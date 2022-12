Si le babillage d’Harry et Meghan ne régnera pas, pourquoi l’ancien personnel qu’ils auraient intimidé?

OH pour être une mouche sur le mur à Sandringham ce Noël.

Publiquement, le roi Charles adopte peut-être le mantra séculaire «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer», mais derrière des portes antiques, on doit sûrement cracher des frites biologiques triplement cuites.

Si Meghan est tellement intéressée par la vérité, ne devrions-nous pas entendre la vérité du personnel qu’ils auraient fait pleurer ? Crédit : Netflix

Il se pourrait que Charles et William aient un atout dans leur manche qui pourrait donner une perspective bien nécessaire à ce débat unilatéral Crédit : Getty

Pour ce stylo plume embêtant avec lequel il a perdu patience, il n’a rien eu sur son plus jeune fils capricieux qui a déversé ses tripes sur Netflix, sachant très bien que les chances que son père et son frère liés par le devoir se baissent à son niveau et se vengent sont en effet très minces.

Ils ont donc les mains liées face à cet assaut verbal diffusé à l’échelle mondiale.

Ou sont-ils? Car Charles et William ont un atout dans leur manche qui pourrait donner une perspective indispensable à ce débat actuellement unilatéral dans lequel Harry et Meghan se présentent comme des parangons de vertu au milieu d’un nid de vipère de préjugés institutionnels.

Et c’est pour enlever les muselières légales sur l’ancien et l’actuel personnel du palais qui prétendent avoir été intimidés par eux.

Comme le dit Meghan dans la première diffusion de Netflix sur trois épisodes colportant “leur vérité”, “n’est-il pas logique d’entendre notre histoire de notre part?”

Idem, n’est-il pas également logique d’entendre les histoires du personnel qui aurait été poussé aux larmes de colère et de frustration par leur traitement aux mains des Sussex avant de décamper dans leur nouveau monde courageux?

Un ancien employé du palais qui a signé un accord de non-divulgation déclare : « La seule façon d’y mettre fin une fois pour de bon est que nous soyons autorisés à parler et que le palais rejette fermement leurs mensonges.

“J’ai certainement choisi de garder le silence par respect pour la couronne, mais s’ils continuent de nous attaquer, ainsi que nos personnages, notre réputation, etc., nous devons sentir que nous sommes également soutenus par la famille royale.”

Assez. Et comme elle est une telle militante pour les personnes vulnérables et réduites au silence, on pourrait penser que Meghan l’exigerait publiquement.

Ils disent que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant mais, au lieu de cela, l’intimidation présumée des fonctionnaires semble devoir être balayée sous le tapis du «secret».

Ce qui, au mieux, semble fâcheux, au pire, carrément louche. Les allégations ont fait l’objet d’une enquête par un cabinet d’avocats financé en privé par «un royal senior» et le personnel concerné a raconté sa version de l’histoire, mais le palais a ensuite refusé de publier les conclusions – ce qui signifie que le déni de Harry et Meghan du mauvais comportement présumé est le seul jeu. en ville.

Fait remarquable, même ceux qui ont participé à l’enquête n’ont pas été informés du résultat.

Eux, ainsi que nous, savons seulement que des recommandations ont été faites pour l’avenir, mais encore une fois, personne en dehors de quelques élus ne sait ce qu’elles sont.

Les accords de non-divulgation – communément appelés NDA – sont courants aux États-Unis mais moins répandus ici, et sont utilisés par des entreprises qui ne veulent pas que leurs secrets commerciaux soient divulgués ou des célébrités qui ne veulent pas qu’une nounou mécontente ou une femme de ménage répande la saleté sur leur.

Décision difficile

Mais ils ne devraient jamais être utilisés pour étouffer des allégations d’intimidation sur le lieu de travail ou, dans des cas plus extrêmes, des actes criminels comme, disons, Harvey Weinstein.

S’il s’agissait simplement de “ils ont dit, nous avons dit” ouï-dire, alors vous pourriez dire que c’est difficile à prouver, mais s’il y a des e-mails – une forme courante de communication entre les membres de la famille royale et le personnel – alors ils ne devraient pas être supprimés pour épargner tout embarras potentiel pour les Sussex.

Oui, ce serait un appel difficile pour le roi Charles de lever les NDA et de révéler la vérité des autres sur son propre fils.

