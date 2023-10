Si les Canadiens mesurent le succès à travers le processus, alors la soirée d’ouverture a été un exploit

TORONTO — Si cette saison des Canadiens est vraiment une question de progression et de croissance, s’il s’agit effectivement de processus plutôt que de résultats, alors ce qui s’est passé lors du premier match contre les Maple Leafs de Toronto a été un succès.

Martin St. Louis aime dire qu’il faut faire attention à la façon dont on mesure le succès. Ainsi, même si les Canadiens ont perdu un match qu’ils menaient 2-0 en début de match et 5-3 en fin de match, cela pourrait être considéré comme un effondrement si vous mesurez le succès de cette équipe. dans le mauvais sens, il faut noter que les Canadiens ont dominé les Maple Leafs 4-1 à cinq contre cinq.

La différence, en fin de compte, réside dans la situation des deux équipes dans leur développement. Les Maple Leafs ont une continuité, malgré les nombreux changements qu’ils ont apportés à leur alignement, et cela leur donne le luxe de travailler sur les détails du jeu qui ont fait la différence.

« J’avais beaucoup de confiance dans notre six contre cinq, c’est un domaine dans lequel Guy Boucher a fait un travail formidable en préparant les gars », a déclaré l’entraîneur des Maple Leafs Sheldon Keefe. «Nous avons probablement passé plus de temps à notre six contre cinq cette pré-saison que nous ne l’avons jamais fait lors des entraînements. Merci donc à Guy d’avoir donné la priorité à cela.

Saint-Louis n’a pas ce luxe. Il y a des éléments essentiels du jeu des Canadiens sur lesquels il doit travailler au camp d’entraînement, des éléments que Keefe a déjà solidement établis avec son groupe. Et ainsi, les Canadiens ont semblé complètement désorganisés et bâclés sur le but égalisateur d’Auston Matthews avec 1:07 à jouer en troisième période et le gardien des Maple Leafs a retiré son deuxième but à six contre cinq du match.

Et c’est très bien.

Les Canadiens y arriveront à un moment donné, mais pour l’instant, il serait tout à fait raisonnable qu’ils se concentrent sur les aspects positifs de leur performance lors de la soirée d’ouverture.

Encore une fois, ils ont dominé les Maple Leafs 4-1 à cinq contre cinq, et le seul but qu’ils ont accordé dans cette situation était un tir relativement inoffensif de Noah Gregor en première période que Jake Allen aurait clairement dû arrêter, un but qui est survenu quelques instants. après qu’un but de Cole Caufield qui aurait donné une avance de 3-0 aux Canadiens ait été rappelé après que Keefe ait été contesté pour hors-jeu.

Keefe a déclaré que les Maple Leafs ont même organisé une réunion de défi entre entraîneurs pendant le camp d’entraînement, même s’ils n’ont pas trouvé le temps de travailler à tuer un avantage numérique à quatre contre trois, ce qu’ils ont réussi malgré la clôture des prolongations et ont préparé le terrain pour Mitch Marner. pour gagner la partie en fusillade.

Processus plutôt que résultats. C’est quelque chose d’important dont les Canadiens doivent se souvenir cette saison, alors tant mieux si un grand rappel se produit lors de la soirée d’ouverture.

Examinons donc quelques éléments du processus de ce jeu.

Slafkovský n’y est pas vraiment allé lorsqu’on lui a posé cette question spécifique après le match, disant qu’il se sentait bien dans le match, alors nous le ferons pour lui.

C’était de loin le meilleur match de sa jeune carrière dans la LNH, et après un camp d’entraînement où il semblait montrer des signes de croissance sérieuse, cela devrait être encourageant pour les Canadiens qu’il soit transféré en saison régulière.

Jouant sur une ligne avec Alex Newhook et Kirby Dach, c’est le revirement forcé de Slafkovský qui a prolongé ce qui était déjà un solide changement de zone offensive pour leur ligne et a finalement mené au deuxième but du match de Newhook à ses débuts avec les Canadiens, un but qui a donné l’avantage à Montréal. 4-3 à peine 1 min 22 s après que Caufield ait créé l’égalité au début de la troisième période.

Dans la zone payante Accro à CE sentiment#GoHabsGo pic.twitter.com/PNSpxxfciQ – Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 12 octobre 2023

Alors qu’il semblait que les Leafs étaient sur le point de dégager la zone, Slafkovský a plongé et a mis son bâton sur la rondelle juste à temps, conservant la possession en l’envoyant à Dach. Slafkovský s’est ensuite dirigé vers le filet, où Newhook a également été posté pour faire rentrer le tir de la pointe d’Arber Xhekaj qui résultait de ce jeu solide de Slafkovský.

Il n’a pas obtenu de passe décisive sur le jeu, mais il s’en fichait. Il souriait ensuite jusqu’aux oreilles sur le banc.

