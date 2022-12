Si le plan de prêt étudiant Biden échoue, de nouvelles prestations de travail peuvent aider à payer la dette

Le plan d’allégement de la dette étudiante de Biden reste coincé dans les limbes juridiques, mais certains emprunteurs ont une grâce salvatrice : leur employeur.

Les entreprises se sont mobilisées ces dernières années pour aider les étudiants emprunteurs à se débarrasser du joug de la dette. Ils le font de plusieurs façons, notamment en offrant une aide directe ou par le biais d’un allégement lié à l’épargne-retraite des employés.

Il existe un large soutien pour rendre l’aide aux prêts étudiants plus facilement disponible en tant qu’avantage en milieu de travail, et la législation sur la retraite envisagée par le Congrès pourrait bientôt donner un nouvel élan. Parmi Américains avec des prêts étudiants, 87% plutôt ou fortement d’accord que les plans d’épargne-études et les solutions de dette de prêt étudiant sont des avantages sociaux importants que les employeurs peuvent offrir, selon un sondage de juin de Voya Financial. De plus, parmi les Américains ayant des prêts étudiants, 84% ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de travailler pour un employeur qui offrait de l’aide pour rembourser la dette de leur prêt étudiant.

Les entreprises dépensent d’énormes sommes d’argent pour recruter les meilleurs talents, mais la rétention reste un problème épineux, en particulier au milieu de la grande démission. Les avantages sociaux sont l’une des raisons pour lesquelles les employés choisissent de rester dans une entreprise, et le remboursement des prêts étudiants est un avantage dont on parle de plus en plus compte tenu du stress financier qu’il provoque, a déclaré Matthew Kerzner, directeur général du cabinet de conseil Eisner Advisory Group.

Alors que de nombreuses entreprises attendent de voir ce qui se passera avec le plan de remise de Biden – qui a rencontré un autre problème cette semaine lorsqu’une cour d’appel fédérale a refusé mercredi de suspendre la décision d’un juge du Texas selon laquelle le plan d’annulation de la dette était illégal – beaucoup d’autres reconnaissent la nécessité d’agir.

La Conseil Goodly Jobs, qui permet aux demandeurs d’emploi de trouver des entreprises qui les aident à rembourser les prêts étudiants de leurs travailleurs, répertorie plus de 250 entreprises, petites ou grandes, offrant ce type d’avantages. FlexJobs, quant à lui, a identifié 30 entreprisesy compris Aetna, Google, Fidelity Investments et Peloton, qui aident au remboursement des prêts étudiants et qui embauchent également pour le travail à distance, un autre avantage très recherché.

Le remboursement de la dette des prêts étudiants ne recommencera peut-être qu’en août 2023, mais il finira par revenir. Voici quelques avantages sociaux de plus en plus populaires qui seront encore plus utiles pour attirer et retenir les travailleurs et les aider à rembourser la dette étudiante si le plan du président Biden visant à effacer une partie des 1,6 billion de dollars de dette échoue.

Jumelage par l’entreprise des remboursements de prêts étudiants

Les entreprises proposent différents types de programmes d’aide aux prêts étudiants, avec des critères d’admissibilité, des plafonds annuels et des montants de prestations maximaux variables. Chaque programme est différent, les employés doivent donc s’assurer de comprendre les détails du programme de leur entreprise.

Certains employeurs ont choisi d’offrir l’avantage en tant que contrepartie de l’entreprise, ce qui est idéal car cela contribue à encourager la responsabilité financière des employés, a déclaré Kristen Carlisle, directrice générale de Betterment at Work, qui administre ces types d’avantages.

Pour les employés, il y a un avantage supplémentaire, au moins jusqu’en 2025. Au cours des prochaines années, grâce à la législation d’allégement de Covid, les employeurs peuvent verser des cotisations allant jusqu’à 5 250 $ par employé par an, non imposables pour l’employé, pour les dépenses d’éducation telles que aide au prêt étudiant. Même si une entreprise contribue plus que les 5 250 $ pour qu’une partie soit imposable, ou si l’avantage non imposable prend fin, aider à réduire la dette étudiante laisse toujours l’employé dans une meilleure position, a déclaré Kerzner.

Allègement de la dette étudiante lié à l’épargne-retraite

Une autre approche, mise au point par Abbott, encourage les employés à rembourser la dette étudiante en échange de cotisations d’épargne-retraite. Dans le cas d’Abbott, lorsque les employés montrent qu’ils utilisent au moins 2 % de leur salaire éligible pour réduire les prêts étudiants, l’entreprise verse 5 % à leurs comptes 401 (k). L’entreprise a reçu l’autorisation de l’IRS de structurer son programme de cette manière et d’autres entreprises commencent à emboîter le pas.

Ce type de programme pourrait prendre de l’ampleur avec l’adoption potentielle d’une législation sur la retraite, baptisée SECURE 2.0, qui fait son chemin au Congrès. Les dispositions de la loi permettraient à un plus grand nombre d’entreprises de soutenir leurs employés grâce à ce type d’allégement de la dette étudiante liée à l’épargne-retraite. Même si cela ne passe pas cette année, la confiance est élevée quant à ce qu’il le sera en 2023, a déclaré Carlisle.

Les employeurs sont intéressés à fournir ce type d’allégement car non seulement cela aide à réduire la dette des étudiants, mais cela encourage également l’épargne à long terme, a déclaré Jeff Cimini, vice-président principal de la gestion des produits de retraite chez Voya Financial. Parmi les employés Selon les données récentes de Voya, 91 % des Américains ayant des prêts étudiants sont plutôt ou fortement d’accord qu’ils économiseraient plus d’argent pour leur retraite si leur employeur aidait à rembourser leur dette d’études.

Depuis le lancement du programme Abbott en 2018, environ 1 900 employés se sont inscrits. En 2021, l’inscription mensuelle moyenne était supérieure de 50 % à celle de 2019, selon l’entreprise.

“La dette de prêt étudiant est l’une des nombreuses choses qui ont un impact sur la sécurité financière à court terme. Les personnes qui se sentent mieux dans leur sécurité financière à court terme sont plus susceptibles de mettre de l’argent de côté ou d’investir à long terme”, a déclaré Cimini.

Conseils et outils de gestion de la dette

Certaines entreprises proposent également des outils de gestion de la dette qui aident les employés à gérer eux-mêmes leurs prêts étudiants. Cela peut être une énorme valeur ajoutée, a déclaré Carlisle, car cela aide les employés à avoir une image complète de leurs prêts étudiants. Cela comprend la compréhension des intérêts qu’ils paient et des conseils et des orientations sur la façon de rembourser la dette, tout en épargnant pour d’autres objectifs financiers. “Les employeurs doivent vraiment y penser dans le cadre de leur programme d’avantages sociaux”, a-t-elle déclaré.