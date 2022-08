Si la fusillade d’un enfant de neuf ans à Knotty Ash ne déclenche pas un remaniement de la police, qu’est-ce qui le fera ?

QUAND tout va bien dans le monde, un enfant de neuf ans devrait profiter d’un été sans soucis et ne penser qu’à acheter de nouvelles chaussures à temps pour l’école.

Mais dans un Royaume-Uni de plus en plus anarchique, le corps de l’innocente Olivia Pratt-Korbel repose sur une dalle mortuaire après avoir reçu une balle dans la poitrine par un intrus alors qu’elle se trouvait dans l’environnement soi-disant sûr de sa propre maison.

Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, a été abattue chez elle à Knotty Ash, Liverpool

Qu’est devenu ce pays ?

Ces dernières années, nous sommes presque devenus inconscients des gros titres alarmants de routine sur la guerre des gangs, les coups de couteau et les agressions, mais la mort par arme à feu d’un enfant dans sa propre maison est un nouveau creux désespéré.

Cela incitera-t-il sûrement les pouvoirs en place à sortir enfin de leur existence protégée et à s’emparer sévèrement de la grave vague de criminalité qui ravage les grandes villes du Royaume-Uni ?

Sinon, le manque actuel de dissuasion ne fera qu’aggraver notre spirale descendante vers l’Amérique, où les armes à feu ruinent régulièrement des vies et où les enfants sont abattus en classe.

En 2018, un sondage a révélé que 57% des Britanniques estimaient que la police avait perdu son emprise sur les criminels.

Vous pouvez parier que ce chiffre a maintenant fortement augmenté.

Ce meurtre d’Olivia est heureusement encore rare.

Mais lorsqu’il s’agit d’autres crimes, même le plus bref aperçu de l’application Nextdoor vous dira que les gens ont perdu confiance dans les forces de l’ordre et se sentent abandonnés par les forces de police pour lesquelles ils paient.

Nextdoor est une application basée sur le quartier qui vous met en contact avec d’autres personnes vivant dans votre région.

L’idée originale était que ce soit un outil pour aider à encourager la cohésion communautaire en recommandant de bons plombiers, ou en aidant à retrouver un chat perdu, etc.

Bien que de telles interactions se poursuivent, une grande partie est désormais consacrée à la résolution des vagues de criminalité locales.

J’ai perdu le compte du nombre de publications sur des voitures volées et d’appels à des policiers “désintéressés” qui émettent simplement un numéro d’incident que vous pouvez transmettre à votre compagnie d’assurance.

Le nouveau sens de “l’application de la loi” semble être des images de caméras privées et des personnes prenant leur propre initiative pour résoudre le crime qui a été commis contre eux, qu’il s’agisse du vol d’une voiture, d’un vélo ou d’un colis à leur porte.

Vous pourriez dire que c’est insignifiant comparé au meurtre d’un enfant de neuf ans dans sa propre maison, et vous auriez raison.

Mais ce n’est pas le sujet.

En mai de cette année, Jo Coombs, du sud de Londres, s’est fait voler son Land Rover devant sa maison et a réussi à le localiser via un traceur GPS sur son téléphone.

RUES SANS LOI

Il est courant pour les voleurs de prendre une voiture et de la garer sur une route voisine jusqu’à ce qu’ils puissent la remettre à un acheteur dans une autre partie du pays ou à l’étranger, et Jo a vu que la sienne était à 3 km.

Elle a appelé la police qui, étonnamment, « m’a dit de récupérer mes clés et d’aller récupérer ma voiture. J’avais pensé qu’ils partiraient, mais non, apparemment c’était plus rapide si je le faisais.

Et si les voleurs l’avaient vue la prendre et l’avaient confrontée ?

Cette attitude se traduit par la pensée du public, “pourquoi s’embêter à appeler la police, ils ne feront rien” et, si nous pensons cela, il ne faut pas qu’Einstein comprenne que les petits criminels pensent cela aussi et, dans de nombreux cas, passer à des crimes plus graves dans l’espoir que, avec le maintien de l’ordre dans son état actuel, ils sont plus susceptibles de s’en tirer.

Ce n’est PAS la faute des agents de première ligne, qui continuent de faire un travail que peu d’entre nous accepteraient.

Le blâme est carrément à la porte de ceux qui prétendent être en charge.

Nous avons besoin de plus de policiers, nous avons besoin qu’ils soient visibles dans nos rues apparemment anarchiques et nous avons besoin qu’ils s’attaquent aux petits vols qui, incontestés, conduisent à des crimes plus graves.

Et si la fusillade d’un enfant de neuf ans ne provoque pas ces changements, alors je ne sais pas ce qui le fera.

Les blagues font mouche

MARTIN CLUNES estime que l’émission télévisée de comédie masculine Men Behaving Badly ne serait pas réalisée de nos jours.

“Nous avons parlé de choses comme les fesses de Kylie Minogue et les avons comparées à celles d’un cheval de course”, explique l’acteur, aujourd’hui âgé de 60 ans.

Martin Clunes estime que l’émission télévisée de comédie masculine Men Behaving Badly (photo) ne serait pas réalisée de nos jours Crédit : PA : Association de la presse

Ce qui, bien sûr, est précisément la façon dont beaucoup d’hommes parlent encore avec leurs potes au pub.

