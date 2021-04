Les AMÉRICAINS attendent l’envoi d’un quatrième chèque de relance, mais des doutes ont été émis quant à savoir si cela se produira ou non.

Cependant, il existe neuf façons de collecter des fonds supplémentaires au cas où un quatrième projet de loi de relance ne serait pas adopté.

Les Américains espèrent un quatrième contrôle de relance Crédits: Getty

1. Alléger les intérêts sur la dette étudiante

Le refinancement des prêts étudiants privés en un prêt à court terme pourrait entraîner une baisse des taux d’intérêt de plus de deux points de pourcentage, a rapporté Yahoo Finance. Cela pourrait économiser en moyenne 17 000 $.

De plus, les Américains qui ont un prêt étudiant fédéral n’auront pas à rembourser leur argent avant octobre.

2. Découvrez l’argent perdu depuis longtemps

Selon le National Associated of Unclaimed Property Administrators, 1 Américain sur 10 a de l’argent sur des comptes bancaires qu’il a oublié.

La recherche montre que les États retournent chaque année 3 milliards de dollars de biens non réclamés à leurs propriétaires légitimes.

Les Américains peuvent utiliser MissingMoney.com pour savoir s’ils ont laissé de l’argent dans un ancien compte courant ou un ancien compte d’épargne en effectuant une recherche dans les bases de données de l’État.

L’IRS a également lancé un dernier appel pour 1,3 million de dollars de remboursements non réclamés à partir de 2017. Les Américains devraient vérifier auprès de l’agence pour voir s’ils ont des déclarations de revenus non réclamées.

Il existe d’autres moyens pour les Américains de gagner de l’argent supplémentaire Crédits: Getty

3. Utilisation des applications de remise en argent

Gagner de l’argent en accomplissant des tâches quotidiennes est un moyen utile de gagner un revenu supplémentaire.

Certaines de ces applications vous donneront de l’argent juste pour numériser vos reçus d’épicerie, de restaurant et de magasinage de vêtements.

Alternativement, les Américains peuvent économiser de l’argent supplémentaire sur leurs dépenses quotidiennes en téléchargeant une application qui permet d’économiser de la monnaie. Par exemple, si vous dépensez 3,75 $ pour un café, l’application arrondirait la transaction à 4 $, mettant les 25 cents en économies.

4. Réduisez vos primes d’assurance automobile

Selon une étude de CarInsurance.com, une moyenne de 1127 $ par an peut être économisée en recherchant les taux d’assurance automobile les plus bas.

Les Américains peuvent le faire en utilisant des sites Web de comparaison pour trouver la meilleure offre sur leur assurance.

Il est également conseillé de magasiner pour les réductions disponibles sur votre assurance automobile.

On ne sait pas si le président Biden signera ou non un quatrième plan de relance Crédit: AFP

5. Refinancer votre prêt hypothécaire

Les Américains qui ont contracté une hypothèque il y a à peine un an peuvent le refinancer aux taux historiquement bas actuels.

Selon Black Knight, 11,1 millions de propriétaires pourraient économiser en moyenne 277 dollars par mois s’ils refinancent.

Cela sera possible pour les personnes qui ont au moins 20 pour cent de capitaux propres, sont à jour sur leurs paiements et ont une cote de crédit de 720 ou plus.

En plus de l’argent supplémentaire, l’échange de prêts réduirait de trois quarts un point de votre taux hypothécaire.

6. Réduisez votre assurance habitation

De la même manière que vous pouvez économiser de l’argent sur votre assurance automobile, magasiner vous aidera à faire de même pour votre maison.

ValuePenguin de LendingTree a déclaré que les taux d’assurance annuels en Floride peuvent varier de 1 500 $ pour pratiquement la même couverture. Cependant, ceux qui ne magasineraient pas pourraient manquer cette économie.

Une façon d’économiser de l’argent à ce sujet est de souscrire à votre assurance habitation auprès de votre compagnie d’assurance automobile, ce qui vous permettra éventuellement de bénéficier d’un rabais groupé.

Des millions d’Américains viennent de recevoir un chèque de 1400 $ Crédits: Getty

7. Utilisez des extensions de remise pour faire des achats en ligne

Les navigateurs Internet vous permettent de télécharger des extensions qui peuvent vous aider à obtenir la meilleure offre.

Les extensions gratuites de vérification des prix peuvent parcourir Internet à la recherche de codes de réduction qui seront automatiquement ajoutés à votre panier.

D’autres peuvent s’assurer que vous obtenez le meilleur prix sur Internet, en fonction de la date à laquelle l’article a été mis en vente pour la dernière fois et de l’endroit où il est disponible ailleurs.

8. Vendre des objets anciens

Les Américains ont passé beaucoup plus de temps à la maison au cours de la dernière année, donnant à chacun plus de temps pour chercher dans leur grenier des objets anciens à vendre.

Cependant, avant de vendre lors d’une vente de garage, il est utile de rechercher sur eBay pour combien d’articles similaires se vendent.

Certains articles périodiques, tels que les vieux jeux, les romans, les films et la musique des dernières décennies, pourraient valoir beaucoup d’argent.

Cependant, selon Yahoo Finance, le site Decluttr paie un tiers de plus que ses concurrents.

9. Gagnez plus d’argent avec un projet parallèle

Avoir un passe-temps ou un talent pourrait être transformé en argent supplémentaire en utilisant des plateformes de marché en ligne pour le travail indépendant.

Les Américains peuvent créer un profil montrant les services qu’ils offrent et voir quels emplois existent.

C’est un moyen facile de gagner de l’argent supplémentaire en faisant quelque chose que vous aimez.