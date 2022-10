Si les humains vivaient sur la planète Mars, voici à quoi ressemblerait notre maison

Deux artistes anglais de Bristol ont récemment dévoilé une maison particulière qui pourrait être la nôtre si nous vivions sur la planète Mars. Le message caché derrière ce travail ? Sensibiliser le grand public en l’invitant à réfléchir aux ressources limitées dont nous disposons sur Terre.

L’idée d’explorer la planète Mars et de la rendre habitable comme une sorte de plan d’évacuation de la Terre afin de préserver l’espèce humaine a longtemps fait l’objet de scénarios de science-fiction mais aussi d’efforts plus sérieux. En effet, des millions de dollars ont été investis dans l’exploration de la planète rouge, en vue de développer le tourisme spatial, voire un jour de s’y installer dans l’éventualité où la Terre deviendrait inhabitable. C’est une hypothèse qui a valu à Mars le surnom de « Planète B »… et qui a inspiré une œuvre aux deux artistes anglaises Ella Good et Nicki Kent, de Bristol.

En partenariat avec le cabinet britannique Hugh Broughton Architects et le studio de design Pearce+, les artistes ont créé une maison gonflable, entièrement composée de matériaux recyclés. Cette œuvre a été conçue dans le cadre du projet d’art public «Construire une maison martienne», qui explore la façon dont les gens vivraient sur Mars. Leur installation a été exposée pendant plus de deux mois sur les quais du centre-ville de Bristol, où les passants étaient invités à participer à l’ameublement de cette étrange structure capsule aux murs rose orangé ; à l’intérieur, on observe des tuyaux de jardinage et des plantes – par exemple, des herbes.

Derrière la maison se cachent sept ans de travail et de collaboration avec des scientifiques, des architectes, des ingénieurs et des designers. La structure est alimentée par des panneaux solaires et conçue pour pouvoir résister aux défis environnementaux qui pourraient être rencontrés sur Mars, tels que des températures de -63°C et l’exposition aux radiations. Recouverte d’un toit doré en tôle d’aluminium et construite à partir d’une paire de vieux conteneurs maritimes, cette création artistique regorge d’objets du quotidien, conçus avec beaucoup de soin et parfois avec des détails surprenants : un oreiller, par exemple, a été rempli de lavande et des graines de moutarde et des colorants naturels à base de plantes ont été utilisés pour créer de la couleur sur les textiles.

Mais, loin de se présenter comme la promesse d’une existence future paisible, cette « maison » nous invite au contraire à réfléchir sur les ressources limitées dont nous disposerions si nous vivions sur Mars. « Le projet utilise le scénario du déplacement vers Mars comme lentille pour réfléchir sur nos vies ici sur Terre – demandant comment nous vivons maintenant et comment aimerions-nous vivre dans le futur », ont expliqué Ella Good et Nicki Kent au design basé à Londres. et le magazine d’architecture Dezeen.

Un message caché qui n’est pas sans rappeler celui de la publicité satirique intitulée “1%” diffusée en février 2021 par le mouvement écologiste “Fridays for Future”, pour dénoncer les programmes spatiaux focalisés sur la planète Mars et financés par les gouvernements de plusieurs pays dans le monde (les Etats-Unis avec le rover Perseverance, les Emirats Arabes Unis et leur sonde Hope, la Chine et l’orbiteur Tianwen-1), ainsi que par les plus grosses fortunes de la planète (dont Elon Musk avec SpaceX). “Les programmes spatiaux financés par le gouvernement et les 1 % des ultra-riches du monde sont focalisés au laser sur Mars (le Perseverance Rover de la NASA a coûté à lui seul 2,7 milliards de dollars pour le développement, le lancement, les opérations et l’analyse) – et pourtant, la plupart des humains n’auront jamais la chance de visiter ou vivre sur Mars. Cela n’est pas dû à un manque de ressources – mais au fait que nos systèmes mondiaux ne se soucient pas de nous – et refusent de prendre des mesures équitables. Avec 99 % de la population mondiale qui reste sur Terre, il est impératif que nous corrigions le changement climatique qui détruit notre planète. Nous ferions mieux de régler le changement climatique maintenant. Nous n’avons tout simplement pas le choix », a déclaré une déclaration de l’organisation lors de la diffusion de la vidéo.

