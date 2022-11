Si la petite ville albertaine se méfie de Danielle Smith, rien n’est plus acquis

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cette analyse fait partie d’une série d’articles issus de cette recherche. D’autres histoires suivront.

La principale raison pour laquelle les partisans des élections albertaines ont souligné «Battleground Calgary» à trois reprises est que les deux autres principaux éléments de la carte politique semblaient avoir été pris en compte.

Le NPD de Rachel Notley avait presque cousu la forteresse d’Edmonton, tandis que le Parti conservateur uni détenait un bail à long terme sur le reste de l’Alberta – Otherland, appelons-le, parce que Canmore, Fort McMurray et les villes de 100 000 personnes que Lethbridge et Red Deer peuvent ‘ t raisonnablement être regroupé dans l’Alberta “rurale”.

Mais que se passe-t-il s’il n’y a pas de forteresse Otherland pour le nouveau parti de la première ministre Danielle Smith ? C’est le signal alarmant du dernier sondage réalisé par le spécialiste des sondages de l’Alberta Janet Brun pour CBC News, celui qui montre au NPD une avance globale de neuf points de pourcentage.

En dehors des grandes villes, l’UCP devance le NPD de 44% à 36.

Bien sûr, une avance est une avance, mais ce n’est pas ainsi qu’un parti dirigé par Jason Kenney a remporté tous les sièges sauf trois dans Otherland. Lors des élections de 2019, l’UCP a remporté 67% des votes d’Autre pays et le NPD 21%.

Une marge de 46 points de pourcentage se rétrécissant à huit points fera tourner les têtes conservatrices de Peace River à Medicine Hat – qui sont, notons-le, deux districts que l’équipe de Notley a remportés en 2015, lorsque le NPD a également remporté le gouvernement.

Autrement dit : les chiffres de Brown feraient d’Autre terre un champ de bataille aussi important que Calgary, où le NPD bénéficie d’une avance de six points (46 % contre 40 pour l’UCP).

Basé sur les projections de Brown, ce sondage fait basculer les circonscriptions de Banff, Lethbridge et Red Deer dans la colonne orange du NPD, en plus de la majeure partie de Calgary. À l’extérieur d’Edmonton – le NPD conserve une avance de 26 points comme une forteresse dans la capitale – plusieurs circonscriptions de communautés-dortoirs quitteraient également le giron de l’UCP.

Il peut être injuste de tracer une ligne droite entre les résultats du sondage de jeudi et ceux de Brad Rutherford, membre de l’UCP. annonce ce soir-là qu’il ne sollicitera pas un second mandat comme député de Leduc–Beaumont. Mais peut-être une ligne sinueuse ? Ce n’est pas drôle, le spectre de devoir se faufiler pour un siège que vous avez gagné par 30 points de pourcentage la dernière fois.

Vous savez ce qui est amusant ? Des après-midi de paintball de team building, comme celui que Smith a organisé pour son caucus UCP quelques jours après être devenue première ministre. Mais la cohésion d’équipe est plus délicate lorsque si peu de députés se sentent politiquement en sécurité sous la bannière du nouveau chef, et le mot des coéquipiers de Smith après la sortie de ce sondage était… gorgée.

Le froid des Prairies sur le cou de Smith

Une analyse plus approfondie des données de l’enquête suggère qu’Otherland n’achète pas beaucoup plus ce que Smith vend que les Albertains urbains.

Les électeurs en dehors des grandes villes sont tout aussi préoccupés par l’inflation et les soins de santé, et pas beaucoup plus agités par les querelles fédérales dont Smith a fait la pièce maîtresse de sa campagne à la direction.

Otherland n’est pas vendu sur Smith non plus. Alors que seulement 29 % des résidents des petites villes et des régions rurales se disent très impressionnés par Notley, c’est mieux que les 24 % de sa rivale.

Rachel Notley, le soir où elle a perdu son poste de premier ministre en avril 2019. Un nouveau sondage montre que son NPD est en mesure de revenir au gouvernement. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Ce n’est certainement pas ce à quoi Smith et son entourage s’attendaient lorsqu’elle a remporté le leadership le mois dernier. Elle a enfilé son ancien chapeau d’expert dans un Entrevue avec le Calgary Sun le mois dernier, et a plus ou moins pris pour acquis qu’elle conserverait les 39 des 41 sièges Otherland que son parti a remportés en 2019, ce qui signifie que “nous n’avons qu’à gagner 10 à 15 sièges à Calgary et Edmonton” pour obtenir le minimum de 44 sièges requis pour une majorité législative en Alberta.

Deux choses à propos de cette pensée, mis à part la bizarrerie d’un premier ministre faisant ce genre d’expert public. Premièrement : la sagesse politique veut que l’équipe qui essaie de remporter 49 sièges n’en remporte que 30.

Deuxièmement : dans le monde politique de Danielle Smith, il n’y a plus de données.

Les banlieues de Calgary ne sont pas sûres; de larges pans de l’Autre Pays sont vulnérables ; le caucus et la cohésion du parti restent précaires, surtout lorsqu’une coalition est constituée presque uniquement pour gagner n’est pas. (Eh bien, peut-être qu’une donnée restante est l’inclinaison politique d’Edmonton.)

En attente d’action

Gardez à l’esprit, cependant, que tout ce tumulte précoce de Smith survient avant qu’elle n’ait réellement apporté de changement de politique ou de décision de dépenses en tant que premier ministre.

Les quatre premières semaines de travail ont été étrangement calmes, avec des actions sur l’inflation, les soins de santé et d’autres dossiers taquinés comme à venir – et cette inaction a donné plus de place à la conversation sur son poste de premier ministre pour être remplie de la surface de l’auto-dommage des choses comme ses commentaires favorables à Poutine sur l’Ukraine et sa vision du discrimination épique des sceptiques du vaccin.

Mais encore une fois, que peut-elle prendre pour acquis ? Le public en est probablement venu à s’attendre à ce que son gouvernement, quel qu’il soit, doive agir face à des crises comme celle du coût de la vie. Kenney a-t-il été célébré comme un héros politique pour avoir accordé des réductions sur les taxes sur le carburant et les factures de services publics ?

Attendez-vous à ce que Smith utilise la politique et les dépenses pour consolider le soutien décroissant de ses conservateurs unis. Mais tout ce qu’elle annonce, comme l’Alberta Sovereignty Act, ne sera pas très populaire. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Quand ou si Smith remplit le reste du calendrier de 2022 avec des réformes et des actions, toutes ne seront pas largement populaires. La loi sur la souveraineté de l’Alberta, toujours promise, continuera de diviser, tout comme ses projets de considérer les entreprises comme violateurs des droits de l’homme s’ils exigent que le personnel de l’agence se fasse vacciner contre la COVID.

Quant à la dernière offre de Smith de mettre l’épaule de la province dans la relance des plans d’un nouvel aréna des Flames de Calgary, il n’est pas sûr de supposer que c’est un vote facile. Elle devrait savoir : Naheed Nenshi a été réélu maire après avoir été publiquement sceptique d’une proposition d’arène à fortes subventions en 2017, à l’époque où elle était animatrice de radio et devait sûrement donner un sens à ce développement à l’antenne.

L’UCP de Smith a le temps de se regrouper et de mettre le terrain sous ses pieds avant les élections de mai. Mais son histoire politique et son court mandat jusqu’à présent en tant que premier ministre signalent une tendance à la volatilité, et au cours des deux dernières décennies, l’Alberta est devenue une zone de tremblement de terre politique.

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Opinion Research. L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui impliquait de contacter les répondants par téléphone et de leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.