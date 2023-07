"Si le gouvernement n’agit pas, nous le ferons": Cour suprême sur l’horreur de Manipur

La Cour suprême a condamné aujourd’hui ce qu’elle a qualifié de vidéo « profondément troublante » de deux femmes défilant nues à Manipur et a déclaré que les images montraient « un échec constitutionnel flagrant ». Le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, a demandé au gouvernement d’agir et de tenir le tribunal informé des mesures prises pour assurer la sécurité des femmes dans la région.

Si le gouvernement n’agissait pas, la Cour suprême le ferait, a prévenu le juge en chef, ajoutant que le tribunal se saisirait de l’affaire le 28 juillet.

« Nous sommes très profondément troublés par les vidéos diffusées hier. Nous exprimons notre profonde inquiétude. Il est temps que le gouvernement agisse et agisse. C’est inacceptable », a déclaré DY Chandrachud.

« Si le gouvernement n’agit pas, nous le ferons. Nous sommes d’avis que le tribunal doit être informé des mesures prises par le gouvernement afin que les auteurs soient condamnés pour de telles violences. Ce qui est décrit dans les médias et les visuels qui sont apparus montre une violation constitutionnelle flagrante », a déclaré le juge en chef.

Dans la vidéo qui a déclenché une condamnation massive et des demandes d’action, deux femmes ont été exhibées nues par une foule, molestées et traînées dans un champ, où elles auraient été violées collectivement.

L’incident s’est produit le 4 mai dans le district de Kangpokpi, à environ 35 km de la capitale de l’État, Imphal, selon un communiqué du Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF).

Un jour après la diffusion de l’horrible vidéo sur Internet, la police de Manipur a arrêté un accusé clé. Heradas (32 ans), a été arrêté dans le quartier de Thoubal à l’aide de la vidéo dans laquelle on le voit portant un T-shirt vert, a indiqué la police.

La violence a éclaté à Manipur le 3 mai lors d’une « marche de solidarité tribale » pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La tribu Kuki a exigé la démission du ministre en chef. Plus de 120 personnes sont mortes dans les violences ethniques et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays et vivent maintenant dans des camps de secours.