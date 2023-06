Si les jours de Coupe du monde de Messi sont terminés, l’Argentine doit reconstruire

L’Argentine a utilisé deux matches en mars pour organiser une fête. Le Panama et Curaçao sont venus aider les nouveaux champions de la Coupe du monde à célébrer le triomphe de décembre au Qatar. Mais le temps avance de plus en plus et les dates de la FIFA de ce mois-ci – la dernière avant le coup d’envoi des qualifications pour la Coupe du monde – voient l’Argentine faire les premiers pas provisoires vers 2026.

Le défi à relever est immense. Seuls deux pays ont réussi à défendre le titre mondial – l’Italie en 1938 et le Brésil en 1962 – et tous deux ont remporté le deuxième titre sur leur continent d’origine. Dans trois ans donc, l’Argentine tentera d’entrer dans l’histoire. Et selon les preuves précédentes, défendre le titre est difficile pour la psyché argentine.

Le risque de perdre son statut, de se voir retirer un trophée très cher, a fait que les campagnes argentines de 1982 et 1990 ont toutes deux été marquées par un sentiment imminent de tragédie. Cette deuxième fois, il y a 33 ans en Italie, c’était presque comme si l’équipe était alimentée jusqu’à la finale (où elle a perdu contre l’Allemagne de l’Ouest) par un sentiment d’amertume « tout le monde contre nous », au centre duquel se trouvaient les efforts de la superstar Diego Maradona pour surmonter les limites physiques d’une cheville endommagée.

Cette fois, pour le moment du moins, tout tourne autour de Lionel Messi. Le fera-t-il, n’est-ce pas ? Il affrontera l’Australie en Chine jeudi. Mais il part ensuite en vacances et ne jouera pas mardi prochain contre l’Indonésie. La vraie question, bien sûr, est de savoir s’il sera en action lors de la prochaine Coupe du monde, au cours de laquelle il aura 39 ans.

S’adressant mardi au média chinois Titan Sports, interrogé sur la participation à la Coupe du monde 2026, Messi a déclaré: « Je ne pense pas. [Qatar] était ma dernière Coupe du monde. Je verrai comment les choses se passent, mais comme c’est le cas actuellement, non, je n’irai pas à la prochaine Coupe du monde. »

Mais ce n’est pas un joueur normal, et les règles normales ne s’appliquent pas. Les compétences de Messi sont si vastes que même avec le déclin physique inévitable, il peut toujours trouver un moyen d’être utile. Ce problème ne va pas disparaître. Il sera vivant jusqu’au moment où l’entraîneur Lionel Scaloni – ou quiconque est en charge de l’équipe nationale à l’époque – nommera son équipe en mai 2026.

Scaloni a déclaré qu’il y avait une place dans l’équipe pour Messi s’il le voulait, et il a offert la même garantie à Angel Di Maria. Véritable superstar sans ego, Di Maria s’est imposé à maintes reprises pour l’Argentine quand cela compte – peut-être plus que jamais en finale de la Coupe du monde, lorsqu’il a mis les défenseurs français en lambeaux. Six mois de moins que Messi, Di Maria aura 38 ans lors de la prochaine Coupe du monde. Mais il est probablement plus difficile de l’imaginer encore en service international en 2026. La perte de vitesse d’accélération lui enlèvera sûrement une grande partie de sa puissance.

Et si Messi, de toute façon, est irremplaçable, Scaloni peut au moins regarder autour de lui et voir des ailiers avec le potentiel de faire pencher la balance dans trois ans. L’un d’eux est Alejandro Garnacho. Scaloni a déclaré qu’il avait hâte de voir l’homme large de Manchester United en action au cours des prochains jours. En mettant un marqueur pour l’avenir, Scaloni a inclus Garnacho dans les équipes précédentes. Mais maintenant que les affaires sérieuses de la Coupe du monde – et de ses célébrations en mars – appartiennent au passé, ce sera sa première occasion de montrer ce qu’il sait faire.

Une partie de la hâte de l’inclure vient du fait que Garnacho peut également représenter l’Espagne, comme il l’a fait au niveau des jeunes. Mais sa mère est argentine et Garnacho dit qu’il a toujours ressenti une affinité avec son pays de naissance. Maintenant qu’il a montré des signes d’immense promesse avec United, son changement de nationalité footballistique est un sujet délicat pour la presse espagnole, qui s’est moquée des tentatives quelque peu forcées du joueur cette semaine de changer son accent madrilène pour une version plus lyrique et italienne du Langue telle qu’elle est parlée en Argentine. Il y aura plus comme Garnacho. Après le krach économique du pays en 2001, beaucoup sont partis à la recherche d’une vie meilleure ailleurs, et les fils de cette génération de la diaspora sont sur le radar du côté argentin.

Pendant ce temps, l’ailier de Brighton Facundo Buonanotte attend également ses débuts internationaux. Mais pour le moment, au moins, il semblerait être derrière Garnacho dans l’ordre hiérarchique. Il y a également des convocations pour quelques défenseurs centraux basés en France – Lucas Balerdi de Marseille, qui a disputé quelques matchs au début du régime Scaloni, tandis que Facundo Medina de Lens a été promu de l’équipe olympique 2021. . La capacité de Medina à jouer sur le côté gauche de la défense fait de lui un candidat pour remplacer le vétéran Nico Otamendi, toujours nommé dans l’équipe mais sûrement avec peu de chances de se rendre jusqu’en 2026.

Essentiellement, alors, l’Argentine affrontera l’Australie – un peu plus de six mois après ce qui s’est transformé en un thriller dramatique en huitièmes de finale au Qatar – avec leurs stars de la Coupe du monde, plus quelques ajouts intéressants. Scaloni recherche vraisemblablement une transition en douceur sur la voie de la construction d’une équipe pour 2026 – si suave qu’il peut peut-être persuader Messi de l’accompagner.