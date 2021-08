Si le tribunal me déclare innocent, je mérite d’être libre : Sooraj Pancholi sur l’affaire de la mort de Jiah Khan | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Sooraj Pancholi, qui fait l’objet d’une enquête pour complicité en rapport avec la mort de son ex-petite amie Jiah Khan, a récemment dévoilé la décision du tribunal des sessions de transférer l’affaire devant un tribunal spécial de la CBI.

Dans une interview accordée à un grand quotidien, il s’est dit satisfait de cette décision et espère qu’il y aura clôture sur cette affaire. Il a déclaré au Bombay Times : « Je suis un peu satisfait de cela parce que mon affaire aurait dû être portée devant le tribunal spécial de la CBI depuis le début. le tribunal me déclare coupable, je devrais être sanctionné, mais si ce n’est pas le cas, je mérite d’être libéré de ces accusations. »

Pancholi révèle que les dernières années ont été difficiles pour lui. Surtout, a-t-il dit, sur sa perception et sa réputation dans l’industrie cinématographique. Il a l’impression que sa réputation a été ruinée depuis longtemps et qu’il ne sait pas comment il a survécu aux 8 dernières années.

« Cette période a été difficile pour moi. J’espère qu’il y aura de la lumière au bout de ce tunnel. Cela a été difficile pour moi parce que l’industrie et tout ce qui l’entoure fonctionnent sur la perception et la perception de moi n’a pas été ce que je voudrais J’ai aimé que ce soit. Il a été ruiné il y a des années. Je ne sais pas comment j’ai survécu aux huit dernières années ; le soutien de ma famille m’a aidé à traverser tout cela. J’ai essayé d’oublier les expériences que j’ai vécues au cours de ces années. Mon objectif est de regarder vers l’avenir et d’aller de l’avant. Ma famille espère que la Cour CBI sera au moins rapide avec l’affaire. «

Dans l’affaire pendant huit ans de la mort de Jiah Khan, l’actrice de Bollywood décédée, il a été décidé que le tribunal du Bureau central d’enquête entendrait désormais l’affaire. Auparavant, le tribunal des sessions menait un procès contre son ex-petit ami Sooraj Pancholi sur des accusations de complicité présumée. Cependant, les autorités judiciaires ont déclaré que l’affaire devrait être transférée à un tribunal spécial de la CBI, selon un rapport de l’ANI.

Pour les inconnus, l’actrice Jiah Khan est décédée le 3 juin 2013, elle a été retrouvée morte à son domicile.

Le cas mystérieux de sa mort est resté dans les nouvelles pendant très longtemps et l’enquête a été menée par CBI. Sa mère Rabiya Khan et des membres de sa famille ont affirmé qu’elle avait été tuée et qu’elle ne s’était pas suicidée comme on le croyait. En 2018, l’acteur et petit ami de Jiah, Sooraj Pancholi, a été inculpé par le tribunal de Mumbai pour avoir encouragé le suicide de Khan.