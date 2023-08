Si le coup d’État se maintient, « le monde entier sera déstabilisé », déclare l’envoyé du Niger

Commentez cette histoire Commentaire

La crise au Niger pourrait atteindre un point de bascule ce week-end. La CEDEAO, le bloc géopolitique des États d'Afrique de l'Ouest, a fixé au 6 août la date limite pour que la junte nigérienne qui prépare un coup d'État se retire et rétablisse le président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, au pouvoir. Jusqu'à présent, les généraux ont montré peu d'indications de tenir compte des demandes du bloc. Au lieu de cela, une délégation de la junte nigérienne a courtisé le soutien des juntes putschistes au Mali et au Burkina Faso voisins. Les deux pays ont fait monter les enchères en publiant une déclaration plus tôt cette semaine qui avertissait qu'une intervention de la CEDEAO au Niger constituerait une déclaration de guerre contre leur propre pays.

Le bloc ouest-africain a suspendu l’adhésion du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après les récents coups d’État dans ces pays et les analystes suggèrent que les dirigeants de la région veulent tracer une ligne dans le sable autour du Niger, un pays pauvre dont la démocratie naissante avait montré un certain degré de résilience sous Bazoum. Alors que le Mali et le Burkina Faso se sont glissés dans l’orbite de Moscou sous leurs juntes, le Niger est resté une sorte de redoute pro-occidentale au Sahel, la région africaine semi-aride sous le désert du Sahara qui est de plus en plus façonnée par la faillite de l’État et les insurrections métastasées. Alors même que la junte se retranche dans la capitale, Niamey, le Niger reste l’hôte de bases militaires américaines et françaises.

J’ai parlé à Kiari Liman-Tinguiri, ambassadeur du Niger à Washington, de la situation difficile, de ses attentes de la communauté internationale et des enjeux pour la région au sens large et le monde. La conversation est éditée pour plus de brièveté et de clarté.

TWV : Alors que l’échéance de la CEDEAO approche et que la junte ne montre aucun signe de recul, quelle est la réalité de la perspective d’une guerre ouverte dans la région ?

Liman-Tinguiri : La CEDEAO a établi un ensemble de sanctions avec une gradation claire qui va de la réduction des transactions économiques, l’interdiction des importations et des exportations, la coupure de l’approvisionnement en électricité et, en dernier recours, l’utilisation de la force. Au moment où nous parlons, les sanctions ont des effets. Les gens sont dans le noir. Les prix augmentent pour de nombreux biens. La réalité sur le terrain, c’est que les gens commencent à souffrir. Et si cette tentative de coup d’État se poursuit, la souffrance ne fera qu’augmenter. Alors maintenant, je pense qu’il est temps que la junte s’en rende compte et retourne dans ses casernes.

Peut-on éviter d’entrer en confrontation ? Je pense que la CEDEAO a été très claire. La confrontation n’est pas hors de propos. C’est le dernier recours, mais ce n’est pas exclu. Donc, malheureusement, si la junte persiste, nous pouvons suivre cette voie, mais vraiment personne qui aime le Niger ne l’aimerait.

Les juntes du Mali et du Burkina Faso ont publié une déclaration conjointe mettant en garde contre une intervention de la CEDEAO, affirmant que cela équivalait à une déclaration de guerre.

Prétendre qu’on va faire la guerre, c’est presque appeler à la guerre. Je ne pense pas que ce soit une menace crédible car je ne pense pas qu’ils aient les moyens de menacer le reste de la région. Prendriez-vous au sérieux une menace du Mali ou du Burkina Faso d’entrer en guerre contre le Nigeria ou la Côte d’Ivoire ou le Sénégal ? Il suffit de comparer le PIB pour savoir que ce n’est pas grave. S’ils n’ont rien de positif ou de constructif à dire, mieux vaut se taire.

La CEDEAO n’a pas réussi à contrecarrer les coups d’État dans votre quartier. Qu’est-ce qui rend ce moment différent ?

Il existe de nombreuses différences, mais la première est que le coup d’État au Niger n’a aucune justification. Le [junta’s] l’allégation de détérioration de la sécurité est fausse. La sécurité au Niger s’améliore. Et au cours des deux dernières années, cela a été mieux que jamais auparavant au cours des six ou sept dernières années. Il n’y avait pas de tension politique. Les chefs de l’opposition et de la majorité discutent au parlement ; débat avait lieu. Même si vous comparez ce moment à l’histoire des coups d’État antérieurs au Niger, celui-ci n’a aucun fondement ni justification.

