Si le public m’amène à la finale de Strictly Come Dancing, je baisse mon pantalon en direct à la télé, promet Matt Goss

La star de BROS, Matt Goss, a chanté le tube de son groupe When Will I Be Famous? à des millions de fans – ce qui était une nouvelle pour Nadiya Bychkova lorsqu’elle a été jumelée avec lui sur Strictly.

La pro de la danse de BBC1, qui n’était même pas née lorsque le groupe a pris d’assaut les charts à la fin des années 80, a été époustouflée lorsqu’elle a découvert l’étendue de la renommée de la chanteuse de 53 ans.

Matt Goss a déclaré: “L’un de mes objectifs d’être sur Strictly est que le public britannique puisse découvrir un peu plus le vrai moi”[/caption]

Nadiya Bychkova a déclaré: “J’ai fait mes devoirs. J’ai regardé le documentaire Bros et j’ai vraiment adoré ‘[/caption]

Les frères jumeaux Matt et Luke Goss[/caption]

Nadiya, 33 ans, a déclaré : « J’ai fait mes devoirs. J’ai regardé le célèbre documentaire Bros et j’ai adoré.

“Mais pour voir ces vieilles images d’eux, il est encore difficile d’essayer de comprendre à quel point ils étaient gros.

“Même maintenant, alors que nous sortons de la salle de répétition, Matt ne peut même pas monter dans la voiture sans que les fans l’arrêtent. Ça prend tellement de temps après la répétition, quand il est déjà fatigué, mais il est toujours aussi gentil avec tout le monde.

“Nous avons des gens qui se tiennent à l’extérieur du studio où nous répétons et ils veulent le voir et dire à quel point ils le soutiennent.

“Il y a tellement d’amour autour de lui et c’est beau à voir.”

Nadiya suggère même en plaisantant que s’ils se rendent en finale, son partenaire de danse pourrait baisser son pantalon – comme il le faisait pour ravir ses fans de Brosette lorsqu’il se produisait sur scène aux côtés du batteur jumeau Luke.

Matt a déclaré: «Je l’ai fait une fois pour une blague et cela a fini par faire partie de notre tournée.

“L’un de mes objectifs d’être sur Strictly est que le public britannique puisse découvrir un peu plus le vrai moi.

« Je suis en fait beaucoup plus stupide que les gens ne le pensent.





“Je baisserai à nouveau mon pantalon si nous arrivons à la finale, et Luke dit que si nous arrivons à la fin, il viendra nous voir dans le studio, qui est vraiment grand pour mon frère.

“Luke ne m’en voudra pas de dire qu’il n’aime pas la danse, et depuis que nous étions enfants, il n’a jamais été un grand fan de la danse en public.”

La relation en montagnes russes de Matt avec Luke a eu une énorme influence sur sa vie, tout comme la mort tragique de leur sœur, Carolyn, tuée en 1988 par un chauffeur en état d’ébriété alors qu’elle avait 18 ans et qu’ils étaient au sommet de leur renommée.

Puis, en 2014, sa mère Carol est décédée d’un cancer du sein à l’âge de 67 ans.

Il l’avait amenée chez lui aux États-Unis pour s’occuper d’elle dans ses derniers jours.

L’expérience a été si traumatisante qu’il dit qu’il a souffert du SSPT.

Selon ses propres calculs, il est devenu un reclus pendant cette période difficile de sa vie, ne s’aventurant que pour travailler, donnant une série de spectacles à Las Vegas avant de se retirer une fois de plus.

Lorsque le verrouillage a paralysé le monde entier, Matt s’est senti obligé de renouer avec son pays d’origine – et il a vu Strictly comme le moyen idéal de se poser carrément au centre de la conscience du public britannique.

Il a déclaré: «Pour moi, ce n’est pas seulement une question de danse, c’est ma vie. Il s’agit de quitter l’Amérique et de retourner au Royaume-Uni. Strictement me permettra d’être plus joyeux. Ne pas se cacher ou être reclus.

“Moi et mon frère sommes des gens assez privés, mais d’une certaine manière c’est pourquoi je le fais.

« Strictement, c’est la définition du public. Je pourrais continuer à être une personne recluse qui ferait de grands spectacles en Amérique puis se cacherait. Mais je devais sortir de cette routine.

« Mettez-moi devant un micro et un million de personnes et je suis prêt à partir. Mais il y a une discipline de danse que je ne connais tout simplement pas encore.

“Donc, Strictly est bien en dehors de ma zone de confort et. Si j’y reste assez longtemps, je peux encore plus sortir de ma coquille.

Matt semble certainement avoir noué de bonnes relations avec Nadiya, à tel point qu’entre les répétitions, ils discutent même de l’invasion russe de son pays natal, l’Ukraine.

