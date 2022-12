Si l’apprenti était là quand j’étais jeune, je l’aurais gagné, se vante Lord Alan Sugar alors qu’il rend son verdict sur Trump

Il a appris à faire des affaires à la dure – en achetant des antennes de voiture et en les revendant à l’arrière d’une camionnette d’occasion.

Et Lord Sugar – qui vaut maintenant environ 1,2 milliard de livres sterling – ne fait aucun doute sur la façon dont il se serait débrouillé si l’émission qui lui avait valu des millions de fans de télévision avait existé alors qu’il était un adolescent entreprenant.

Eyevine

Lord Alan Sugar pense qu’il aurait gagné The Apprentice si c’était quand il était adolescent[/caption]

Times Newspapers Ltd

Lord Sugar vaut maintenant environ 1,2 milliard de livres sterling[/caption]

Alamy

Il a dit: “J’avais 16 ou 17 ans quand j’ai commencé, et si The Apprentice était là à ce moment-là, je l’aurais gagné.”

Lord Sugar a filmé la 17e série de l’émission commerciale à succès de la BBC – mais il admet qu’il n’avait pas de grand plan pour la version britannique du programme lorsqu’il a commencé.

Il a déclaré: «Je n’avais aucune vision du spectacle. L’original a été formé en Amérique où Donald Trump était l’équivalent de ce que je fais. Il était inutile, pour être honnête avec vous.

“La BBC voulait trouver un homme d’affaires pour le reproduire et j’ai pensé que c’était excitant.”

Ayant grandi le plus jeune de quatre enfants dans un lotissement à Hackney, dans l’est de Londres, Lord Sugar a gagné de l’argent de poche en faisant bouillir des betteraves pour un épicier.

Il a quitté l’école à 16 ans et a commencé à vendre des appareils électriques à partir d’une camionnette à 50 £.

En 1968, il fonde Amstrad, la société d’informatique et de hi-fi qui a fait son nom.

“Je ne suis pas déconnecté, crois-moi”

Il est ensuite devenu président et copropriétaire de Tottenham Hotspur, vendant sa participation restante dans le club pour 25 millions de livres sterling en 2007.

Cette même année, il a vendu Amstrad à Sky pour 125 millions de livres sterling.

L’apprenti a commencé en 2005, Lord Sugar offrant au gagnant un emploi dans son entreprise avant que le prix ne soit changé en un investissement de 250 000 £ à partir de 2011.

Et le magnat – célèbre pour son slogan “tu es viré” – n’a pas peur d’admettre que l’augmentation de son propre solde bancaire reste sa plus grande motivation.

S’exprimant à l’Oxford Union, il a déclaré: «J’aime conclure un accord, conclure un accord et m’occuper.

«Un peu d’aggravation et de faire un marché. C’est ce que je suis. C’est ça.

« Qui vous a dit que ce n’était pas une motivation de travailler pour de l’argent ? Je veux dire, c’est ça.

« Je veux toujours faire du profit. Je suis un faiseur d’affaires – c’est ce que je suis.

“Tu dois travailler dur. Rien ne vient sans travailler dur. Je suis allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps.

Ce franc-parler ne sera pas étranger aux téléspectateurs de The Apprentice.

L’émission a jusqu’à présent produit 16 gagnants qui répondent à ses normes élevées – et un nouveau lot de nouveaux visages sera dévoilé lorsque la nouvelle série commencera le mois prochain.

Celui qui obtient le soutien de Lord Sugar peut compter sur une chose à coup sûr: son contrat exclura tous les privilèges de travail à domicile.

Il a exprimé sa haine pour la pratique, qu’il considère comme mauvaise pour les affaires.

Bbc

La chroniqueuse Sun Karren Brady est de retour en tant qu’assistante de Lord Alan aux côtés du conseiller de longue date Claude Littner[/caption]

Bbc

Lord Alan espère continuer du côté ensoleillé lorsque la nouvelle série sera lancée avec une tâche à Antigua le mois prochain[/caption]

Mais à 75 ans, il est prêt à admettre que ses études à la maison semblent de plus en plus tentantes.

Parlant de son horaire de travail, le père de trois enfants a déclaré à l’Oxford Union: «J’ai été un mec cinq jours par semaine. Je n’ai jamais travaillé le week-end.

« Ma femme me rappelle que j’avais l’habitude de partir à 6 heures du matin et de revenir à 19 heures et que je ne voyais pas du tout les enfants car ils étaient au lit au moment de mon retour.

« Je ne me vois pas ralentir.

