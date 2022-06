Si les hommes tombaient enceintes, nous ne débattrions pas de leur droit de choisir de se faire avorter

Il est stupéfiant d’apprendre que la Cour suprême des États-Unis a abrogé Roe v. Wade, une décision rendue il y a près de cinquante ans déclarant que le droit d’une femme enceinte de choisir de se faire avorter était protégé par la Constitution pour des raisons de protection de la vie privée.

Cela créera un désastre sanitaire pour les femmes américaines. Même les grossesses extra-utérines potentiellement mortelles et celles résultant d’un viol ne seront pas exemptées de l’interdiction de l’avortement dans certains États. Comme il est choquant, alors, de voir les États-Unis restreindre la liberté de choix des femmes d’une manière aussi draconienne.

En Grande-Bretagne, où j’ai grandi, l’Abortion Act de 1967 a légalisé pour la première fois l’accès à l’avortement. Ici au Canada, l’accès à l’avortement est devenu illimité au niveau fédéral en 1988 en vertu de la décision historique R. c. Morgentaler, du nom du Dr Henry Morgentaler, le médecin canadien et défenseur des droits à l’avortement qui a fait campagne sans relâche et courageusement pour le droit des femmes canadiennes de choisir un avortement.

Je suis assez vieux pour me souvenir de l’époque où l’avortement n’était pas légal. En tant que jeune enfant, je suis allé un jour avec ma mère et son amie dans un cabinet médical peint de couleurs vives près de chez nous. J’ai attendu à la réception pendant que ma mère et son amie disparaissaient dans une autre pièce. Au bout d’un moment, ils sont réapparus et nous sommes rentrés chez nous.

Bien des années plus tard, j’ai réalisé à quoi pouvait servir cette visite. J’ai demandé à ma mère si elle avait emmené son amie se faire avorter ce jour-là. D’une voix stupéfaite, elle a dit “Comment saviez-vous?” Je n’avais pas de bonne réponse autre que mon sentiment que les adultes autour de moi étaient tendus et mal à l’aise – quelque chose qu’ils avaient raison d’être. C’était en 1960 et l’avortement était toujours illégal en Grande-Bretagne, donc toutes les personnes impliquées prenaient un risque considérable en offrant un avortement sûr à une jeune femme qui avait décidé qu’elle n’était pas en mesure d’élever l’enfant dont elle était enceinte.

Plus tard, après avoir déménagé au Canada, je me souviens très bien des foules qui se sont rassemblées devant la clinique du Dr Morgentaler sur Harbord Street à Toronto dans les années 1980, et de la bravoure des femmes qui ont marché le gant des manifestants pour accéder aux services de la clinique.

Peu de temps après que l’avortement soit devenu illimité au Canada, un administrateur de l’hôpital de Toronto où je travaillais m’a demandé de visiter un immeuble de bureaux voisin qui était considéré comme un lieu pour offrir des services d’avortement supplémentaires. Je devais déterminer si le bâtiment pouvait être correctement équipé. J’ai trouvé que c’était possible, mais j’avais un autre souci: c’était au rez-de-chaussée avec un accès facile à la rue et de grandes baies vitrées dans une ruelle latérale.

Je suis retourné voir l’administrateur et lui ai dit que même s’il serait possible de mettre en place un centre d’avortement dans le bâtiment, cela mettrait les femmes et le personnel en danger face aux manifestants. La décision a été prise de placer l’installation d’avortement à l’intérieur du bâtiment principal de l’hôpital, offrant une plus grande intimité et protection.

Si les hommes tombaient enceintes, nous ne débattrions pas de leur droit de choisir. Quand nous voyons à quel point certaines personnes – principalement des hommes – deviennent en colère lorsqu’on leur demande de porter des masques et de se faire vacciner pour aider à se protéger et à protéger les autres pendant une pandémie, imaginez simplement si on leur disait que la société a déterminé qu’elles doivent mener leur grossesse à terme et consacrer de nombreuses années de leur vie à élever un enfant, malgré leur grande réticence ou leur incapacité à le faire.

Le fort désir des militants anti-avortement de mener à bien chaque grossesse jusqu’à la naissance se termine souvent une fois que l’enfant est né. Ils s’intéressent souvent peu à l’amélioration des garderies, à l’éducation de la petite enfance et à d’autres avantages pour les enfants qui peuvent les aider à devenir des adultes heureux et en bonne santé.

Je sais par expérience que les avortements ne s’arrêtent pas parce qu’ils sont rendus illégaux ; ils entrent simplement dans la clandestinité et deviennent beaucoup plus dangereux. Tragiquement, il semble que ce sera désormais le cas pour de nombreuses femmes aux États-Unis.

PARTAGER: