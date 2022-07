Si l’économie est fragile, pourquoi les bénéfices des entreprises sont-ils toujours solides ?

Dans son rapport sur les résultats, Ally Bank, un grand prêteur automobile, a fourni des données sur les prêts automobiles en souffrance au deuxième trimestre pour les emprunteurs à divers niveaux de revenu. Les prêts en souffrance étaient égaux ou proches des niveaux prépandémiques pour les emprunteurs à faible revenu.

Ally a refusé de fournir les mêmes données pour les trimestres précédents, ce qui rend impossible de savoir à quelle vitesse les prêts en souffrance auraient pu augmenter. Lors de son appel aux résultats, Jenn LaClair, directrice financière d’Ally, a déclaré : « Nous avons continué à investir dans les talents et la technologie pour améliorer nos capacités de service et de recouvrement et restons confiants dans notre capacité à gérer efficacement le crédit dans divers environnements.

Certains analystes pensent que le recul des dépenses pourrait se propager aux ménages les plus riches.

“Vous allez le voir augmenter l’échelle des revenus au fil de l’année avec des gens assis là, disant:” Je vais m’en passer plutôt que de dépenser autant pour ça “ou” Je vais échanger vers quelque chose de plus abordable, “”, a déclaré M. O’Rourke, le stratège de JonesTrading. Il a ajouté qu’il attendait les revenus de Macy’s et Nordstrom, qui devraient faire rapport en août, pour voir si cela se produisait.

Le problème est que les lourdes dépenses estivales qui ont récemment soutenu les revenus des industries hôtelières et des compagnies aériennes ne sont pas durables. “Il y a une faction du marché qui est tout à fait convaincue que lorsque nous arriverons à l’automne et que les factures des dépenses d’été reviendront à la maison, le consommateur sera dans une situation beaucoup plus délicate”, a déclaré M. Barnhurst de PGIM.

Un échange cette saison des résultats révèle comment les chefs d’entreprise et les entreprises peuvent maintenir l’économie, même lorsqu’ils craignent qu’un ralentissement ne soit imminent.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase, a averti en mai que des nuages ​​​​d’orage s’amoncelaient sur l’économie. Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de JPMorgan, Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a demandé à M. Dimon pourquoi la banque s’était engagée à investir des sommes aussi importantes cette année si les choses pouvaient devenir désastreuses.