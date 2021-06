Si la princesse Diana n’était pas morte, il n’y aurait pas de guerre entre Harry et William et elle se serait remariée et vivrait aux États-Unis

LES images de vidéosurveillance obsédantes de Diana entrant au Ritz à Paris par des portes tournantes dans la nuit du 30 août 1997, restent gravées dans la mémoire de millions de personnes.

Clairement impatiente et troublée, la princesse de 36 ans était suivie de Dodi Fayed, le fils de 42 ans du propriétaire égyptien de l’hôtel, Mohamed Fayed.

Nous avons pris une photo de Diana, 21 ans, en 1983 et l’avons modifiée pour montrer à quoi elle aurait pu ressembler à 60 ans.

Plus inquiétantes encore sont les images saccadées de vidéosurveillance de la princesse et de Dodi debout, trois heures plus tard, dans un couloir à l’arrière de l’hôtel attendant qu’un chauffeur vienne les chercher.

À ce moment-là, le visage de Diana révèle une femme épuisée et agacée.

Harcelée par les photographes paparazzi et irritée par les projets changeants de Dodi de retourner dans son appartement des Champs-Élysées, Diana voulait désespérément rentrer immédiatement à Londres pour voir ses fils avant qu’ils ne retournent à l’école après les vacances d’été.

Nous savons tous, alors que nous regardons la vidéo de la princesse sortant du cadre de la caméra dans l’obscurité, que dans dix minutes, cette femme tragique mais merveilleuse serait mortellement blessée dans un horrible accident causé par l’employé ivre de Fayed conduisant imprudemment.

Alors que la nouvelle du déclin de la vie de Diana se répandait dans le monde entier, les gens de tous les pays se sont figés dans leurs pas.

Tout le monde se souvient du moment même où le rêve s’est transformé en cauchemar.

Au cours des deux semaines précédentes, des millions de personnes avaient regardé les photos étonnantes de Diana, séduisante et immaculée dans son maillot de bain, jouant pour les caméras dans la Méditerranée ensoleillée avec William et Harry, appréciant clairement la magnifique hospitalité de Dodi.

Ceux qui connaissaient la famille étaient ravis que Diana puisse être impliquée avec Dodi, un playboy gâté connu pour son style de vie louche.

MÉCHANT TROMPÉ

Les initiés savaient que leur romance estivale mouvementée était née dans des circonstances troublées. Diana avait accepté l’offre séduisante de Mohamed Fayed de vivre dans le luxe sur son yacht près de St Tropez. Dodi est venu comme un extra inattendu.

Si Diana n’était pas morte, Harry et William ne se seraient jamais brouillés – et ils seraient restés proches de Charles Crédit : Getty

La princesse aurait enfin trouvé son âme sœur sympathique et le couple aurait un sanctuaire aux États-Unis Crédit : Alamy

Diana serait une icône mondiale aidant les personnes vulnérables Crédit : Getty

Proche de Fayed à l’époque, j’avais une vue imprenable sur ses projets et ses ambitions. Dans son bureau chez Harrods, il m’a montré des dizaines de photos et s’est vanté de ses projets pour la femme la plus célèbre du monde.

Trente-six heures après l’accident, j’étais au Ritz, interviewant – avec la permission de Fayed – tout le personnel qui avait été témoin des dernières heures bouleversantes de Diana dans la suite impériale de l’hôtel.

Elle n’était ni enceinte ni fiancée à Dodi, et je n’ai aucun doute que si Diana était revenue en toute sécurité à Londres, la relation se serait rapidement éteinte.

Au lendemain du blitz publicitaire effréné, elle aurait fait le point et réalisé que pour son bien et celui de ses fils, elle avait besoin de reconstruire sa vie sur des bases solides et conventionnelles.

« Di-mania », aurait-elle décidé, était autodestructrice.

L’horreur de la poursuite des paparazzis à Paris l’aurait finalement détournée de coopérer avec les médias pour vivre 24h/24 et 7j/7 sous les projecteurs.

Elle aurait aussi compris que sa paranoïa avait été attisée par des allégations frauduleuses. Méchante trompée en 1995 par Martin Bashir de la BBC qu’elle était persécutée par les services secrets britanniques et son personnel le plus proche, elle aurait embauché de nouveaux conseillers.

Ils auraient découvert la vérité, que l’Establishment n’était pas là pour la détruire.

Enfin, le souvenir traumatisant de ces dernières heures à Paris l’aurait convaincue de reconsidérer sa vie.

Nous nous souvenons tous des images poignantes des dernières heures de Diana au Ritz Crédit : Document à distribuer

Elle avait l’air épuisée et agacée après avoir été harcelée par des paparazzi Crédit : Document à distribuer

Diana était tombée dans les bras de Dodi à la suite d’une liaison brisée et secrète de deux ans avec Hasnat Khan, un chirurgien cardiaque et pulmonaire pakistanais de 37 ans travaillant à Londres.

Certains décriraient leur relation comme la plus heureuse de Diana. Cependant, après avoir été secrètement amené au palais de Kensington sous une couverture à l’arrière d’une voiture, Khan craignait la publicité et la pression une fois qu’il était lié à la célébrité la plus photographiée au monde.

Si, à son retour, la tentative de Diana de rétablir leur relation échouait, elle se serait appuyée sur sa sœur, Lady Sarah McCorquodale, et ses petites amies, dont Rosa Monckton, pour reprendre confiance en elle.

Avec leur aide, elle se serait progressivement débarrassée de son mode de vie mouvementé.

À l’approche de son 60e anniversaire le 1er juillet, elle serait toujours une icône mondiale, non seulement en tant que militante pour les pauvres et les malades, mais aussi en tant que modèle de réinvention.