Si le Niger tombe, si vous passez de la démocratie à la dictature, comme dans les deux pays voisins, cela signifie que le Niger passera sous le contrôle de Wagner. Tout le Sahel central sera sous Wagner. Ce qui se passera alors, c’est qu’il sera très facile pour les militants islamistes d’aller directement attaquer le pays côtier d’Afrique de l’Ouest. Cela va donc déstabiliser toute la région, du Sahara au golfe du Bénin. De la Libye à la côte, vous n’aurez pas de véritables États. C’est ce qui est en jeu. Réalisant cela, la CEDEAO a été forte. [Nigerian President Bola Ahmed] Tinubu a dit clairement et haut et fort que nous ne tolérerons plus aucun coup d’État contre un gouvernement démocratiquement élu. C’est donc maintenant un test pour la CEDEAO.

La démocratie nigérienne est-elle donc un rempart contre l’anarchie ?

Si le Niger tombe, tout le Sahel s’effondrera. Il y aura une zone totalement déstabilisée avec Wagner d’un côté, et Daech et al-Qaïda de l’autre contrôleront la situation. Le monde entier sera déstabilisé. Si vous leur donnez tout le Sahel, imaginez ce qui se passera sur la migration, sur la sécurité en Europe et dans le monde entier. Ce qui est en jeu est d’abord l’affaire de nous au Niger, mais aussi celle de la région et du monde, et le monde doit le comprendre.

Quel rôle les juntes voisines ont-elles joué pour encourager ou inspirer le coup d’État au Niger ?

Je suis basé à Washington et je n’ai aucune idée de ce genre de choses, mais les indications que nous avons, la façon [the Malian and Burkinabe juntas] parler, c’est clair qu’ils aimeraient avoir au Niger un régime qui ressemble au leur, c’est-à-dire aucun respect des droits de l’homme, aucun respect de la démocratie, aucun respect d’autre chose que leurs propres intérêts pour appeler des mercenaires pour leur propre sécurité. Ils ont laissé le contrôle de certaines parties de leur territoire aux militants islamistes, et ils utilisent principalement des mercenaires pour se protéger et ces mercenaires se rémunèrent en volant les ressources naturelles. Nous ne voulons pas cela pour notre pays. Nous sommes proches de l’Ouest. Nous partageons des valeurs. Nous partageons la démocratie et nous voulons être gouvernés par des personnes en qui nous avons été élus.

Il y a des scènes presque quotidiennes de manifestants pro-coup d’État à Niamey agitant des drapeaux russes et criant des slogans anti-français. Que devrions-nous en faire ?

Je ne l’interpréterais pas trop. Nulle part la manifestation ne remplace les élections. Vous pouvez organiser une énorme manifestation, mais dans la balance, vous n’êtes pas en avance. Ce n’est pas une façon légitime d’accéder au pouvoir. En ce qui concerne le drapeau russe, la plupart de ceux qui le prennent ne pourraient pas localiser la Russie sur une carte.

Personnellement, je ne crois pas qu’il y ait un énorme sentiment anti-français. Quarante pour cent des habitants de mon pays vivent avec moins de 2 dollars par jour. Je ne pense vraiment pas que ces gens se préoccupent de savoir qui est notre partenaire international. Certains jeunes qui se disent désormais « panafricains » et anti-français n’ont aucune idée de la France, ne savent même pas ce que c’est. Simplement les médias sociaux eux-mêmes, l’ère numérique, ont permis de faire beaucoup de bruit avec de très petites choses. Alors, oui, dans les villes urbaines, certains jeunes — parce qu’ils sont désespérés, parce qu’ils cherchent quelqu’un à blâmer pour le problème auquel ils sont confrontés — se font manipuler par la rhétorique. Mais ce n’est pas vraiment une indication de quelque chose de profond et de large.

Les États-Unis et la France ont, ensemble, plus de 2 000 soldats déjà stationnés au Niger. Voudriez-vous qu’ils interviennent contre la junte ?

Ils ont leur propre protocole. Ils ont leurs propres règles. Et ces pays ont beaucoup plus d’expérience que les nôtres sur ces choses. Je ne leur dirai donc pas comment intervenir et comment utiliser ou non leurs forces. Mais il est certain que le peuple nigérien espère l’aide de tous nos amis. Toute aide pour nous aider à restaurer notre démocratie, à rétablir le président Bazoum et notre parlement au pouvoir, sera la bienvenue. Et nous vous en serons reconnaissants.

Vous sentez-vous dans une situation plutôt difficile, en tant qu’émissaire d’un gouvernement renversé ?

Mon destin personnel n’est pas vraiment important. Mais notre gouvernement n’est pas détrôné. Il y a une tentative de putsch en cours. Nous verrons donc, dans les prochaines semaines, qui n’est pas élu et qui est au pouvoir.