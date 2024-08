Si les démocrates perdent le Sénat, leur retour à la majorité ne sera pas facile : D’après le bureau politique

Bienvenue sur la version en ligne de Du bureau politiqueune newsletter du soir qui vous présente les derniers reportages et analyses de l’équipe NBC News Politics sur la campagne électorale, la Maison Blanche et le Capitole.

Dans l’édition d’aujourd’hui, Mark Murray, rédacteur en chef de la rubrique politique, examine pourquoi les démocrates auraient du mal à retrouver la majorité s’ils perdaient le contrôle du Sénat cette année. De plus, Sahil Kapur, journaliste politique national, examine comment Kamala Harris tente de retirer au GOP le flambeau de la responsabilité budgétaire.

Inscrivez-vous pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine ici.

Si les démocrates perdent le Sénat, leur retour à la majorité ne sera pas facile

Par Mark Murray

Les républicains sont favorisés – mais certainement pas assurés – de gagner contrôle du Sénat américain ce novembre.

Actuellement, les démocrates (et les indépendants qui se joignent à leur parti) détiennent 51 sièges au Sénat, et les républicains 49. Voici donc le calcul simple : si Donald Trump perd l’élection présidentielle, les républicains doivent gagner deux sièges pour reconquérir le Sénat (étant donné que le vice-président a un vote décisif), la Virginie-Occidentale, le Montana et l’Ohio étant leurs principales opportunités de victoire, dans cet ordre. Si Trump gagne, ils n’ont besoin que d’un seul siège.

Et si les démocrates perdent le contrôle du Sénat à l’automne, ils seront confrontés à cette dure réalité : ils n’auront pas la voie facile pour revenir à la majorité étant donné les sièges qui seront à gagner en 2026 et 2028.

Cela est dû en grande partie au réalignement géographique de la politique américaine au cours de la dernière décennie, les démocrates gagnant à l’échelle de l’État dans les États bleus et (souvent) indécis, mais les républicains dominant dans les États rouges.

L’époque où les démocrates remportaient des sièges au Sénat dans l’Arkansas, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord et (bientôt) en Virginie-Occidentale est révolue, ce qui signifie que leurs possibilités de jouer en attaque seront limitées s’ils perdent le contrôle de la chambre.

En 2026, par exemple, il n’y aura qu’une seule sénatrice républicaine représentant un État bleu – Susan Collins du Maine – qui sera réélue. Et il n’y aura que trois républicains représentant les champs de bataille présidentiels de 2026 et 2028 combinés qui se présenteront devant les électeurs – Thom Tillis et Ted Budd de Caroline du Nord, et Ron Johnson du Wisconsin.

Comparez cela avec les six sénateurs démocrates des États clés qui seront en lice pour leur réélection en 2026 et 2028:Jon Ossoff de Géorgie et Gary Peters du Michigan en 2026 ; et Catherine Cortez Masto du Nevada, John Fetterman de Pennsylvanie, Mark Kelly d’Arizona et Raphael Warnock de Géorgie en 2028.

Ainsi, sur le papier, les sièges que les démocrates devront défendre semblent plus difficiles à défendre que ceux des républicains.

Mais il y a un inconvénient important : essayer de modifier la répartition des sièges au Sénat dans deux ou quatre ans peut s’avérer problématique. Il pourrait y avoir des départs à la retraite, des scandales, des recrues de stars et des changements fondamentaux dans notre politique (comme nous l’avons vu en 2006 et 2008, lorsque les démocrates ont élargi leur répartition au Sénat en raison de la guerre en Irak et de l’impopularité de George W. Bush).

Néanmoins, ces cartes du Sénat potentiellement difficiles pour les démocrates en 2026 et 2028 – telles qu’elles se présentent actuellement – ​​soulignent l’importance pour le parti de minimiser ses pertes au Sénat en novembre.

Si les démocrates perdent trois sièges ou plus en 2024, il leur sera beaucoup plus difficile de reconquérir le Sénat plus tard dans la décennie que s’ils ne perdent qu’un ou deux sièges.

Harris cherche à inverser la tendance en matière de responsabilité budgétaire

Par Sahil Kapur

La vice-présidente Kamala Harris tente de revendiquer le rôle de la responsabilité budgétaire lors de la campagne de 2024, un territoire traditionnellement jalonné par les républicains.

Harris approuve des milliers de milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales pour financer son nouveaux plans politiqueset sa campagne attaque l’ancien président Donald Trump pour ne pas avoir expliqué comment il financerait le programme de plusieurs milliards de dollars sur lequel il fait campagne.

Le porte-parole de la campagne de Harris, James Singer, a qualifié le programme de Trump de « bombe d’inflation et de déficit » dans une déclaration à NBC News, déclenchant une réponse de la campagne Trump l’accusant d’une « taxe inflationniste Biden-Harris ».

Selon des estimations non partisanes, Harris propose de dépenser environ 2 000 milliards de dollars et de lever 5 000 milliards de dollars de recettes fiscales sur une décennie. Trump demande environ 5 000 milliards de dollars de réductions d’impôts et de dépenses tout en générant moins de 3 000 milliards de dollars de recettes grâce aux droits de douane.

« Sans conteste, la vice-présidente Harris est beaucoup plus disciplinée sur le plan budgétaire que le président Trump », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

« C’est un signal clair que, quelle que soit la politique adoptée, ils prévoient de faire preuve de discipline budgétaire », a-t-il déclaré. « Et c’est un peu un renversement de situation. Historiquement, la discipline budgétaire et la concentration sur les déficits budgétaires ont été un cri de ralliement des républicains. »

Une porte-parole de la campagne de Harris a déclaré qu’elle soutenait les 5 000 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales à la Maison Blanche. budget sorti en mars, comprenant un augmentation du taux d’impôt sur les sociétés de 21% à 28%, mettant fin aux réductions d’impôts de Trump pour les revenus les plus élevés l’année prochaine et à une série d’impôts sur les Américains les plus riches.

Les plans de Harris visant à réduire les prix du logement, de la garde d’enfants et des médicaments sur ordonnance coûteraient environ 1,7 billion de dollars. selon au Comité pour un budget fédéral responsable, un groupe de recherche qui appelle à réduire les dépenses rouges.

Harris cherche à inverser la tendance en matière de responsabilité budgétaire et à mettre en place une structure permettant aux républicains modérés et aux électeurs de centre-droit sceptiques à l’égard de Trump de soutenir sa candidature. Elle a désavoué certaines propositions de gauche qu’elle avait soutenues en 2019 en tant que candidate à la présidence, telles que Medicare for All et un Green New Deal.

Marc Goldwein, directeur principal des politiques au Comité pour un budget fédéral responsable, a prévenu que la campagne de Harris n’avait pas consacré la totalité des 3 000 milliards de dollars à la réduction du déficit. Et, a-t-il noté, la prolongation des réductions d’impôts de Trump pour les plus petits revenus en 2025 aurait également des répercussions sur ses mesures de relance des recettes.

« Nous n’avons tout simplement pas encore vu le plan complet », a-t-il déclaré.

Lire la suite de Sahil →

🗞️ Les meilleures histoires du jour

C’est tout pour le moment du bureau politique. Si vous avez des commentaires (j’aime ou je n’aime pas), envoyez-nous un e-mail à politicsnewsletter@nbcuni.com

Et si vous êtes fan, partagez avec tout le monde. Ils peuvent s’inscrire ici.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com