Mais avouons-le, son fils a fait preuve de peu de retenue lorsqu’il s’agit de critiquer son père et l’ensemble du personnel du Palais qui se sentent lésés par sa vision biaisée de leur rôle dans sa vie.

Donc, si quelqu’un de haut placé au Palais a décidé de donner la priorité à Harry et Meghan par rapport au bien-être des employés de l’institution dans une tentative malavisée de les garder doux, alors cela n’a clairement pas fonctionné.

Il est temps de lever ces NDA. La famille royale n’a rien à perdre.

C’EST LA MÊME HISTOIRE

LORSQUE l’auteure américaine Chelsea Banning a publié un tweet plaintif indiquant que seules deux personnes se sont présentées à sa séance de dédicace, elle a été inondée de soutien d’écrivains célèbres qui ont ressenti sa douleur.

L’auteur de The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood, a répondu que “personne” n’est venu chez l’un des siens, et l’écrivain de One Day, David Nicholls, a déclaré que le personnel devait faire semblant d’être ses clients.

L’auteur à succès Margaret Atwood a révélé que personne n’était venu à l’une de ses séances de dédicaces Crédit : EPA

J’ai écrit six romans et j’ai toujours refusé de faire une dédicace pour cette raison.

L’astuce consiste à signer des exemplaires à l’avance, puis à les envoyer à la librairie, notamment parce qu’ils ne peuvent pas les renvoyer s’ils ne sont pas vendus.

L’astuce, comme le dit la vieille blague de l’auteur, consiste à retrouver un exemplaire rare et non signé.

Une ÉCOLE de Stoke-on-Trent a été critiquée par une mère après avoir distribué des calendriers de l’avent en chocolat en assemblée uniquement aux enfants ayant au moins un record de fréquentation de 96 %. La mère a dit que beaucoup d’enfants sont sortis en “sanglotant” et a ajouté: “Mes deux ont des calendriers à la maison mais étaient contrariés que leurs amis aient quelque chose et ils ne l’ont pas fait.” Dieu les aide quand ils grandissent et doivent faire face au monde réel.

Les cafés FRANÇAIS commencent à interdire les “nomades numériques” – les personnes utilisant des ordinateurs portables – parce qu’ils tuent l’atmosphère. En effet, ils le font. Parce que lorsque vous bavardez avec un ami alors que vous êtes entouré de convives seuls, vous avez l’impression qu’il perturbe votre conversation. Et, comme ils restent souvent assis là toute la journée avec juste un croissant et un verre d’eau du robinet, ils tuent également les profits.

La POLICE du Cambridgeshire a conseillé aux familles de ne pas laisser leurs cadeaux sous le sapin avant le matin de Noël, afin que les voleurs ne les voient pas et n’entrent pas par effraction. Dieux. Est-ce maintenant ce qu’on appelle des services de police proactifs? Que diriez-vous d’attraper certains de ces criminels de carrière qui font de nos vies une misère ?

La crinière de neige m’a trompé

Il s’avère que ce gorille n’avait pas construit de bonhomme de neige – il venait juste d’enlever le brocoli de sa tête Crédit : PA

VOUS savez que vous souffrez de privation de sommeil (voir l’article sur l’hôpital ci-dessous) lorsque, comme moi, vous regardez cette photo et pensez : “Blimey, ce bonhomme de neige de gorille est génial.”

Il s’avère que Mjukuu, un résident du zoo de Londres, venait d’enlever le brocoli de sa tête.

Euh.

L’AGONIE DE LA FAMILLE DU LAC

La perte de Jack Johnson et de deux autres garçons est incroyablement tragique

MON cœur va aux parents du brave Jack Johnson, dix ans, qui est mort en essayant de sauver trois autres garçons des profondeurs glacées d’un lac gelé à Solihull, West Mids.

Aussi aux parents des autres garçons – deux qui sont morts et un qui se bat pour sa vie – qui sont peut-être tous de la même famille. Inimaginable.

Et pour la famille de Jack, cette terrible contradiction de se sentir immensément fier du courage de leur garçon à se lancer sans se soucier de sa propre sécurité tout en souhaitant peut-être aussi qu’il ne l’ait pas fait, compte tenu du résultat tragique.