Vladimir Poutine a nié l’implication du Kremlin dans l’empoisonnement du critique Alexei Navalny, arguant que si Moscou avait été à l’origine de l’attentat contre sa vie, il aurait fait le travail.

Poutine a fait ce commentaire lors de sa conférence de presse annuelle du marathon jeudi, qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie COVID-19.

Navalny, qui est tombé malade lors d’un vol intérieur le 20 août et a ensuite été transporté par avion à Berlin où des médecins et des laboratoires indépendants ont trouvé des traces de l’agent neurotoxique Novichok dans son corps.

« Si nous l’avions voulu, cela aurait été achevé », a déclaré Poutine, répondant aux allégations selon lesquelles l’Etat russe était impliqué dans l’empoisonnement de Navalny.

Il a souligné que « sa femme (d’Alexei Navalny) m’a demandé et j’ai immédiatement ordonné de le laisser aller se faire soigner en Allemagne ».

Navalny a directement accusé Poutine d’avoir ordonné son meurtre, mais les autorités russes ont nié avec véhémence être impliquée dans l’attaque de Novichok. Ils ont également mis en doute la véracité des tests effectués par des laboratoires en France, en Suède et en Allemagne et confirmés par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

Les commentaires de Poutine interviennent un jour après qu’une enquête menée par le groupe d’enquête Bellingcat, le média russe The Insider, CNN et Der Spiegel, a identifié les agents et laboratoires des services secrets supposés impliqués dans l’attaque.

Le dirigeant russe a également une fois de plus rejeté les allégations selon lesquelles le Kremlin serait intervenu dans l’élection actuelle américaine de 2016.

« Les hackers russes n’ont pas aidé le président sortant, actuellement président américain (Donald Trump), à se faire élire et ne se sont pas mêlés des affaires internes de ce grand pays. »

« Ce sont des spéculations et une excuse pour gâcher les relations entre la Russie et les États-Unis. C’est une excuse pour ne pas admettre la légitimité du président sortant des États-Unis qui a été causée par des problèmes politiques internes », a-t-il ajouté.

Il a également exprimé l’espoir que les relations entre les deux pays s’amélioreront sous l’administration de Joe Biden.

Poutine a établi à plusieurs reprises des records pour sa conférence de presse annuelle, maintenant dans sa 16e année. La plus longue conférence de presse, en 2008, a duré quatre heures et quarante minutes, le président ayant répondu à plus de 100 questions.