Si la grève des chemins de fer commence, chaque syndicat respectera la ligne de piquetage, dit BLET

“Nous devons nous y mettre tout de suite, pour avoir accès à ce temps libre prévisible”, a déclaré Pierce. “Mais même avec cela, il y a toujours des problèmes liés à l’assiduité où les gens sont obligés d’aller travailler quand ils sont malades, obligés d’aller travailler quand ils sont fatigués. Et c’est vraiment pourquoi les chemins de fer ont eu tant de mal à embaucher ces derniers temps parce que le bruit court que les emplois ne sont pas attrayants en raison de la façon dont les gens sont traités. Notre objectif est d’améliorer ces emplois avec ces jours de congé prévisibles, mais nous devons nous occuper et essayer d’y parvenir .”

La colère, a déclaré Pierce, est centrée sur les problèmes de qualité de vie qui ont été un point de friction tout au long des négociations avec la direction des chemins de fer, qui ont proposé des augmentations de salaire importantes et des distributions forfaitaires uniques aux travailleurs. L’accès aux congés est l’une des composantes de l’accord BLET, et les syndicats des chemins de fer ont fait pression pour que les politiques d’indemnités de maladie des entrepreneurs fédéraux deviennent un avantage permanent pour les membres des syndicats. BMWED et BRS avaient une autre série de discussions prévues avec les transporteurs ferroviaires lundi après-midi sur les indemnités de maladie fédérales.

La BRS n’a pas annoncé si elle prolongerait une période de réflexion pour correspondre à une date de grève potentielle ultérieure du 9 décembre. Lundi, SMART-TD, l’un des plus grands syndicats ferroviaires, a rejeté l’accord de travail, mais sa première grève la date est le 9 décembre. La Fraternité des employés de l’entretien des voies (BMWED), qui était à l’origine sur la même période de réflexion et le même calendrier de grève que BRS, avait précédemment annoncé qu’elle prolongerait le calendrier pour s’aligner sur SMART-TD si ce syndicat rejetait le accord.

L’un des plus grands syndicats des chemins de fer, la Confrérie des ingénieurs et des cheminots de locomotive (BLET), honorera la date de grève de la Confrérie des signaleurs de chemin de fer (BRS) du 5 décembre, première date à laquelle un syndicat des chemins de fer rejettera l’accord de travail proposé avec les compagnies ferroviaires de marchandises peuvent faire grève.

“Le rire en public comme ça à propos de quelque chose de sérieux est vraiment la raison pour laquelle beaucoup de ces non-votes existent”, a déclaré Pierce. “Ce niveau d’arrogance et de manque de respect pour la classe ouvrière qui fait vraiment des profits pour les chemins de fer comme Union Pacific et tous est la raison pour laquelle ces gens sont si en colère. Ils sont allés au Conseil présidentiel d’urgence et ont suggéré que nous ne contribuions pas au profits. Ils étaient essentiels pendant la pandémie.

Lundi, le président et chef de la direction de l’Association of American Railroads, Ian Jefferies, a déclaré: “Aujourd’hui, le BLET s’est joint à la majorité de nos syndicats pour approuver les plus fortes augmentations de salaire en près de cinq décennies et a également ouvert la voie à une plus grande prévisibilité des horaires pour ses membres.”

Il a ajouté: “Les chemins de fer sont prêts à conclure de nouveaux accords basés sur le PEB [Presidential Emergency Board] cadre avec nos syndicats restants, mais la fenêtre continue de se rétrécir à mesure que les échéances approchent rapidement. »

Les rails de fret de classe 1 faisant l’objet d’une grève comprennent UP, CSX , Norfolk Sud et Berkshire Hathaway ‘s BNSF.

Les différents délais de grève des syndicats, y compris le BRS, le BMWED et le SMART-TD, sont basés sur les prolongations négociées des périodes de réflexion que les chemins de fer ont approuvées.

“Ces dates ont été convenues par les chemins de fer, nous devrons donc attendre et voir s’ils s’arrangent ou si cela revient à nouveau”, a déclaré Pierce.

Sur la base des directives de préparation de la grève de septembre, si la BRS s’en tient à sa date de grève du 5 décembre, la préparation de la grève devrait commencer le 28 novembre, le jour où le Sénat revient de la pause de Thanksgiving. La Chambre est de retour sur la Colline le 29 novembre.

Le Congrès a le pouvoir d’éviter une grève des chemins de fer en vertu de la Railway Labour Act.