« C’était un très bon changement, je dirais », a-t-il déclaré. «Nous avons passé un excellent moment dans la zone O. J’ai en quelque sorte sauté sur cette rondelle avant de la donner à Kirby. Newy et moi étions tous les deux devant le filet, et j’étais tellement heureux quand il a frappé cette rondelle.

C’est un élément de base pour Slafkovský, qui doit réaliser que sa décevante saison de recrue ne le définit pas, quelque chose qu’il ressentait clairement dans une certaine mesure alors qu’il était au milieu de celle-ci. Mais il a passé son intersaison à essayer de s’assurer que ce ne serait pas le cas, et c’était un excellent début.

« Je pense toujours que je sais jouer au hockey », a déclaré Slafkovský, même si personne n’a suggéré le contraire. «J’ai juste besoin de le récupérer. Je pense que je retrouve lentement mon jeu. »

Si tel est le point de départ de Slafkovský pour la saison, et si de la croissance peut en découler, les Canadiens seront plutôt bien placés avec lui. St. Louis s’est concentré sur la fréquence à laquelle il touche la rondelle, et il touchait la rondelle partout sur la glace dans ce match.

« Je pense qu’il a très bien joué », a déclaré Newhook. « Il a très bien utilisé ses forces, protégeant la rondelle, jouant avec vitesse et créant des jeux. Il a cette capacité de faire la différence tous les soirs, et nous l’avons vu ce soir.

Nick Suzuki devra porter une charge difficile

Une grande partie du succès de la ligne Newhook-Dach-Slafkovský réside dans le fait que la ligne de Nick Suzuki a fait beaucoup de travail contre la ligne Matthews. La ligne Dach a reçu une dose constante de la ligne John Tavares, ce qui est loin d’être une tâche facile, mais ils ont remporté le match, les devançant 2-0 à cinq contre cinq.

La trio de Suzuki en a joué un rôle important car ils ont atteint le seuil de rentabilité contre Matthews et Marner.

« Je n’essayais pas de l’éloigner de cette ligne », a déclaré St. Louis.

Il était limité dans sa capacité, n’ayant pas eu le dernier changement sur la route, mais le fait que St. Louis n’ait même pas essayé de dire quelque chose sur la façon dont cette ligne a joué dans ce match. Et cela se répercute sur le quatrième trio composé de Jake Evans, Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen qui marquent eux-mêmes deux buts.

Cela ne dérangera pas Suzuki d’affronter les affrontements les plus difficiles de toute la saison, car son jeu défensif est quelque chose qu’il cherche à améliorer, et être ce gars-là pour son équipe est quelque chose dont il est fier. St. Louis a mentionné avoir essayé de lui procurer une zone offensive. mises au jeu, mais que c’était difficile sans interrompre le déroulement du match.

Il sera intéressant de voir samedi contre les Blackhawks de Chicago lors du match d’ouverture à domicile si St. Louis tente de l’étaler contre la ligne de Connor Bedard, car si Suzuki doit faire face à une dose constante des affrontements les plus difficiles de manière constante toute la saison, atteignant son le potentiel offensif sera d’autant plus difficile.

Un message différent provenant de deux sources différentes

Mike Matheson a été encouragé par la performance des Canadiens de plusieurs façons, mais il n’était pas vraiment séduit par la façon dont ils ont clôturé le match.

« Ce n’est pas facile de mener 3-0 et ensuite de perdre 3-2, le tout en une seule période », a-t-il déclaré. «Je pense donc que c’est ce dont nous avons parlé lors du deuxième entracte, que c’est un test. Comment allons-nous réagir ? Je pensais que nous avions bien répondu. Nous avions une avance de deux buts à six ou sept minutes de la fin. C’est une grande expérience d’apprentissage. Ce n’est pas une pilule facile à avaler, mais c’est certainement une pilule que nous devons prendre. »

Quelle est la leçon ?

« Juste pour clôturer un match », a-t-il déclaré.

C’est le point de vue d’un joueur, et les joueurs dans les minutes qui suivent un match âprement disputé n’ont pas nécessairement le bon point de vue.

Processus plutôt que résultats. Progression. Croissance. C’est le domaine du coach.

Ainsi, lorsqu’on a demandé à St. Louis ce que sa jeune équipe pouvait apprendre d’un match comme celui-ci, sa réponse n’était pas la même que celle de Matheson. En fait, c’était extrêmement différent.

« Que nous pouvons jouer contre de bonnes équipes », a déclaré St. Louis.

C’est effectivement la leçon que ces Canadiens devraient tirer de cette défaite. Ils ont remporté la bataille à cinq contre cinq 4-1 contre un prétendant légitime à la Coupe Stanley sur la route lors de la soirée d’ouverture.

Cela ne doit pas être perdu sous le couvert d’un résultat décevant.

(Photo de Juraj Slafkovský : Claus Andersen/Getty Images)