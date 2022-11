Si les géants du Gujarat parviennent à remporter le titre, cela me donnera tout en tant qu’individu : Rakesh

La Ligue Pro Kabaddi continue d’attirer un public massif avec sa neuvième saison. Étant l’une des ligues de franchise sportive les plus réussies en Inde, PKL a donné plusieurs grands joueurs alors qu’il prépare de jeunes talents à briller sur la grande scène. Cette année, c’est Rakesh Sungroya des Gujarat Giants qui a mis le feu à la saison avec ses incroyables talents de raider. En très peu de temps, il a été présenté comme la prochaine grande chose à Indian Kabaddi. Il a déjà amassé 114 points pour son équipe en 11 matches cette saison.

Rakesh a fait ses débuts en Pro Kabaddi League la saison dernière à l’âge de 20 ans et a immédiatement pris d’assaut la ligue. Il a récolté 140 points de raid pour le Gujarat lors de sa première saison et cette année, il cherche à le rendre encore plus grand. Le taux de frappe de Rakesh en tant que raider s’est amélioré cette saison, ce qui est un bon signe pour lui et l’équipe.

Dans une interaction exclusive avec News18, Rakesh a parlé de son parcours à Kabaddi et a déclaré qu’il était concentré sur la réalisation de son rêve de devenir un joueur professionnel de Kabaddi.

“J’ai commencé à jouer à Kabaddi en 2015 puis j’ai rejoint Gandhinagar SAI où j’ai commencé ma formation. Pour moi, il n’y avait pas d’autre option, je voulais juste devenir un joueur professionnel de Kabaddi », a déclaré Rakesh à News18 Sports.

La jeune sensation de Kabaddi a également révélé qu’il avait un peu mal au genou la saison dernière, ce qui l’a un peu tiré vers le bas, mais cette saison a été sensationnelle pour lui.

“L’année dernière, c’était ma première saison, c’est pourquoi j’étais un peu sous pression. Cette fois, je suis entré dans la saison en pleine forme, ce qui n’était pas le cas la dernière fois car j’avais une blessure au genou. J’ai commencé la saison avec un bon entraînement et l’entraîneur m’a également soutenu. Je ne prends pas beaucoup de pression et je me contente de suivre le courant », a-t-il déclaré.

Le Gujarat est actuellement placé à la neuvième place du tableau des points, mais la différence entre eux et le numéro 4, Dabang Delhi, n’est que de cinq points. Ils ont une bonne chance de combler l’écart car Rakesh est également confiant pour guider son équipe vers les séries éliminatoires.

“Nous sommes un peu sous pression en regardant le tableau des points, mais nous comblerons bientôt l’écart. Jaipur Pink Panthers a été mon adversaire le plus coriace cette saison jusqu’à présent », a-t-il ajouté.

Au cours de la saison en cours, Rakesh a été davantage impliqué dans le département défensif que PKL 8.

Le jeune de l’Haryana a déclaré que c’était l’appel de l’entraîneur de lui donner un rôle plus important dans l’équipe et qu’ils avaient suivi un entraînement spécial avant le début de la saison pour travailler sur ses traits défensifs.

“C’était la décision de l’entraîneur de me donner une responsabilité supplémentaire et de m’impliquer davantage dans le département défensif. Nous avons fait un entraînement spécial dans le camp pour travailler sur mes compétences défensives car il m’a dit que le coin ne subissait pas beaucoup de pression si le deuxième homme s’en mêlait. Je suis un joueur d’équipe et je ferai tout ce que l’équipe demande si la situation nécessite que je fasse le tacle, je le ferai. Cependant, je veux être connu comme un raider plutôt que comme un polyvalent », a-t-il déclaré.

Parlant de l’état d’esprit de l’équipe dans les dernières secondes du match, il a suggéré qu’un raider a pour tâche de faire franchir la ligne à son équipe si elle est à la traîne.

“Seul un raider peut vous faire gagner le match dans les deux dernières minutes. La défense ne peut faire qu’une prise, puis l’opposition jouera sur un raid do-or-die, mais le raider peut changer le cours de la partie. Si nous sommes en tête, nous irons un peu sur la défensive dans les dernières secondes et lorsque nous serons à la traîne, nous activerons le mode offensif », a-t-il affirmé.

Il a ensuite parlé de ses ambitions pour cette saison, de son idole Kabaddi et du soutien crucial qu’il reçoit des joueurs seniors.

« Si nous avons réussi à remporter le titre, cela me donnera tout en tant qu’individu. Mon objectif est aussi de finir parmi les 3 meilleurs raiders de la saison. Maninder Singh est mon idole. Je reçois un soutien total des seniors, en particulier de Rinku », a déclaré Rakesh.

