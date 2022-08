Si le prochain iPhone a un mode astrophotographie...

Si le prochain iPhone 14 a un mode astrophotographie, qui semble être taquiné dans le dépliant d’Apple pour l’événement, alors je dois dire que j’ai hâte de le vérifier. Je refuse d’être ce fanboy d’Android qui n’essaiera pas quelque chose d’Apple simplement parce que c’est Apple. C’est stupide.

J’adore regarder les étoiles. C’est rafraîchissant et me rappelle continuellement que tous nos problèmes sont petits et plutôt pathétiques. Non seulement j’aime regarder vers le haut, mais j’aime prendre des photos du ciel. L’introduction de Night Sight par Google a changé mon monde. J’étais dehors pendant des heures certaines nuits à prendre des photos de stars, à aimer vraiment la vie et à époustoufler avec ce que mon téléphone Pixel était capable de faire.

Connaissant Apple, lorsqu’ils entreprennent de créer une fonctionnalité, ils ont tendance à le faire très bien, en particulier dans le département caméra. Les iPhones ont de très bons appareils photo, donc si la société annonce qu’elle a trouvé un moyen de recréer ce que Google fait avec Night Sight, et ce ne serait pas une tâche facile car Night Sight a pris une tonne de recherche et d’expérimentation pour atteindreje n’aurai pas d’autre choix que de lui donner un tourbillon et de voir s’il peut s’empiler à ce que mon Pixel peut faire.

Voici quelques-uns de mes clichés préférés de Night Sight au fil des ans. Excusez la compression brutale et la perte de résolution qui se produisent lorsque je les redimensionne et les télécharge sur WordPress.

Pouvez-vous repérer Andromède sur cette dernière photo ? Sérieusement, mon téléphone peut prendre des photos d’une autre galaxie. C’est putain de génial. Excusez le langage, mais ça m’excite.

Night Sight stimule vraiment mon imagination, c’est ce qui me rend si enthousiaste à l’idée que les utilisateurs d’Apple et d’iPhone y aient accès. Dans mon esprit, plus il y a de gens qui lèvent les yeux et se perdent dans les étoiles, c’est mieux pour nous en tant que peuple. Et comme je l’ai dit, Apple a les ressources pour très bien s’en sortir, alors même si certains cinglés peuvent crier “OMG, vous copiez Google”, nous ne devons pas nous soucier de ce que font ces entreprises d’un milliard de milliards de dollars et trouver un peu de terrain d’entente dans la fascination du ciel nocturne.

Je veux de l’astrophotographie sur l’iPhone 14.