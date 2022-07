Si le Brésil légalise davantage l’exploitation minière en Amazonie, cela entraînerait la déforestation, selon une étude

Le président brésilien Jair Bolsonaro a appelé à de nouvelles exploitations minières dans les zones protégées de la forêt amazonienne.

Mais cela pourrait conduire à la déforestation, selon une nouvelle étude publiée.

Bolsonaro soutient qu’en légalisant l’exploitation minière informelle, cela pourrait aider la région à sortir de la pauvreté.

La légalisation de l’exploitation minière sur les terres indigènes et d’autres zones protégées de la forêt amazonienne brésilienne entraînerait une nouvelle déforestation sur des milliers de kilomètres carrés, selon une étude publiée jeudi.

Le président de droite Jair Bolsonaro a appelé à de nouvelles activités minières dans les zones protégées de la forêt amazonienne, affirmant que l’exploitation minière informelle devrait être légalisée afin d’aider à sortir la région de la pauvreté.

Les partisans de la légalisation soutiennent que l’industrie serait plus réglementée et conserverait ainsi la couverture de la forêt tropicale, mais les auteurs de l’étude ont constaté que ce n’était pas le cas.

L’étude a montré que de telles politiques mettraient en danger la plus grande forêt tropicale du monde, accélérant la déforestation qui alimente le changement climatique.

Publiée dans la revue Nature Sustainability, l’étude a modélisé ce qui se passerait si dix zones des États du nord d’Amapa et de Para étaient ouvertes à l’exploitation minière, y compris la réserve nationale interdite de Copper and Associates (Renca), deux territoires indigènes et plusieurs sites naturels. conserves.

Cela permettrait d’exploiter quelque 242 gisements supplémentaires d’or, de cuivre et d’autres minéraux, selon l’étude.

Mais ce développement conduirait également à la déforestation de quelque 7 626 kilomètres carrés de déforestation – une superficie plus grande que l’État américain du Delaware – au cours des 30 prochaines années.

Les chercheurs ont comparé cela à environ 4 254 km2 de déforestation si les protections continuent sous leur forme actuelle.

“L’étude décrit l’ampleur des dégâts et ce qui peut arriver si ce gouvernement continue de promouvoir l’exploitation minière dans les zones protégées”, a déclaré Ane Alencar, directrice scientifique de l’Amazon Environmental Research Institute (IPAM), qui n’a pas participé à la recherche.

Les mines elles-mêmes créeraient relativement peu de déforestation directe, mais la construction de nouvelles routes pour les atteindre permettrait aux bûcherons illégaux, aux accapareurs de terres et aux éleveurs d’accéder plus facilement à des parties relativement intactes de la forêt.

La destruction potentielle serait encore plus grande si la même méthodologie était appliquée à toute l’Amazonie, selon Juliana Siqueira-Gay, ingénieure en environnement et auteur principal de l’étude.

Les nouvelles zones minières se trouvent souvent dans certaines des zones les plus riches en biodiversité de la planète et ne devraient être ouvertes que si des plans sont en place pour empêcher cette destruction supplémentaire, a déclaré Siqueira-Gay, qui a mené l’étude à l’Université de Sao Paulo et travaille maintenant au groupe de réflexion sur la durabilité Instituto Escolhas.

Philip Fearnside, écologiste à l’Institut national de recherche amazonienne (INPA), a déclaré que l’étude informe le débat politique en quantifiant ce qui est en jeu, mais il soutient que les auteurs de l’étude devraient aller plus loin.

“Je dirais simplement” Non, ne l’ouvrez pas à l’exploitation minière “”, a déclaré Fearnside.