Mais, pour une raison quelconque, vu à travers le prisme des commissaires à la « comédie » de la télévision, nous devons maintenant prétendre qu’ils discutent réellement du réchauffement climatique ou si le quinoa a meilleur goût que le couscous.

Pour une indication de la façon dont la comédie peut être pas drôle après avoir été sans cesse passée au crible du réveil, ne cherchez peut-être pas plus loin que la “blague” qui a été élue la meilleure au Edinburgh Fringe de cette année.

“J’ai essayé de voler des spaghettis au magasin, mais la gardienne m’a vue et je n’ai pas pu obtenir de pâtes.”

Bâillement. Cela fait “Qu’est-ce que la grande cheminée a dit à la petite cheminée?” sonner énervé.

Les sommes de maman

UN MATHÉMATICIEN a mis au point une formule pour prédire quand votre enfant commencera à brailler lors d’un trajet en voiture.

C’est, euh, T (temps) = 70 + 0,5E (divertissement) + 15F (nourriture) – 10S (frères et sœurs).

Dans les années 70, lorsque le seul “divertissement” était I-Spy et que les “collations” étaient les sandwichs au fromage et aux cornichons faits maison qui devaient durer tout le trajet de cinq heures jusqu’à ma grand-mère à Blackpool, ma mère utilisait une formule similaire.

C’était quelque chose comme ça : “Arrête de te plaindre ou je te coupe l’oreille ensanglantée.”

“Remords du vendeur”

Les électeurs CONSERVATEURS souffrent apparemment du “remords du vendeur” suite à l’éviction de Boris Johnson en tant que Premier ministre.

Je ne vois pas pourquoi.

Les électeurs conservateurs souffrent apparemment des “remords du vendeur” suite à l’éviction de Boris Johnson en tant que Premier ministre Crédit : AFP

Ils n’avaient rien à voir avec ça.

Ce sont ses collègues parlementaires qui l’ont poignardé au front, pas l’électorat.

La mode de poisson de Brad

MAINTENANT, il n’est plus seulement le “Br” de Brangelina, la garde-robe de Brad Pitt semble également s’être émancipée des contraintes de la tradition de la mode.

Il y a l’audacieux deux-pièces en double denim, ce dernier costume rose saumon à Séoul et, bien sûr, la jupe en lin qu’il portait à Berlin récemment.

Brad Pitt portait ce costume rose saumon à Séoul Crédit : Getty

Il a affirmé plus tard qu’il l’avait choisi simplement parce qu’il faisait chaud et qu’il avait besoin d’air pour se rendre dans ses régions inférieures.

Ou des mots à cet effet.

Mais il l’a associé à une chemise, une veste et de grosses bottes, ce qui ferait transpirer n’importe qui comme Diane Abbott lors d’un examen de mathématiques.

C’est vestimentairement et thermodynamiquement contradictoire.

Et ensuite Brad, un col polo sans manches et des chaussettes avec des sandales ?

Tragique mais pas mis en scène

DANS le dernier documentaire sur la princesse Diana, on parle beaucoup d’une conversation d’octobre 1995 dans laquelle elle a dit à son avocat qu’elle craignait de mourir dans un accident de voiture mis en scène.

Les théoriciens du complot se sont emparés de sa prédiction, mais un certain contexte pourrait aider.

Diana a dit à son avocat Lord Mishcon qu’elle craignait de mourir dans un accident de voiture mis en scène Crédit : Getty

La rencontre avec son avocat personnel, Lord Mishcon, a eu lieu un mois après sa première rencontre avec Martin Bashir, le journaliste de Panorama que l’on sait désormais l’a nourrie d’un tissu de mensonges sur les terribles trahisons de ses proches.

Il n’est donc pas étonnant qu’elle se sente paranoïaque à l’idée que quelqu’un cherche à l’attraper.

Mais, à juste titre, cela n’a joué aucun rôle dans la conclusion pragmatique selon laquelle une combinaison de l’ébriété et de la vitesse du conducteur Henri Paul, plus le manque de ceinture de sécurité de Diana, est ce qui l’a tuée cette nuit fatidique.

Jez pour rire

QUAND on lui a demandé quelle réponse l’avait le plus fait rire, Jeremy Paxman, animateur à la retraite du University Challenge, a proposé celle-ci.

“Les surnoms Cheesemongers, Cherry Pickers, Bob’s Own et The Emperor’s Chambermaids ont été utilisés pour quel groupe d’hommes ?”

Jeremy Paxman, hôte sortant du défi universitaire Crédit : Getty

Réponse : « Homosexuels ?

La bonne réponse, bien sûr (regarde la carte aide-mémoire) est les régiments de l’armée.

Vous pouvez voir d’où ils venaient cependant.

LES BARRISTERS se mettent en grève.

Qu’à cela ne tienne, je peux toujours faire mon propre café à la maison.

Et respire, Cress

L’ex du PRINCE Harry, Cressida Bonas, a suivi des cours de respiration organisés par sa demi-soeur Octavia Anstruther-Gough-Calthorpe.

Cris.

Cressida Bonas a suivi des cours de respiration Crédit : Getty Images – Getty

Pas étonnant.

Vous avez besoin de plusieurs gorgées d’oxygène juste pour passer ce nom de famille.