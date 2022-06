Si le changement climatique vous empêche de dormir la nuit, voici comment y faire face

Un incendie de forêt dans le nord de la Californie et la rupture d’un glacier d’un kilomètre de long apparaissent dans votre fil d’actualité. Les rappels saisissants du changement climatique sont constants et peuvent entraîner un stress supplémentaire dans vos tâches quotidiennes. Par exemple, en examinant votre panier rempli de lingettes, de sacs à sandwich et de paquets d’aliments pour bébés, vous pouvez remettre en question vos choix, sachant que le plastique de ces articles ne se décomposera jamais complètement. Vous pouvez vous sentir coupable de conduire la courte distance jusqu’au magasin, ou vous pouvez avoir du mal à arrêter de vous inquiéter de la façon dont vos actions affecteront les générations futures.

Qu’est-ce que l’anxiété climatique ?

L’anxiété climatique, ou éco-anxiété, est une détresse liée aux inquiétudes concernant les effets du changement climatique. Ce n’est pas une maladie mentale. Il s’agit plutôt d’une anxiété ancrée dans l’incertitude quant à l’avenir et qui nous alerte sur les dangers d’un changement climatique. Le changement climatique est une vraie menace, et il est donc normal de s’inquiéter et d’avoir peur des conséquences. L’anxiété liée au climat s’accompagne souvent de sentiments de chagrin, de colère, de culpabilité et de honte, qui à leur tour peuvent affecter l’humeur, le comportement et la pensée.

Quelle est la fréquence de l’anxiété climatique?

Selon une enquête de l’American Psychological Association, plus des deux tiers des Américains éprouvent une certaine anxiété climatique. Une étude publié par Le Lancet ont constaté que 84 % des enfants et des jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans sont au moins modérément préoccupés par le changement climatique, et 59 % sont très ou extrêmement inquiets. Cela a du sens, car les enfants et les jeunes adultes subiront de manière disproportionnée les conséquences des changements environnementaux. Un rapport de l’UNICEF de 2021 estime qu’un milliard d’enfants seront exposés à un “risque extrêmement élevé” en raison du changement climatique. Les enfants et les jeunes adultes sont également particulièrement vulnérables aux effets du stress chronique, et l’anxiété climatique peut affecter leur risque de développer une dépression, de l’anxiété et des troubles liés à l’utilisation de substances.

Comment le changement climatique affecte-t-il la santé mentale ?

En plus des inquiétudes existentielles et des peurs concernant l’avenir, le changement climatique peut affecter la santé mentale directement (par exemple par des catastrophes naturelles ou la chaleur) et indirectement (par le déplacement, la migration et l’insécurité alimentaire). La hausse des températures a été associée à augmentation des visites aux urgences pour des raisons psychiatriques, et peut nuire au développement cognitif chez les enfants et les adolescents. De plus, l’insécurité alimentaire est associée à dépression, anxiété et problèmes de comportement.

Comment gérer l’anxiété climatique ?

Comme l’incertitude et la perte de contrôle caractérisent l’anxiété climatique, le meilleur traitement est d’agir. Au niveau individuel, il est thérapeutique de partager vos inquiétudes et vos peurs avec des amis de confiance, un thérapeute ou en rejoignant un groupe de soutien. Vous pouvez également apporter des changements à votre mode de vie en fonction de vos valeurs. Il peut s’agir de décider de prendre moins de vols, de se joindre à une manifestation ou de sensibiliser le public au changement climatique par le biais d’un plaidoyer. Rejoindre une organisation comme Le réseau Good Grief peut vous aider à traiter les sentiments liés à l’anxiété climatique et à vous connecter avec les autres pour prendre des mesures significatives.

Comment aider un jeune ?

L’anxiété climatique affecte de manière disproportionnée les enfants et les jeunes. Pour être l’allié d’un enfant, d’un adolescent ou d’un jeune adulte souffrant d’anxiété climatique, vous pouvez envisager de montrer votre soutien de la manière suivante :

Validez leurs préoccupations. “Je vous entends, et il est logique que vous soyez inquiet (ou en colère) à propos de ce problème.”

Aider à diriger leurs efforts vers des groupes de défense. Passez du temps ensemble à rechercher des organisations avec lesquelles ils peuvent s’impliquer.

Renseignez-vous sur les mesures que vous pouvez prendre tous les deux pour minimiser votre impact sur l’environnement.

Soutenez les décisions de votre proche d’apporter des changements à son mode de vie, en particulier les changements dont il peut être témoin à la maison.

Dépenser temps dans la nature avec votre famille ou envisagez de planter des fleurs ou des arbres.

La ligne du bas

L’anxiété climatique est en proie à l’incertitude, mais agir peut vous aider à vous sentir en contrôle. Parlez avec les autres, unissez vos forces et apportez des changements à votre mode de vie en fonction de vos valeurs.