POUR SON NOUVEL ENFANT

Dans sa quête d’une âme sœur belle et sympathique, elle aurait finalement trouvé le bonheur avec un autre homme sophistiqué et peu publicitaire, peut-être un new-yorkais professionnel.

Avec un partenaire assez riche pour lui donner refuge dans une maison de ville de Manhattan et s’offrir une retraite derrière les murs d’un domaine, elle aurait régulièrement traversé l’Atlantique dans son jet privé pour rendre visite à ses fils alors qu’ils étaient encore à Eton.

Elle vivrait dans sa nouvelle maison du Gloucestershire pendant les week-ends, et son nouveau mari aurait également assuré l’intimité dans une maison d’été en bord de mer, probablement dans les Hamptons – non seulement pour elle, William et Harry, mais aussi peut-être pour leur propre enfant.

Diana, nouvellement mariée, aurait voulu un nouvel enfant pour cimenter sa nouvelle vie.

Après avoir rencontré le bon homme, Diana aurait accepté avec maturité le mariage de Charles avec Camilla Crédit : Getty

Elle aurait noué une bonne entente avec la reine, grâce à l’aide de Philippe Crédit : Getty

Sécurisée dans une relation peu glamour mais loyale, elle aurait accepté avec maturité le mariage de Charles avec Camilla et aurait forgé une bonne entente avec la reine, notamment parce que les lettres manuscrites du prince Philip à Diana avaient montré une claire sympathie pour son sort.

Peu à peu, les courtisans de Buckingham Palace – les « vipères » qu’elle méprisait comme « les hommes en costumes gris » – n’auraient plus figuré dans ses tirs croisés. La paix aurait éclaté.

Invitées à diriger les institutions caritatives les plus importantes de Grande-Bretagne, Diana et ses nouveaux conseillers auraient créé une fondation bien financée destinée à aider les plus vulnérables.

En vieillissant, elle serait restée une icône de la mode et, plus important encore, un guide pour les femmes de tous horizons, cherchant de l’aide pour reconstruire leur vie après des enfances tout aussi troublées et des mariages malheureux.

Dans des discours, des interviews télévisées et des visites dans des maisons et des refuges, Diana aurait encouragé sa propre génération à ne pas abandonner.

Partageant sa propre vulnérabilité, elle aurait montré qu’avec de la résilience et de l’aide, les femmes peuvent survivre au pire des mauvaises expériences et construire une nouvelle vie basée sur un respect et un amour authentiques.

Les bénéficiaires les plus importants de la nouvelle vie de Diana auraient été William et Harry.

Une fois installée, ils lui auraient rendu visite régulièrement.

Protégés des turbulences de la vie instable de leur père, ils auraient grandi dans une relation amoureuse avec leur mère. Le tourment mental vivement décrit plus tard par William et Harry ne se serait pas produit.

Les bénéficiaires les plus importants de la nouvelle vie de Diana auraient été William et Harry Crédit : Getty

L’éducation de Harry aurait été stable et sûre en raison de la présence de sa mère Crédit : Reuters

L’accident de voiture à Paris en 1997 a non seulement tué une mère bien-aimée, mais a également détruit ces rêves réalisables. Si elle était en vie, Diana aurait embrassé Kate comme l’épouse idéale de William et aurait fourni avec enthousiasme un foyer et un refuge à ses petits-enfants.

DÉTRUIT À PARIS

Rien d’autre n’aurait procuré à Diana plus de plaisir que de voir son fils aîné profiter de la vie de famille heureuse qui lui avait été cruellement refusée.

La vie de Harry aurait également été fondamentalement différente. Stable et sûr en raison de la présence de Diana, Harry aurait forgé des relations plus réfléchies avec des filles de son propre milieu.

Finalement, il aurait trouvé une femme comme Kate, désireuse de prendre sa juste place dans la famille royale.

Harry n’aurait jamais été fasciné par l’étreinte californienne de Meghan Markle lors d’un rendez-vous à l’aveugle dans un club londonien. L’actuelle croisade anti-royale dirigée depuis Los Angeles n’aurait jamais éclaté.

En conséquence, avec la présence toujours aimante de leur mère, William et Harry ne se seraient pas brouillés, et tous deux auraient maintenu une meilleure relation avec Charles.

Si seulement la famille Fayed n’avait pas confié Diana aux soins d’un conducteur ivre, toute cette bonté et ce bonheur auraient été réalisés. Au lieu de cela, il a été irrémédiablement détruit à Paris en 1997.

Nous nous sommes retrouvés avec le chagrin, les débris de vies ruinées, une famille royale endommagée et un rêve de ce qui aurait pu être.

En vérité, il y a eu du bien depuis la mort de Diana. Sa fragilité a encouragé la société et en particulier les politiciens à être plus protecteurs envers les personnes vulnérables, tandis que sa misère a été utilisée par beaucoup pour interpréter leur propre sort.

Diana aurait vécu comme elle le voulait – en tant que reine de cœur des gens Crédit : Getty

Beaucoup ont trouvé l’inspiration dans sa vie – le courage de communiquer leurs peurs, de réparer leur tristesse et de découvrir des valeurs intéressantes à poursuivre.

L’image attachante de Diana en train de rire est un tonique permanent pour tous ceux qui adorent sa beauté en tant que personnage et personnalité.

Partout dans le monde, elle vit comme elle le voulait – en tant que Diana, Queen of People’s Hearts.

Tom Bower est l’auteur de Rebel Prince, The Power, Passion And Defiance Of Prince Charles.