«Je vais être un peu contradictoire car je peux faire beaucoup de travail à domicile mais je suis sur le ballon en travaillant à partir de là.

“J’en ai marre de cette culture de travail à domicile. Les personnes qui ont le plus profité de Covid sont une bande de fainéants paresseux.

«Le travail à domicile était nécessaire au début, mais nous avons bien dépassé cela maintenant. On m’a dit que j’étais hors de contact. Je ne suis pas déconnecté, croyez-moi. Vous ne savez rien jusqu’à ce que vous soyez dans un lieu de travail en train de rebondir sur d’autres personnes.

« C’est discutable si la qualité du travail est la même.

“Toutes ces conversations informelles que vous avez au travail – c’est ainsi que tout fonctionne.

“Vous n’apprendrez rien de ces emplois à moins que vous ne restiez coincé avec vos collègues.”

C’est un message qu’il transmettra probablement aux apprentis espoirs de cette année.

Le Sun a révélé que la programmation de 2023, qui comprend un ancien acteur de Waterloo Road et une star de TikTok, semble être la série la plus avide de gloire de tous les temps.

Certains candidats ont déjà des suivis massifs sur les réseaux sociaux, tandis qu’un autre a un long CV de travail télévisé, ce qui fait que l’admission de cette année est loin de l’objectif initial de l’émission de défendre des inconnus.

Mais Lord Sugar a peut-être vu quelque chose de plus inspirant dans la nouvelle race.

Il a déclaré plus tôt cette année: «On me demande environ 20 000 fois ce qui fait un bon partenaire commercial.

“J’ai été foutu mais ça te rend plus dur”

«Mais vous ne pouvez pas aller à Boots et acheter une bouteille de jus d’entrepreneur. Vous ne pouvez pas non plus entrer dans WHSmith et acheter un livre qui vous explique comment le faire.

« Un entrepreneur est construit dans l’ADN d’une personne.

« Si vous m’enfermez dans une pièce pendant deux ans avec un professeur de piano, après deux ans, je pourrai peut-être rendre une version de Roll Out The Barrel. Serais-je pianiste concertiste ? Jamais en un million d’années.

« Et il en va de même pour certaines personnes. Vous devez le faire sortir des gens.

La dernière série a été remportée par Harpreet Kaur, qui a utilisé l’investissement de Lord Sugar pour financer de nouveaux magasins pour ses salons de desserts.

Les entreprises des autres gagnants vont des gourous de la beauté aux maillots de bain de luxe.

Le mois dernier, il a été révélé que le gagnant de 2014, Mark Wright, avait vendu l’entreprise de recrutement qu’il avait créée avec l’investissement de Lord Sugar pour 10 millions de livres sterling.

Cependant, tous les protégés du magnat n’ont pas eu autant de succès. Stella English a triomphé en 2010 mais a poursuivi en vain Lord Sugar pour congédiement déguisé après s’être plainte que le poste qu’elle avait remporté était celui d’un “AP glorifié”.

Lord Alan espère continuer du côté ensoleillé lorsque la nouvelle série sera lancée avec une tâche à Antigua le mois prochain.

Mais ses regrets commerciaux ne sont jamais loin de son esprit.

À l’Oxford Union, il a raconté comment ses ordinateurs de la série 2000 restaient sa plus grande catastrophe.

Il a déclaré: «Je savais exactement l’erreur que j’avais commise et c’était le manque d’investissement dans les ingénieurs, les coûts et les infrastructures.

“Mais tout le monde fait des erreurs dans les affaires.”

Polycopié

L’apprenti a commencé en 2005, Lord Sugar offrant au gagnant un emploi dans son entreprise avant que le prix ne soit changé en un investissement de 250 000 £.[/caption]

Getty

Lord Sugar a quitté l’école à 16 ans et a commencé à vendre des appareils électriques à partir d’une camionnette à 50 £.[/caption]

La chroniqueuse de Sun, Karren Brady, est de retour en tant qu’assistante de Lord Alan aux côtés du conseiller de longue date Claude Littner, qui revient pour deux épisodes de cette série après un congé de convalescence après un accident.

Le premier apprenti vainqueur, Tim Campbell, qui a fait ses débuts l’année dernière en tant qu’ailier de Lord Sugar, aidera plus tard dans la série.

Lord Sugar a ajouté: «Dans The Apprentice, il y a eu quelques candidats qui ont gagné mais qui n’ont pas duré très longtemps.

« Vous espérez faire plus de bons coups que de mauvais.

«J’ai été foutu, mais cela fait partie de l’apprentissage et vous rend plus dur.

“Assurez-vous simplement que cela ne se reproduise plus.”