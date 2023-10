Représentant Jim Jordan de l’Ohio.Photo AP/Andrew Harnik

Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, est l’un des principaux prétendants à la course au poste de président de la Chambre après l’éviction de Kevin McCarthy cette semaine.

La Jordanie a voté à plusieurs reprises contre les mesures autorisant la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie.

Son accession à la présidence pourrait également dépendre de la conclusion d’un accord avec les républicains d’extrême droite pour limiter l’aide américaine à la sécurité.

La course au remplacement du représentant Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre s’intensifie – et l’aide américaine à l’Ukraine pourrait être le principal enjeu du scrutin.

Les principaux prétendants au poste sont le représentant de l’Ohio Jim Jordan et le représentant de la Louisiane Steve Scalise. Les deux Républicains sont d’accord sur un grand nombre de points, mais ils sont fortement divisés sur la question de savoir quel montant d’aide en matière de sécurité les États-Unis devraient envoyer à l’Ukraine – voire pas du tout – alors que ce pays continue de lutter contre l’agression russe.

Et si Jordan – membre du House Freedom Caucus d’extrême droite – remporte la bataille pour le poste de président, cela pourrait signifier la fin de l’aide américaine à son allié en difficulté.

Le législateur de l’Ohio n’a pas caché son opposition au soutien continu des États-Unis à l’Ukraine.

Il a systématiquement voté contre les mesures qui augmenteraient l’aide à la sécurité du pays, et il a reçu la note « F » concernant l’aide américaine à l’Ukraine de la part du groupe conservateur Defending Democracy Together.

La Jordanie a déclaré mercredi aux journalistes que « le problème le plus pressant dans l’esprit des Américains n’est pas l’Ukraine, mais la situation à la frontière et la criminalité dans les rues, et tout le monde le sait ». Il a déclaré cette semaine à FOX & Friends qu’il souhaitait plus de détails sur la manière dont l’Ukraine utiliserait l’aide « avant même de penser à envoyer davantage d’argent ».

Les appels des Républicains à abandonner Kiev ne sont pas nouveaux ; en effet, les législateurs ukrainiens et les experts américains en matière de sécurité nationale ont surveillé de près la dynamique de la Chambre contrôlée par le Parti républicain depuis que le parti a pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

Les signes se formaient avant même les élections de mi-mandat. En avril 2022, 10 républicains de la Chambre voté contre un projet de loi permettant à l’administration Biden de prêter plus facilement du matériel militaire à l’Ukraine. Le mois suivant, 57 Républicains de la Chambre a voté « non » sur un plan d’aide de près de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine. Les deux mesures ont finalement été adoptées par la Chambre.

Mais lorsque le représentant républicain du Parti républicain, Kevin McCarthy, de Californie, a été élu président du Parlement après une bataille difficile et ardue, les inquiétudes quant à la volonté politique des États-Unis de continuer à soutenir Kiev ont augmenté d’un cran. Après plus d’une douzaine de tours de scrutin, McCarthy a cédé à une liste de demandes d’une faction d’extrême droite de législateurs républicains dirigée par le représentant de Floride Matt Gaetz.

Gaetz a clairement fait savoir à McCarthy à l’époque qu’il pourrait être orateur, mais c’était de nom seulement. Et cette semaine, il a donné suite à cette menace en organisant l’éviction de McCarthy après que le législateur californien ait travaillé avec les démocrates pour adopter un projet de loi de financement temporaire afin d’éviter une fermeture du gouvernement.

Si Jordan était élu président, il pourrait faire face à la même pression de la part de ses collègues du parti que McCarthy. Autrement dit, comme l’a rapporté Politico, l’accession de la Jordanie à la présidence pourrait dépendre de la conclusion d’un accord avec Gaetz et sa cohorte d’extrême droite pour limiter l’aide américaine à l’Ukraine. Et il pourrait également être renvoyé s’il ne répond pas à ces exigences.

« Nous pourrions en obtenir une partie », a déclaré le représentant républicain Don Bacon à Politico, faisant référence à la possibilité d’une contrepartie centrée sur l’Ukraine. « Si le Parti républicain coupe l’herbe sous le pied de l’Ukraine et que la Russie l’emporte, ce sera un héritage dégoûtant dont le parti sera propriétaire pendant des décennies. »

