Si le BJP perd en 2024, il « deviendra comme Donald Trump », déclare Kejriwal après les résultats des sondages du maire de Chandigarh | Nouvelles de Delhi

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré mardi que le parti Bharatiya Janata (BJP) deviendrait comme l’ancien président américain Donald Trump « et resterait au pouvoir même si la loi martiale devait être imposée », au cas où il perdrait les élections de Lok Sabha prévues pour Plus tard cette année.

Alléguant un « complot pré-planifié », Kejriwal a déclaré : « Les caméras ont filmé l’histoire derrière une conspiration pré-planifiée pour accomplir ce qui s’est passé aujourd’hui à Chandigarh. Le sondage d’aujourd’hui montre jusqu’où ils peuvent aller pour gagner une élection », faisant référence à huit votes déclarés invalides par le président du scrutin.

« Ils altèrent probablement les EVM et obtiennent de faux votes lors d’élections plus importantes. Tous ces symptômes montrent qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas quelque part… s’ils peuvent tomber à ces profondeurs pour des sondages dans un endroit aussi petit que Chandigarh, que doivent-ils faire à un niveau plus large ? Le maire de Chandigarh n’est pas important pour le pays, mais ce qu’il est important de considérer, c’est que les gens qui ont recours à l’ouverture goondagardi gagner une élection ne finira que par former un gouvernement de criminels », a-t-il déclaré.

L’AAP a qualifié les élections municipales de Chandigarh de premier grand test du Alliance AAP-Congrèsses dirigeants affirmant que le parti devait s’en sortir car ils disposaient des chiffres.

Kejriwal s’en est pris au BJP et a déclaré qu’il recourait à ces tactiques parce qu’il n’était pas sur une base solide.

« Qu’ils ont eu recours à ces tactiques malgré leurs tentatives de créer un récit autour du Temple du Bélier, qu’ils utilisent l’ED, l’envoyer après les leaders de l’opposition prouve que le nombre de sièges qu’ils disent espérer ne se concrétisera pas en réalité. Je pense que cela prouve qu’ils ne sont pas sur des bases aussi solides qu’ils voudraient le montrer… que l’alliance INDE est forte. Je pensais que malgré toutes ces choses, s’ils ne gagnent pas, ils deviendront comme Trump et resteront au pouvoir même si la loi martiale doit être imposée… ce que le pays tout entier a vu aujourd’hui est très dangereux… tous ceux qui aiment ça. Le pays doit se lever pour protester contre cela et essayer d’y mettre un terme », a-t-il déclaré.

Kejriwal a également déclaré que les discussions sur le partage des sièges au sein de l’alliance INDE « progressaient bien ».

« Si les négociations sur le partage des sièges aboutissent – ​​aujourd’hui seulement… cela aurait été la première victoire de l’alliance INDE… mais ils ont recours au hooliganisme ouvert pour gagner… nous avons eu 20 voix alors qu’ils en avaient 16… l’alliance était en train de gagner… Je pense que le Le scénario actuel avant les élections du Lok Sabha montre qu’ils n’obtiendront pas la majorité… quoi qu’ils aient fait au Bihar – la dernière fois, ils avaient donné 17 sièges à Nitish ji, s’ils font de même, Nitish ji perdra tous ces 17 sièges. Il a trompé les habitants du Bihar. Le BJP va devoir en supporter le poids parce que ce pays n’aime pas de telles pitreries », a déclaré Kejriwal.