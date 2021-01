Une nouvelle étude a renforcé le lien entre le risque accru de perte de vue irréversible et une exposition prolongée à certains types de pollution atmosphérique, une nouvelle inquiétante pour les pays fortement industrialisés du monde entier.

La recherche, publiée mardi dans le British Journal of Ophthalmology, a utilisé les données de plus de 115000 participants qui n’ont tous signalé aucun problème oculaire au début de la période d’étude en 2006.

Alors que des recherches antérieures ont établi un lien entre la pollution de l’air et le glaucome, ainsi que les cataractes, ce dernier article a examiné le lien entre les particules de pollution en suspension dans l’air et l’apparition de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Le flux sanguin élevé vers et depuis les yeux est soupçonné de rendre les organes beaucoup plus vulnérables aux dommages infligés par de minuscules particules dans l’air, avec un nombre croissant de recherches et de preuves suggérant que la pollution de l’air diminue considérablement la vision de l’humanité au fil du temps.

En effet, la pollution de l’air est la principale cause de cécité chez les plus de 50 ans dans le monde industrialisé, certaines estimations prévoyant que jusqu’à 300 millions de personnes seront touchées par la DMLA d’ici 2040.

Dans cette dernière étude, les chercheurs ont rassemblé des données sur la pollution routière, les niveaux d’oxyde nitreux et les petites particules pour produire un niveau annuel moyen de pollution atmosphérique auquel les participants étaient exposés dans leurs maisons.

Ils ont ensuite subi un examen ophtalmologique formel 14 ans plus tard, à la fin de l’étude, à quel point environ 1 286 d’entre eux ont reçu un diagnostic de DMLA.

Les chercheurs ont découvert un risque de 8% plus élevé de contracter la DMLA chez les personnes exposées de façon prolongée à la pollution atmosphérique.

«Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que la pollution de l’air ambiant, en particulier [particulate matter] ou celles de particules liées à la combustion, peuvent affecter le risque de DMLA, » ont dit les auteurs.

«Nos résultats renforcent les preuves croissantes des effets néfastes de la pollution de l’air ambiant, même dans le cadre d’une exposition relativement faible.»

L’Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l’air est directement liée à environ sept millions de décès par an. Aujourd’hui, un nombre croissant de recherches indique que ceux qui ne sont pas tués par une exposition à des niveaux élevés de pollution atmosphérique peuvent courir un risque accru d’être aveuglés par celle-ci.

Cependant, l’étude de mardi était observationnelle et n’a donc pas établi de lien de causalité entre la pollution de l’air et la DMLA, simplement une corrélation des deux, donc des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver définitivement la causalité.

