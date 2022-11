Si les démocrates perdent la maison, ils pourraient avoir New York à blâmer

Bien que de nombreux progressistes n’aient pas nommé Mme Hochul, ils ont déploré que de nombreux candidats n’aient pas réussi à définir un programme plus audacieux qui inspirerait les 6,5 millions de démocrates de l’État et à investir dans une organisation sur le terrain plus durable, plutôt que d’essayer de motiver les électeurs. par peur de M. Zeldin.

“Si vous défendez quelque chose et que vous vous battez pour cela et que les électeurs pensent que vous n’essayez pas seulement d’être une version allégée de votre adversaire républicain, ils sortent et votent”, a déclaré Michael Gianaris, chef adjoint de la majorité au Sénat de l’État.

Il y avait incontestablement un puissant mélange de problèmes en jeu : les sondages suggéraient que les électeurs vivant à la périphérie de New York et dans les enclaves urbaines juives orthodoxes et asiatiques étaient inhabituellement motivés par la hausse de la criminalité. Des dépenses extérieures record ont submergé les ondes et les républicains se sont présentés en masse. Mme Hochul n’a pas réussi à générer un enthousiasme significatif au sommet du ticket, et son parti a dû faire face à des vents contraires typiques à mi-mandat pour tout parti au pouvoir.

Et puis il y a eu le fiasco du redécoupage, que de nombreux libéraux imputent à M. Jacobs et à son ancien patron, l’ancien gouverneur Andrew M. Cuomo. Dans leur récit, M. Cuomo a conclu un accord corrompu avec les républicains du Sénat il y a dix ans pour mettre en place un processus de redécoupage défectueux et a nommé les juges conservateurs qui ont annulé les lignes.

Lorsque le parti a ensuite présenté une proposition de vote aux électeurs l’automne dernier pour tenter de la réparer, la mesure a échoué et certains, dont M. Gianaris, ont accusé M. Jacobs de ne pas avoir dépensé d’argent pour promouvoir la mesure contre une attaque conservatrice.

Dans une interview, M. Jacobs a déclaré qu’il était «jeté sous le bus» pour quelque chose qu’on ne lui avait jamais demandé de faire. Il a défendu son intendance, affirmant qu’il avait collecté et dépensé des millions de dollars cet automne pour des opérations de participation à travers l’État. Et il a renvoyé le blâme à M. Gianaris, qui a supervisé le processus de cartographie à Albany, pour avoir fait une telle saisie flagrante des sièges à la Chambre que les tribunaux n’ont pas pu s’empêcher d’intervenir.