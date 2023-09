Si l’économie américaine se porte bien, pourquoi la plupart des Américains ne le ressentent-ils pas ?

Les politiques de Joe Biden fonctionnent, du moins sur le papier, mais de nombreux citoyens moyens n’y voient que du désespoir.

Il y a eu récemment un débat aux États-Unis sur le succès supposé de la politique économique du président Joe Biden et sur la « vibécession » (une récession perçue basée sur des perspectives pessimistes de l’économie, terme inventé par l’influenceuse financière Kyla Scanlon) apparemment en cours, dirigée par un utilisateur de X (anciennement Twitter) nommé Will Stancil.

Will soutient que Bidenomics – le nom collectif de la stratégie économique de l’administration actuelle, qui vise ostensiblement à soutenir la classe ouvrière, à réduire les inégalités de revenus et à renforcer le filet de sécurité sociale – fonctionne. L’économie américaine est en pleine effervescence et, grâce à un chômage historiquement bas, les syndicats ont enfin le pouvoir de faire pression pour des salaires plus élevés et des contrats plus équitables, ce qui devrait améliorer la vie des gens.

Mais, comme c’est toujours le cas, Internet n’est pas d’accord et l’expérience vécue des gens contredit les chiffres précis. Les utilisateurs de X ont critiqué Stancil en lui disant que les prix de l’immobilier ont explosé, à tel point que la génération Z ne pourra probablement même jamais imaginer devenir propriétaire d’un logement. D’autres soulignent que la plupart des Américains vivent encore d’un chèque de paie à l’autre, ce qui signifie que n’importe quel événement financier d’envergure pourrait les voir dans la rue.

Ce sont des arguments justes. L’accession à la propriété est le principal moyen permettant aux individus de créer une richesse générationnelle. En raison des taux d’intérêt élevés et de la flambée des prix de l’immobilier, il est vrai que les jeunes Américains qui ne sont pas déjà sur le marché pourraient ne jamais y entrer. C’est un facteur important et cela conduit au sentiment omniprésent que les choses ne vont pas bien. Mais il y a quelque chose d’un peu plus important en jeu.

En même temps, avant d’aller plus loin, il faut dire que Will a raison. La bidénomie semble fonctionner, du moins dans la mesure où il est assez facile de trouver un emploi de nos jours. Selon des enquêtes récentes, la satisfaction au travail atteint un niveau historique, les salaires augmentent et l’inflation a considérablement diminué. Mais les gens ne ressentent tout simplement pas cela. Un autre récent sondage du Wall Street Journal a révélé que 58 % des électeurs inscrits pensent que l’économie s’est détériorée au cours des deux dernières années et que 74 % d’entre eux pensent que l’inflation a évolué dans la mauvaise direction, même si cela n’est manifestement pas le cas.

Alors ça donne quoi ? Pourquoi les gens se sentent-ils si pessimistes si les choses vont si bien ? Stancil dirait que le monde d’aujourd’hui est différent de celui du passé. En particulier, en raison de l’avènement des médias sociaux et (peut-être) de la polarisation des médias, il existe un vaste discours qui exacerbe le mécontentement des gens. Il dirait, tout comme les philosophes anciens, que nous vivons dans un monde construit par des récits et que notre expérience vécue est fortement influencée par nos idées préconçues.

Cela pourrait avoir un certain mérite, comme en témoigne la façon dont les gens étaient divisés sur l’économie de l’ancien président américain Donald Trump, même si elle semblait tout aussi bonne sur le papier. Cependant, ce qui a vraiment changé au cours des sept dernières années environ, c’est le fait que les Américains – en particulier les plus jeunes – commencent à appliquer une politique comparative dans leur vision du monde, c’est-à-dire qu’ils voient la différence entre le fonctionnement de l’Amérique et celui des États-Unis. le reste du monde.

Avec une simple compréhension de pratiquement n’importe quel autre pays, vous verrez que notre système est très impitoyable : les Américains n’ont pas de soins de santé universels, d’enseignement supérieur universel, de transports publics accessibles, de vacances imposées par le gouvernement ou de généreuses prestations sociales que l’on trouve dans la plupart des pays. autres pays. Cela donne à lui seul le sentiment que nous sommes trompés et que nos vies sont très précaires, ce qui, à mon avis, en tant qu’Américain ayant vécu et voyagé dans de nombreux pays, est la plupart du temps le cas.

Aujourd’hui, les coûts exorbitants du logement créent de plus en plus de fléaux et de pauvreté visible, notamment davantage de sans-abri dans la rue. Pour les Américains, cela crée une peur inhérente, car nous comprenons implicitement que nous sommes également une urgence ou un mauvais choix – dans le cas de la dépendance – du fait d’être dans la rue. Ainsi, même si l’économie se porte plutôt bien aujourd’hui par rapport aux normes américaines, nous pensons qu’une ruine financière totale est toujours au rendez-vous si une seule chose tourne mal.

C’est pourquoi il est important d’aborder le « vibécession » débat dans une perspective plus large et systémique, qui s’intéresse à la fois aux chiffres et prend en compte les expériences vécues. Par exemple, s’il est réellement vrai que l’économie n’a jamais été aussi bonne – ou, diraient certains, du moins pas depuis des décennies – alors comment est-il possible que tant de gens soient à bout de nerfs ? Parce que le système socio-économique américain est conçu pour être ainsi.

Les Américains ont commencé à s’en rendre compte une fois que des choses comme « Medicare pour tous » et « Université sans frais de scolarité » sont entrées dans le débat général, et lorsque le « socialisme démocratique » et la politique de gauche, en général, ont connu un rajeunissement grâce à la campagne de Bernie Sanders en 2016. . Ce mouvement a mis ces problèmes systémiques au premier plan, et il continue jusqu’à ce jour à aider les Américains à comprendre que la façon dont nous gérons les choses n’est peut-être pas la meilleure en termes de satisfaction des besoins fondamentaux.

À ce sujet, je me souviens d’une citation de Friedrich Engels dans « Socialisme : utopique et scientifique », dans laquelle il décrit le concept de matérialisme historique. Il a écrit, « La perception croissante selon laquelle les institutions sociales existantes sont déraisonnables et injustes, que la raison est devenue déraison et que le bien est faux, n’est que la preuve que dans les modes de production et d’échange, des changements se sont produits silencieusement avec lesquels l’ordre social, adapté aux conditions économiques antérieures. , n’est plus d’actualité.

Même si l’Américain moyen n’est évidemment pas un communiste inconditionnel, ce point reste d’actualité. Peu importe le nombre d’emplois créés ou l’augmentation quantitative des salaires si l’expérience qualitative américaine reste précaire. C’est probablement ce qui explique pourquoi tant de gens ont le sentiment que les choses ne vont pas.