Il a dit : « C’est déchirant, et le truc avec Nadiya, c’est qu’elle ne joue pas cette main, c’est une personne classe.

« Mais c’est évident que c’est douloureux pour elle. C’est son héritage et son ADN.

Le père de la fille de Nadiya, Mila, âgée de cinq ans, est le footballeur slovène Matija Skarabot, 34 ans, dont elle s’est séparée l’année dernière.

Nadiya, qui a épousé le danseur russe Sergey Konovaltsev de 2013 à 2015 et sort maintenant avec Strictly pro Kai Widdrington, 27 ans, a déclaré : « Savoir que vous avez de la famille là-bas et ce qui pourrait leur arriver demain est difficile.

« Malheureusement, avec ma famille, ça fait huit ans que ça dure (l’annexion russe de la Crimée en 2014).

« C’est alors que la guerre a commencé pour nous. Il y a eu des hauts et des bas et il faut apprendre à vivre avec ça. Mais maintenant, tout est là-bas, et évidemment le monde entier voit ce qui se passe.

“Il y a beaucoup d’amour et de soutien pour l’Ukraine, je le sens.

« Ma fille va à l’école ukrainienne du samedi chaque semaine.

“Être ici maintenant, c’est agréable que les gens sachent ce qui se passe et qu’ils nous soutiennent et nous aident.”

Alors qu’elle partageait ses talents de danseuse avec Matt, il lui a rendu la pareille en lui faisant quotidiennement une sérénade au piano dans leur studio de danse.

‘Nous nous sommes tellement amusés’

Elle a déclaré: “J’entends un peu ça tous les jours, j’ai de la chance.

“Presque tous les jours, c’est comme un petit échauffement et une pause pour écouter tant de talent.

“J’apprécie vraiment ce moment. C’est une pause pour lui de m’écouter et mes commentaires. Autant j’aime lui apprendre, autant j’aime vraiment l’écouter chanter.

Mais mentionnez la malédiction de Strictly et le couple a mis fin à toute spéculation selon laquelle leur partenariat pourrait s’étendre au-delà de la danse.

Matt insiste sur le fait qu’il n’en a même pas parlé à sa petite amie, la créatrice de bijoux Chantal Brown.

Il a dit : « Il y a vraiment peu de discussion à avoir. J’espère que Nadiya ne m’en voudra pas de parler pour nous deux, mais la malédiction Strictly ne nous concerne ni l’un ni l’autre.

«Nous sommes ici pour danser et en cours de route, vous allez construire une amitié et vous devez avoir confiance en votre partenaire. Mon partenaire a été très, très favorable, tout comme Kai.

On pense que la romance de Nadiya avec Kai s’est épanouie vers la fin de la série de l’année dernière.

Elle met rapidement fin au sujet de sa relation avec Matt lorsqu’on lui demande s’il est étrange de sortir avec un concurrent de l’émission.

Elle a déclaré: “Je pense que vous devez comprendre que, pour nous, cela n’a rien à voir avec la compétition entre nous. Nous sommes juste ici en tant que professionnels pour enseigner aux célébrités quelque chose qu’elles n’ont jamais fait auparavant.

Passant rapidement, Matt discute de sa première danse avec Nadiya la semaine dernière, un pas rapide qui a reçu des critiques mitigées de la part des juges.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse étaient globalement positifs mais Shirley Ballas a critiqué le cadre de Matt et Anton du Beke n’a guère jailli non plus.

Ils ont chacun attribué au couple cinq points, ce qui leur a donné une note médiocre de 20 sur 40.

Matt espère donc de meilleurs commentaires et de meilleures notes lorsqu’il se rendra sur la piste de danse pour jouer une samba ce soir.

Il a déclaré: «Lors de cette première danse, j’ai frappé chaque pas, Nadiya ne m’aurait pas donné un high five si je ne l’avais pas fait. C’était donc définitivement un moment de détente avec les juges.

« La critique de Craig et Motsi a été vraiment utile. Les deux autres pas tellement.

“Quand ils parlaient, même le public disait ‘Oooooh!’ ”

Nadiya a également soutenu Matt en disant : « Il a exécuté toutes les étapes correctement et nous nous sommes tellement amusés à danser, ce qui n’arrive pas souvent, surtout pas la première semaine.

“Quand vous êtes un pro, vous tenez parfois leurs mains et vous les aidez, mais cette fois, c’était comme si nous étions tous les deux performants.

“Et avoir le public là aussi, c’était magnifique. C’était comme s’ils faisaient tous le pas rapide avec nous.

Matt ajoute : « Mais je comprends que les critiques des juges font partie du spectacle et, si je suis ici pour une autre semaine, tout va bien.

“J’accepte que nous puissions rentrer à la maison ce week-end – et si c’est notre voyage, alors c’est notre voyage.”

Continue strictement sur BBC1 ce soir à 18h30.

