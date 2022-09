APRÈS un apprentissage de plus de 70 ans, Charles III a été proclamé roi hier dans le faste et la solennité.

Depuis sa naissance, c’est son destin de diriger un jour ce pays.

Après 70 ans, c’est le jour du destin pour le roi Charles III Crédit : PA

Charles est la personne la plus âgée à avoir accédé au trône.

Mais comme l’a souligné la cérémonie d’adhésion d’hier, le sentiment de permanence offert par notre famille royale est sans égal.

Charles sait que la monarchie doit toujours faire face à l’avenir afin de conserver son précieux rôle.

La mort de la reine a laissé un vide béant – 80% de notre population n’a connu aucun autre monarque.

Cela survient au moment même où les familles sont confrontées à un assaut sur leur niveau de vie en raison de la montée en flèche de l’inflation.

Et le gel audacieux de Liz Truss sur les prix effrénés de l’énergie doit un jour être remboursé.

Il y a aussi la question de l’invasion despotique de l’Ukraine par Poutine.

Notre nouveau roi doit se rappeler que chaque fois que le Royaume-Uni était au plus bas, la reine était toujours là pour nous.

Personne n’oubliera son adresse à l’heure la plus sombre de la pandémie.

Avec quatre mots simples, “Nous nous reverrons”, elle nous a donné de l’espoir d’une manière qu’aucun politicien élu – pas même Boris à son meilleur – ne pouvait faire.

En termes simples, nous faisions confiance à la reine – elle avait une compréhension instinctive de la nation.

Comme le roi l’a dit hier, son règne a été sans égal en durée, en dévouement et en dévouement.

Une fois le deuil terminé, Charles doit montrer qu’il peut apporter la même inspiration et la même empathie que sa «maman chérie».

Les signes sont prometteurs.

Son association caritative Prince’s Trust a transformé la vie de milliers de jeunes défavorisés.

Il s’est montré passionné et intelligent pour les causes qui lui tiennent à cœur et n’a pas peur de s’exprimer.

Et il a la chance d’être soutenu par la reine consort Camilla, une influence sage et généreuse.

Le nouveau roi devra forger une relation solide avec la première ministre novice Liz Truss.

Il doit également s’assurer que William, désormais prince de Galles, est parfaitement préparé à se mettre un jour à sa place.

Nous souhaitons au nouveau roi toutes les bénédictions alors qu’il commence sa tâche ardue dans un monde méconnaissable depuis le dernier changement de trône.

S’il fait un travail à moitié aussi bon que sa mère, notre nation sera entre de bonnes mains.

La dernière photo publique prise de la reine, photographiée à Balmoral Crédit : PA