chef. »

La retraite de James est une possibilité réelle selon « The King » lui-même. Mais Irving en violet en or pourrait certainement se concrétiser également. Une chose est sûre : ce sera une intersaison sans précédent dans la carrière historique de LeBron James.

Tendance NBA LeBron James choque le monde de la NBA en faisant allusion à la retraite

Carmelo Anthony annonce sa retraite après 19 saisons NBA

Lakers vs Nuggets: prédiction, cotes du match 4, calendrier, chaîne de télévision





Les Nuggets balayent les Lakers et remportent la première place en finale de l’histoire de la franchise

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates

Cotes du championnat NBA 2023: les Denver Nuggets sont les nouveaux favoris pour remporter le titre





La saison des montagnes russes des Lakers, remplie de chapitres différents, est maintenant au bord du gouffre

White-hot Heat bat les Celtics sans vie et prend les devants 3-0 dans l’ECF

Calendrier des Playoffs NBA 2023 : Comment regarder, TV, streaming, gratuit, Finales NBA