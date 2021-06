Si le parlement israélien renverse Netanyahu, alors rencontrez le Premier ministre Naftali Bennett

Jusqu’à récemment, Naftali Bennett, le millionnaire de haute technologie sur le point de devenir Premier ministre d’Israël, était peut-être mieux connu pour ses déclarations incendiaires et ses positions extrêmes sur le conflit palestinien.

Il a juré de faire « tout ce qui est en son pouvoir » pour bloquer la création d’un État palestinien, il soutient l’annexion de 60 % de la Cisjordanie et il a jadis épousé une politique de « tirer pour tuer » à la frontière de Gaza.

Maintenant, Bennett se prépare à succéder à son ancien mentor Benjamin Netanyahu – si le parlement israélien, la Knesset, vote pour confirmer le nouveau gouvernement de coalition qu’il a négocié avec le centriste Yair Lapid. En vertu de leur accord, Bennett sera Premier ministre pendant les deux prochaines années, puis Lapid occupera le poste les deux suivantes.

L’ascension apparemment fulgurante de Bennett, du chef d’une petite faction religieuse à la Knesset au bureau le plus puissant d’Israël, fait de lui un négociateur avisé et d’autres un traître et un « méchant menteur ».

Une chose sur laquelle la plupart sont d’accord : « Sa marge de manœuvre va être assez étroite », déclare Michael Koplow, directeur politique du Forum politique israélien, qui prône une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

Bennett et Lapid ont convenu de ne pas poursuivre de politiques litigieuses qui pourraient diviser leur fragile alliance multipartite. Ils ont dit qu’ils prévoyaient de se concentrer principalement sur les priorités nationales.

Bennett est né dans la ville israélienne de Haïfa de parents américains qui ont immigré en Israël depuis la Californie.

Comme Netanyahu, Bennett a vécu et étudié aux États-Unis dans sa jeunesse, perfectionnant ses compétences en anglais et sa compréhension de l’allié le plus proche d’Israël. Quand est venu le temps de s’enrôler dans l’armée, Bennett a rejoint la même unité d’élite que Netanyahu avait été des années avant lui – la prestigieuse unité Sayeret Matkal.

Bennett a déménagé à New York avec sa femme au début des années 2000 et a finalement fait fortune en vendant sa société de logiciels à une société américaine, RSA security, pour 145 millions de dollars.

Après leur aventure aux États-Unis, Bennett et son épouse Gilat sont retournés en Israël, où il a lancé sa carrière politique en 2006, en tant que chef de cabinet de Netanyahu, alors chef de l’opposition.

« Il est très dans le moule de Netanyahu », a déclaré Osamah Khalil, historien des relations étrangères américaines et du Moyen-Orient moderne à l’Université de Syracuse.

Bennett a quitté ce poste juste avant que Netanyahu ne soit réélu Premier ministre en 2009, devenant directeur général du Conseil Yesha – une organisation faîtière de toutes les colonies juives de Cisjordanie – en 2010. Comme son poste précédent pour Netanyahu, le rôle de leader des colons a également été de courte durée, se terminant après deux ans.

Lors des élections générales de 2013, Bennett a dirigé son nouveau parti de droite, HaBayit HaYehudi, ou « Maison juive », à la Knesset, avec 12 sièges. C’est au cours de ces années qu’il est devenu un proche allié de Netanyahu et un rival à la fois.

De 2013 à 2019, Bennett a servi dans tous les gouvernements dirigés par Netanyahu, en tant que ministre de l’Économie, de la Religion, des Affaires de la diaspora, de l’Éducation et enfin de la Défense, ce qui était une ambition de longue date pour lui.

Son passé militaire, au cours duquel il a combattu le Hezbollah au Liban en 1996, a fait de lui un faucon de la défense. C’est pourquoi son premier ordre du jour en tant que ministre de la Défense nouvellement nommé en 2019 était de donner le feu vert à l’assassinat d’un haut commandant du Jihad islamique palestinien à Gaza, en réponse à des tirs de roquettes sur des villes israéliennes.

L’assassinat a entraîné une nouvelle série de combats entre le JIP et Israël, avec plus de 450 roquettes tirées depuis Gaza, et de nombreuses frappes militaires israéliennes sur les positions du JIP à Gaza. 34 personnes ont été tuées à Gaza, pour la plupart des militants, selon l’armée israélienne.

Bennett a souvent plaidé en faveur des assassinats ciblés de dirigeants du Hamas ainsi que de sa doctrine de la « tondeuse à gazon », qui signifie essentiellement détruire l’organisation en traquant chaque commandant du Hamas à Gaza.

Élevé religieux par des parents juifs américains, combiné à son idéologie nationaliste, Bennett croyait au « Grand Israël » – l’idée qu’Israël a le droit de s’installer sur tout le territoire entre le Jourdain et la mer Méditerranée, qui comprend la Cisjordanie . Il s’oppose farouchement à tout État palestinien et se réfère à la Bible pour défendre le droit des Juifs à s’installer en Cisjordanie.

Au cours de son mandat en tant que ministre de Jérusalem et des Affaires de la Diaspora en 2013, il a déclaré que la question controversée de la souveraineté sur Jérusalem serait résolue en « augmentant progressivement l’exercice du droit dans tout Jérusalem ».

Bennett, qui dirige maintenant le parti de droite Yamina, est actuellement sous le feu nourri du parti Likoud de Netanyahu, ainsi que des partis ultra-orthodoxes, qui le qualifient de « méchant menteur » qui devrait retirer sa kippa – un signe clair que ils ne le considèrent pas comme un vrai juif en raison de son alliance avec des partis laïcs de gauche.

Les alliés de Netanyahu soulignent continuellement que Bennett a rompu sa promesse électorale en formant un gouvernement avec des partis de gauche – quelque chose qu’il a juré à la télévision nationale qu’il ne ferait jamais.

En fait, Bennett a signé un document à la télévision en direct, déclarant qu’il ne siégerait jamais avec le chef de l’opposition Lapid, avec qui il est sur le point de partager le poste de Premier ministre. Bennett a également pesté contre Netanyahu lorsqu’il a négocié avec la Liste arabe unie pour rester au pouvoir, affirmant que le chef du parti Mansour Ababs est un « partisan du terrorisme ».

Après avoir signé un accord avec Abbas pour former un nouveau gouvernement, Bennett s’est excusé pour ses propos, le qualifiant de « dirigeant courageux ».

Si son nouveau gouvernement prête serment dimanche, comme prévu, Bennett deviendra le deuxième plus jeune Premier ministre de l’histoire d’Israël avec ses 49 ans, seulement dépassé par Netanyahu, qui avait 46 ans lorsqu’il a été élu Premier ministre en premier. en 1996.